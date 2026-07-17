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OnePlus quitterait les États-Unis et l’Europe : la fin d’une époque pour le « flagship killer » ?

OnePlus quitterait les États-Unis et l’Europe : la fin d’une époque pour le « flagship killer » ?

Le début de l’année 2026 avait déjà semé le doute. Cette fois, les rumeurs prennent une tout autre ampleur. Selon un nouveau rapport de Bloomberg, OnePlus s’apprêterait à mettre fin à la commercialisation de ses smartphones aux États-Unis et en Europe, marquant un tournant historique pour une marque qui a longtemps incarné l’alternative la plus crédible aux géants du secteur.

Si ces informations se confirment, ce serait la fin d’une aventure de plus d’une décennie sur les marchés occidentaux.

Des rumeurs qui finissent par prendre forme

Tout a commencé en début d’année lorsque plusieurs rapports affirmaient que OnePlus réduisait progressivement ses activités sur certains marchés internationaux. À l’époque, Robin Liu, directeur général de OnePlus India, avait rapidement démenti ces informations en assurant que l’entreprise poursuivait normalement ses opérations.

Mais, selon Bloomberg, la stratégie aurait finalement évolué. Citant une source proche du dossier, le média affirme que OnePlus cessera de vendre officiellement ses smartphones aux États-Unis et en Europe.

Toutefois, la marque continuerait ses activités en Chine, son marché historique.

Concernant l’Inde, la situation reste plus floue. Un responsable de OnePlus aurait indiqué que les opérations se poursuivront normalement dans le pays, qui représente aujourd’hui, avec la Chine, la très grande majorité des ventes mondiales de la marque.

À ce stade, OnePlus n’a pas annoncé officiellement son retrait des marchés occidentaux.

Pourquoi OnePlus se retirerait-il ?

Plusieurs facteurs expliqueraient cette décision. Le premier est commercial. Selon les données d’IDC citées dans le rapport, la part de marché de OnePlus aux États-Unis serait passée de 1,8 % en 2021 à seulement 0,1 % en 2025. Une chute spectaculaire qui illustre les difficultés de la marque à rivaliser avec Samsung et Apple, mais aussi avec des acteurs comme Google, Motorola ou Lenovo.

À cela s’ajoutent les difficultés plus larges rencontrées par Oppo, maison mère de OnePlus, dont la division smartphones fait face à une pression accrue sur ses marges.

Enfin, le contexte géopolitique entre les États-Unis et la Chine pèserait également dans les décisions stratégiques du groupe.

Les utilisateurs actuels continueront-ils d’être supportés ?

Pour les propriétaires d’un smartphone OnePlus, la principale inquiétude concerne naturellement le suivi logiciel et le service après-vente. Selon les informations relayées par Bloomberg, les appareils déjà vendus continueront de recevoir les mises à jour promises, tandis que le support technique serait maintenu.

En Europe, les réparations pourraient progressivement être assurées par le réseau de centres de service de OPPO. La situation est en revanche plus complexe aux États-Unis, où Oppo n’est pas officiellement présent, ce qui laisse encore plusieurs questions sans réponse concernant l’après-vente.

OxygenOS pourrait disparaître

L’une des conséquences les plus marquantes concernerait le logiciel. Toujours selon le rapport, les smartphones OnePlus internationaux migreraient progressivement vers ColorOS, l’interface développée par OPPO, en remplacement d’OxygenOS. Cette transition permettrait à OPPO de poursuivre le déploiement des mises à jour logicielles sans maintenir deux plateformes distinctes.

Les utilisateurs auraient toutefois la possibilité de refuser cette migration, mais au prix de l’arrêt des futures mises à jour.

Aucune annonce officielle n’a encore confirmé ce changement.

La fin du mythe du « flagship killer »

Pour de nombreux passionnés d’Android, OnePlus restera avant tout la marque qui a bouleversé le marché avec des smartphones offrant des performances haut de gamme à un tarif bien inférieur à celui de la concurrence. Le OnePlus 7 Pro, lancé en 2019, symbolise encore aujourd’hui cette période. Son écran AMOLED 90 Hz, sa caméra selfie rétractable et sa fluidité exemplaire avaient contribué à faire de OnePlus une référence auprès des amateurs de technologie.

Depuis, la marque a progressivement adopté un positionnement plus premium, réduisant l’écart avec Samsung ou Apple sans parvenir à retrouver l’élan qui avait fait son succès à ses débuts.

Même si des modèles récents comme le OnePlus 15 ont été salués pour leurs performances, ils n’ont jamais retrouvé l’aura du « flagship killer » des premières années.

Une restructuration qui illustre les nouveaux équilibres du marché

Au-delà du cas OnePlus, cette évolution témoigne d’un phénomène plus large. Le marché mondial du smartphone est aujourd’hui dominé par quelques acteurs capables de soutenir des investissements massifs dans l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs et les écosystèmes logiciels. Pour des marques plus spécialisées, maintenir une présence mondiale devient de plus en plus coûteux.

Si OnePlus confirme son retrait des États-Unis et de l’Europe, l’entreprise miserait désormais principalement sur ses deux marchés les plus solides : la Chine et l’Inde.

Ce serait la fin d’une époque pour une marque qui a profondément marqué l’histoire d’Android… mais peut-être aussi le début d’une nouvelle stratégie, davantage centrée sur les régions où elle reste la plus compétitive.