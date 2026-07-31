Google poursuit sa montée en puissance sur macOS. Après le lancement de Gemini Spark plus tôt cette année, l’entreprise déploie une nouvelle mise à jour de son application Gemini pour Mac qui introduit deux fonctionnalités majeures : une dictée intelligente accessible partout dans le système et une capacité à analyser le contenu affiché à l’écran pour exécuter des tâches complexes.

Avec ces nouveautés, Google franchit une nouvelle étape dans la course aux assistants IA et prend une longueur d’avance sur Apple, dont la refonte de Siri se fait toujours attendre.

Une dictée IA disponible dans toutes les applications

La première nouveauté concerne la saisie vocale. Désormais, il suffit de maintenir la touche Fn enfoncée dans n’importe quelle application pour commencer à dicter un texte à Gemini. L’assistant se charge alors de retranscrire automatiquement la voix en texte, supprimer les hésitations et les mots parasites comme « euh » et insérer directement le résultat à l’endroit où se trouve le curseur.

Cette fonction est activée par défaut et fonctionne à l’échelle de tout le système.

Les utilisateurs peuvent ainsi rédiger un e-mail, répondre à une conversation Slack, remplir un document ou écrire dans n’importe quel champ de texte sans changer d’application.

Google intègre une fonctionnalité jusque-là réservée à des applications spécialisées

Cette approche rappelle des solutions comme Wispr Flow ou Willow, spécialisées dans la dictée assistée par intelligence artificielle. La différence est que Google intègre désormais cette technologie directement dans Gemini. Les utilisateurs de macOS n’ont donc plus besoin d’installer un logiciel dédié ou de souscrire un abonnement supplémentaire pour bénéficier d’une transcription intelligente.

Pour le moment, la dictée est disponible uniquement en anglais, mais Google indique que d’autres langues seront prises en charge d’ici la fin de l’année.

Gemini peut désormais comprendre ce qui s’affiche à l’écran

La seconde nouveauté est encore plus ambitieuse. Google ajoute à Gemini une fonction de raisonnement contextuel basé sur l’écran. Une fois activée, cette option permet à l’assistant d’analyser les fenêtres ouvertes afin de comprendre le contexte de la demande. L’utilisateur peut, par exemple sélectionner des notes de travail, demander à Gemini d’en produire un résumé exécutif et insérer automatiquement le texte généré à l’emplacement du curseur.

L’IA ne se contente donc plus de répondre à une question : elle agit directement sur le contenu affiché dans les applications.

Des tâches complexes exécutées en une seule commande

Google illustre cette évolution avec un scénario plus élaboré. Dans son exemple, un utilisateur prépare un dîner d’équipe. Gemini est capable de consulter des documents contenant le budget disponible, identifier les contraintes alimentaires des participants, rédiger automatiquement un e-mail de rappel, rechercher des salons de thé spécialisés dans le bubble tea via Google Maps et ajouter ces recommandations en post-scriptum du message.

Cette combinaison de compréhension contextuelle, de génération de texte et d’accès aux services Google rapproche progressivement Gemini d’un véritable agent intelligent capable d’exécuter plusieurs actions successives.

Une nouvelle bataille s’ouvre entre Google et Apple sur macOS

Ces annonces interviennent dans un contexte de forte concurrence entre les grands acteurs de l’intelligence artificielle. Alors qu’Apple avait présenté une version profondément repensée de Siri intégrant des capacités similaires de compréhension de l’écran et d’exécution de tâches, ces fonctionnalités n’ont toujours pas été déployées auprès du grand public.

Google occupe donc temporairement le terrain en proposant une expérience déjà opérationnelle sur macOS, pourtant une plateforme concurrente. Cette stratégie illustre la volonté du groupe de faire de Gemini un assistant universel, capable de fonctionner aussi bien sur Android que sur les ordinateurs Apple.

Google transforme progressivement Gemini en véritable copilote du quotidien

Avec cette mise à jour, Gemini dépasse le rôle d’un simple chatbot conversationnel. En combinant dictée intelligente, compréhension de l’écran et automatisation de tâches, Google rapproche son assistant d’une interface capable d’interagir naturellement avec l’ensemble de l’environnement informatique de l’utilisateur.

Cette évolution confirme également une tendance majeure de l’industrie : les assistants IA ne seront plus seulement des outils de génération de texte, mais des agents capables d’observer, comprendre et agir directement dans les applications. Pour Google, prendre cette avance sur macOS représente aussi un moyen de démontrer que l’avenir de l’intelligence artificielle se jouera autant dans l’intégration aux usages quotidiens que dans les performances des modèles eux-mêmes.