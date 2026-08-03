Les futures lunettes connectées d’Apple ne devraient pas seulement afficher des informations ou interagir avec Siri. Selon de nouvelles indiscrétions, la firme de Cupertino envisage d’en faire un véritable compagnon santé capable d’analyser les mouvements, d’améliorer les séances de sport et d’étendre son écosystème de bien-être bien au-delà de l’Apple Watch.

Une stratégie qui illustre l’ambition croissante d’Apple : faire de la santé le pilier central de ses futurs appareils.

Des lunettes qui observeraient vos mouvements plutôt que votre écran

D’après les informations de Bloomberg, Apple explore actuellement plusieurs fonctionnalités destinées à ses futures lunettes connectées ainsi qu’à ses prochains casques Vision.

L’objectif serait d’utiliser leurs caméras et leurs capteurs afin d’analyser les mouvements du corps, de suivre les performances sportives, de détecter les erreurs d’exécution pendant un exercice et d’accompagner l’utilisateur avec des recommandations en temps réel.

Cette orientation est également corroborée par une récente offre d’emploi publiée par Apple. La société recherche un responsable produit stratégique pour imaginer « le futur des expériences liées à la santé, au bien-être et au fitness » sur sa gamme Vision, avec une expertise en santé numérique et en capteurs biométriques.

Vision Pro avait déjà ouvert la voie

Cette idée n’est pas totalement nouvelle. Selon Bloomberg, Apple avait développé une version expérimentale de Fitness+ spécialement pensée pour le Vision Pro. Le principe consistait à suivre un cours immersif pendant que le casque analysait automatiquement les mouvements de l’utilisateur afin de corriger sa posture.

Le projet n’a finalement jamais vu le jour.

Deux obstacles majeurs auraient freiné son lancement : les limitations techniques de la reconnaissance corporelle et le poids du Vision Pro, peu adapté à une utilisation sportive prolongée. Des lunettes beaucoup plus légères offriraient un terrain bien plus crédible pour ce type d’expérience.

L’intelligence artificielle au service du coaching personnel

Si ces fonctionnalités se concrétisent, les futures lunettes d’Apple pourraient devenir un véritable coach sportif embarqué. Grâce à la vision par ordinateur et à l’intelligence artificielle, elles pourraient notamment compter automatiquement les répétitions, vérifier l’alignement du corps, analyser la qualité d’un mouvement et détecter une mauvaise posture susceptible d’entraîner une blessure.

Cette approche s’inscrirait parfaitement dans la stratégie actuelle d’Apple, qui mise de plus en plus sur l’IA locale combinée à des capteurs toujours plus nombreux.

La confidentialité reste le principal défi

Mais, concevoir des lunettes intelligentes implique une difficulté bien plus sensible que leurs capacités techniques : la vie privée. Les lunettes équipées de caméras suscitent déjà de nombreuses inquiétudes, notamment depuis la démocratisation des Ray-Ban Meta et d’autres modèles capables de filmer discrètement leur environnement.

Apple chercherait justement à éviter cette polémique.

Selon Bloomberg, plusieurs pistes seraient actuellement étudiées. Parmi elles figure une version dépourvue de caméras classiques ou intégrant des capteurs capables de comprendre l’environnement sans enregistrer de photos ni de vidéos. Une telle architecture permettrait de conserver les fonctions de suivi des mouvements tout en limitant fortement les risques liés à la surveillance des personnes environnantes.

Les premiers modèles attendus d’ici fin 2027 ne devraient toutefois pas intégrer immédiatement toutes ces capacités liées au fitness.

AirPods, Apple Watch… la santé devient le fil conducteur

Les lunettes intelligentes ne seraient qu’une étape supplémentaire dans une stratégie déjà bien engagée. Au fil des années, Apple a progressivement transformé ses produits audio et ses accessoires en véritables outils de santé.

Les AirPods proposent désormais des fonctions de suivi de la fréquence cardiaque ainsi que des fonctionnalités dédiées à la santé auditive, tandis que l’Apple Watch reste le cœur de l’écosystème médical de la marque. Les prochaines générations d’AirPods devraient également embarquer des capteurs infrarouges capables d’offrir une meilleure compréhension de l’environnement à Siri, sans pour autant filmer leur entourage.

Les lunettes connectées pourraient ainsi réunir toutes ces briques technologiques dans un appareil unique, capable d’analyser simultanément les mouvements du corps et le contexte environnant.

Apple voit plus loin que les lunettes connectées

Contrairement à de nombreux fabricants qui présentent les lunettes intelligentes comme une extension du smartphone, Apple semble vouloir leur donner une mission différente.

L’objectif ne serait pas seulement d’afficher des notifications ou de converser avec un assistant vocal, mais d’accompagner l’utilisateur dans son quotidien en matière de santé, d’activité physique et de bien-être.

Si cette vision se concrétise, les futures lunettes d’Apple pourraient représenter bien plus qu’un nouvel accessoire connecté. Elles pourraient devenir la prochaine évolution naturelle de l’écosystème santé de la marque, après l’Apple Watch et les AirPods, tout en ouvrant une nouvelle étape où l’intelligence artificielle observera moins les écrans… et davantage nos mouvements.