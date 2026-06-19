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Wear OS 7 arrive sur les Pixel Watch : Gemini s’invite au poignet avec une IA plus personnelle

Wear OS 7 arrive sur les Pixel Watch : Gemini s’invite au poignet avec une IA plus personnelle

Google déploie officiellement Wear OS 7 sur les montres Pixel Watch compatibles, une mise à jour qui ne se limite pas à quelques ajustements visuels. Cette nouvelle version du système d’exploitation pour montres connectées introduit plusieurs fonctionnalités pensées pour les utilisateurs les plus assidus, tout en préparant l’arrivée de Gemini directement au poignet.

Alors que de nombreux propriétaires de montres connectées les portent désormais quasiment en permanence, Google cherche à transformer la montre en véritable extension intelligente du smartphone.

Live Updates : les informations en temps réel arrivent sur la montre

La nouveauté la plus immédiatement utile de Wear OS 7 est sans doute Live Updates. Inspirée des Live Updates d’Android, cette fonction permet d’afficher directement sur la montre des informations actualisées en temps réel provenant du smartphone.

Par exemple, il est possible de suivre une livraison, des scores sportifs en direct, une progression d’une séance d’entraînement et des informations contextuelles provenant d’applications compatibles.

L’objectif est simple : consulter l’information essentielle sans sortir son téléphone de sa poche. Cette approche rapproche l’expérience Wear OS de celle des activités en direct déjà populaires sur les smartphones modernes.

Une meilleure gestion de l’écosystème connecté

Wear OS 7 renforce également le rôle de la montre comme centre de contrôle de l’écosystème numérique. Google introduit un nouveau sélecteur de sortie audio permettant de gérer plus facilement les écouteurs Bluetooth, les enceintes connectées et les dispositifs audio compatibles.

Depuis la montre, l’utilisateur peut désormais choisir plus rapidement où envoyer le son en cours de lecture. Une amélioration discrète mais particulièrement utile dans un environnement où les appareils connectés se multiplient.

Les futures lunettes Google déjà intégrées

Google prépare également le terrain pour ses prochaines lunettes connectées. Avec Wear OS 7, les utilisateurs pourront afficher instantanément sur leur montre les photos prises avec ces futurs appareils.

Cette intégration confirme que la Pixel Watch deviendra un élément central de l’écosystème matériel alimenté par l’IA que Google construit autour d’Android et de Gemini. Les premières lunettes connectées de nouvelle génération sont attendues à l’automne.

Gemini Intelligence : la véritable révolution arrive cet été

Si Wear OS 7 apporte déjà plusieurs nouveautés, la partie la plus ambitieuse de la mise à jour arrivera progressivement dans les prochains mois avec Gemini Intelligence. Cette fonction permettra de créer des widgets personnalisés simplement en décrivant ce que l’on souhaite afficher. Au lieu de naviguer dans des menus complexes, il suffira de formuler une demande en langage naturel.

L’IA se chargera ensuite de construire automatiquement l’interface adaptée

L’automatisation multi-étapes

Gemini pourra également exécuter des tâches plus complexes. Parmi les exemples évoqués : réserver un cours de sport, commander à nouveau un produit habituel ou encore lancer une série d’actions à travers plusieurs applications.

L’objectif est de réduire le nombre d’interactions nécessaires pour accomplir certaines tâches quotidiennes.

Une intelligence véritablement personnelle

Google introduit aussi ce qu’elle appelle Personal Intelligence. Cette fonction pourra exploiter plusieurs sources personnelles (Gmail, historique de recherche, conversations et données contextuelles). L’idée est de proposer des recommandations plus pertinentes et plus personnalisées directement depuis la montre.

Cette évolution marque une nouvelle étape dans la stratégie de Google visant à faire de Gemini un assistant profondément intégré à l’ensemble de ses produits.

Une nouvelle identité visuelle pour Gemini

Wear OS 7 accueille également Neural Expressive, le nouveau langage visuel conçu pour Gemini. Cette identité graphique modernise l’apparence de l’assistant et l’intègre plus naturellement aux cadrans et aux interfaces de la montre. Google cherche ainsi à rendre l’IA plus visible et plus cohérente dans son écosystème matériel.

Jusqu’à 10 % d’autonomie supplémentaire

Au-delà des fonctionnalités, Google annonce également une amélioration de l’efficacité énergétique. Wear OS 7 offrirait jusqu’à 10 % d’autonomie supplémentaire par rapport à Wear OS 6. Ce gain peut sembler modeste, mais il prend tout son sens sur un appareil porté en continu.

Quelques heures supplémentaires peuvent suffire à éviter une recharge intermédiaire ou à tenir jusqu’au lendemain matin.

Google transforme progressivement la montre en assistant IA permanent

Avec Wear OS 7, Google ne cherche plus uniquement à améliorer une montre connectée. L’entreprise prépare un environnement où la Pixel Watch devient un point d’accès permanent à Gemini, capable de comprendre le contexte, d’automatiser des actions et de fournir des informations en temps réel sans dépendre constamment du smartphone.

Cette vision s’inscrit dans une tendance plus large du marché : l’intelligence artificielle quitte progressivement les applications pour s’intégrer directement dans les objets du quotidien.

Et à mesure que Gemini se déploie sur les montres, les smartphones, les lunettes connectées et les appareils domestiques, Wear OS 7 pourrait bien représenter le premier aperçu concret de cet écosystème piloté par l’IA que Google construit depuis plusieurs années.