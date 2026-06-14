Après un OnePlus 15 salué pour ses performances mais jugé trop conservateur en photographie, OnePlus pourrait revoir sa copie avec le futur OnePlus 16. Une nouvelle fuite du leaker réputé Digital Chat Station révèle que la marque teste actuellement plusieurs configurations photo haut de gamme, avec un capteur de 200 mégapixels au cœur des discussions.

Une stratégie photo encore en cours d’arbitrage

Les premières rumeurs évoquaient un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels. Mais, selon les dernières informations, le prototype actuellement en développement adopterait une approche différente.

La configuration testée comprendrait un capteur principal de 200 mégapixels de grande taille, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, et un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels.

Plus intéressant encore, Digital Chat Station a interrogé sa communauté sur une question simple : préférez-vous un capteur principal de 200 mégapixels ou un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels ? Un indice qui laisse penser que OnePlus n’a pas encore arrêté son choix définitif.

Une montée en gamme nécessaire face à la concurrence

Cette hésitation reflète probablement un dilemme stratégique. D’un côté, un capteur principal de 200 mégapixels améliorerait la qualité générale des clichés et renforcerait la polyvalence du smartphone. De l’autre, un téléobjectif de 200 mégapixels offrirait un avantage marketing plus visible face aux futurs Xiaomi 18 Pro Max, vivo X500 Pro Max ou Galaxy S26 Ultra, qui misent de plus en plus sur le zoom avancé.

Il paraît toutefois peu probable que OnePlus adopte simultanément deux capteurs 200 mégapixels, une solution coûteuse qui irait à l’encontre du positionnement historiquement plus équilibré de la marque.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro et batterie de 9 000 mAh

Au-delà de la photographie, le OnePlus 16 devrait rester fidèle à l’ADN performance de la marque. Les rumeurs évoquent notamment un écran LTPO OLED de 6,78 pouces avec une définition 1.5K, un taux de rafraîchissement de 185 Hz, un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran, un Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, une massive batterie de 9 000 mAh, la recharge filaire à 100 W et la recharge sans fil à 50 W.

Le smartphone embarquerait également un moteur de vibration X-Axis nouvelle génération, des haut-parleurs stéréo symétriques ainsi qu’une certification IP68/IP69.

Le retour de l’ambition photographique chez OnePlus ?

Depuis plusieurs générations, OnePlus privilégie la puissance brute, l’autonomie et la fluidité logicielle. Mais le marché premium évolue rapidement, et la photographie reste l’un des principaux critères d’achat.

Avec le OnePlus 16, la marque semble chercher un nouvel équilibre entre performance et image. Si le choix final se porte sur un capteur principal de 200 mégapixels de grande taille, OnePlus pourrait considérablement améliorer son traitement photo général. Si le constructeur opte pour un périscope de 200 MP, il rejoindrait alors la tendance actuelle des fabricants chinois qui misent sur des capacités de zoom toujours plus avancées.

Une chose paraît déjà certaine : le OnePlus 16 ne se contentera probablement pas d’une simple mise à jour technique. Il pourrait marquer le retour de véritables ambitions photo chez OnePlus.