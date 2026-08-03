L’iPhone Air n’en est qu’à sa première génération, mais Apple préparerait déjà sa succession. Selon de nouvelles informations issues de la chaîne d’approvisionnement, l’iPhone Air 2, attendu début 2027, ne bouleverserait pas la formule inaugurée cette année. À la place, Cupertino miserait sur une évolution mesurée, mais stratégique, en corrigeant plusieurs des compromis du premier modèle.

Un Dynamic Island plus discret, un véritable double module photo et une nouvelle génération de puces figureraient parmi les principales nouveautés.

Apple privilégierait l’évolution plutôt que la révolution

D’après l’analyste Jeff Pu, l’iPhone Air 2 conserverait son écran OLED de 6,55 pouces, mais bénéficierait d’une Dynamic Island plus compacte. Ce changement peut sembler anecdotique, mais il permettrait de libérer davantage de surface d’affichage et de rendre l’expérience visuelle plus immersive au quotidien. Apple poursuit ainsi son travail d’optimisation de la façade avant, sans modifier en profondeur l’identité du produit.

Cette approche s’inscrit dans une stratégie désormais bien connue de la marque : faire évoluer progressivement le design tout en améliorant les détails qui influencent réellement l’expérience utilisateur.

Un véritable bond en photographie

L’une des principales limites du premier iPhone Air concernait son système photo. Apple pourrait y remédier avec un nouveau capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels, qui viendrait épauler le capteur principal de même définition. Le futur module photo serait ainsi composé d’un capteur principal de 48 mégapixels et d’un ultra grand-angle de 48 mégapixels.

Cette évolution rapprocherait nettement l’iPhone Air des modèles Pro sur le plan de la polyvalence photographique, tout en conservant un positionnement plus accessible.

Pour Apple, il s’agit également de renforcer l’attractivité de la gamme Air sans empiéter totalement sur les modèles les plus haut de gamme.

Une puce A20 Pro gravée en 2 nm

Sous le capot, l’iPhone Air 2 embarquerait la future A20 Pro, qui serait fabriquée par TSMC selon un procédé de gravure en 2 nanomètres. Cette nouvelle génération utiliserait également une technologie de packaging baptisée Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM), qui rapproche la mémoire du processeur afin de réduire les latences et d’améliorer l’efficacité énergétique.

Les autres caractéristiques évoquées comprennent 12 Go de mémoire vive, un modem Apple C2 de nouvelle génération, succédant au C1X, un châssis en titane et une meilleure efficacité énergétique.

Sans nécessairement promettre un bond spectaculaire des performances, cette nouvelle plateforme devrait offrir davantage de marge pour les futures fonctions d’intelligence artificielle embarquées.

Une évolution pensée pour le quotidien

Pris séparément, chacun de ces changements paraît relativement modeste. Ensemble, ils dessinent pourtant une évolution cohérente de la philosophie Air. Apple ne chercherait pas à transformer radicalement le produit, mais à perfectionner une formule déjà bien identifiée : proposer un smartphone plus fin et plus léger que les modèles Pro, tout en conservant un niveau de performances premium.

Cette stratégie contraste avec celle de nombreux constructeurs Android, qui privilégient souvent des ruptures techniques ou des fiches techniques spectaculaires à chaque génération.

Apple semble au contraire considérer que les améliorations les plus pertinentes sont souvent celles que l’utilisateur remarque progressivement au quotidien : une meilleure autonomie, un appareil photo plus polyvalent ou un écran plus immersif.

Une feuille de route qui se précise

Selon Jeff Pu, l’iPhone Air 2 serait présenté au premier trimestre 2027, en même temps que l’iPhone 18. Les modèles iPhone 18 Pro ainsi que le très attendu iPhone pliable arriveraient quelques mois auparavant, marquant une nouvelle organisation du calendrier de lancement d’Apple.

Comme toujours, ces informations proviennent de la chaîne d’approvisionnement et doivent être accueillies avec prudence tant qu’Apple ne les a pas officialisées.

Apple affine progressivement sa nouvelle gamme

Avec l’iPhone Air, Apple semble créer une nouvelle catégorie intermédiaire entre les modèles classiques et les versions Pro.

L’objectif n’est plus de multiplier les innovations spectaculaires chaque année, mais de construire une identité forte autour d’un appareil plus fin, plus élégant et suffisamment performant pour répondre aux usages quotidiens sans les compromis tarifaires des modèles les plus premium.

Si ces premières indiscrétions se confirment, l’iPhone Air 2 pourrait illustrer une nouvelle fois l’une des grandes forces d’Apple : transformer une succession de petites améliorations en une expérience sensiblement plus aboutie. À l’heure où le marché du smartphone atteint une forme de maturité, cette stratégie d’optimisation continue pourrait s’avérer plus efficace que la course permanente aux innovations spectaculaires.