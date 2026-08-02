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OpenAI prépare son premier appareil IA : un compagnon intelligent imaginé par Jony Ive pour dépasser le smartphone

OpenAI prépare son premier appareil IA : un compagnon intelligent imaginé par Jony Ive pour dépasser le smartphone

Pendant des mois, les rumeurs évoquaient un mystérieux appareil conçu par OpenAI avec Jony Ive, le designer légendaire derrière l’iPhone. Aujourd’hui, les premières informations concrètes commencent à émerger, et elles dessinent une ambition bien plus vaste que celle d’un simple gadget connecté.

Selon un nouveau rapport de Mark Gurman, OpenAI prépare un appareil inédit qui ne cherche pas seulement à concurrencer le smartphone, mais à redéfinir notre relation avec l’intelligence artificielle.

Un compagnon vocal plutôt qu’un téléphone

À première vue, le premier produit d’OpenAI surprend. Il ne s’agirait ni d’un smartphone, ni d’une montre connectée, mais d’un haut-parleur intelligent portable, dépourvu d’écran. Un choix qui tranche avec les habitudes de l’industrie, où chaque nouvel appareil cherche généralement à ajouter davantage d’affichage.

L’idée est ailleurs.

Grâce à une version bien plus avancée du mode vocal de ChatGPT, ce compagnon IA serait capable de maintenir des conversations naturelles, de mémoriser progressivement les habitudes de son propriétaire et, surtout, d’anticiper ses besoins.

Autrement dit, OpenAI ne veut plus simplement créer un assistant auquel on pose des questions. L’objectif est de concevoir une intelligence artificielle qui accompagne son utilisateur au quotidien et devienne progressivement proactive.

Une intelligence qui apprend à connaître son propriétaire

Selon les informations de Mark Gurman, ce premier appareil est pensé pour rester principalement à la maison, où il pourra interagir régulièrement avec son utilisateur. À mesure des conversations, il construira une compréhension plus fine de ses habitudes, de ses préférences et de son environnement.

Cette approche va bien au-delà des assistants vocaux actuels.

L’ambition affichée est de créer une relation beaucoup plus personnelle, dans laquelle l’appareil ne se contente plus d’exécuter des commandes, mais devient un véritable partenaire numérique capable de proposer des actions pertinentes avant même qu’elles soient demandées.

Une machine qui observe son environnement

Même sans écran, le futur appareil ne sera pas limité à la voix. Toujours selon le rapport, il intégrera une caméra ainsi que plusieurs capteurs destinés à analyser son environnement afin d’offrir davantage de contexte aux réponses de ChatGPT.

Autre particularité évoquée : certains éléments mécaniques seraient capables de se déplacer afin de rendre l’appareil plus expressif et de renforcer la sensation d’interagir avec une présence physique plutôt qu’avec un simple haut-parleur.

Cette approche rappelle davantage les robots compagnons de science-fiction que les enceintes connectées actuelles.

Jony Ive prépare l’après-smartphone

Ce projet est piloté par Jony Ive, ancien directeur du design d’Apple et créateur de produits emblématiques comme l’iPhone, l’iMac ou encore les AirPods. Depuis son rapprochement avec OpenAI, plusieurs anciens responsables d’Apple ont également rejoint cette nouvelle aventure.

Parmi eux figure notamment Paul Meade, ancien responsable du développement du Vision Pro et des futures lunettes connectées d’Apple. L’équipe constituée autour d’OpenAI illustre une ambition claire : imaginer la prochaine grande plateforme informatique après le smartphone.

Un lancement prévu dès cette année… mais une commercialisation en 2027

OpenAI devrait présenter officiellement cet appareil avant la fin de l’année. Sa commercialisation n’interviendrait toutefois qu’en 2027, laissant encore plusieurs mois à l’entreprise pour finaliser son développement.

Le haut-parleur intelligent ne représenterait d’ailleurs que la première étape d’une feuille de route beaucoup plus vaste.

Toujours selon Gurman, OpenAI prépare plusieurs autres catégories d’appareils, dont certaines pourraient intégrer un écran à terme. L’objectif assumé est de provoquer un nouveau « iPhone moment », capable de transformer durablement notre manière d’interagir avec la technologie.

Apple contre-attaque sur le terrain judiciaire

Cette montée en puissance ne passe évidemment pas inaperçue à Cupertino. Apple a récemment engagé une procédure judiciaire contre OpenAI, accusant l’entreprise d’avoir recruté plusieurs de ses anciens employés afin d’obtenir des informations confidentielles sur de futurs produits.

OpenAI rejette catégoriquement ces accusations et affirme que les appareils actuellement en développement n’ont rien de comparable avec ceux conçus par Apple. Cette affaire pourrait néanmoins ralentir temporairement certains projets matériels du groupe.

La prochaine révolution ne sera peut-être pas un smartphone

Depuis quinze ans, le smartphone constitue le centre de notre vie numérique. Mais, l’émergence de l’intelligence artificielle générative change progressivement les règles du jeu. Pour OpenAI, l’avenir ne passe peut-être plus par un écran toujours plus grand ou un processeur toujours plus puissant, mais par une IA capable de comprendre son utilisateur, son environnement et ses intentions en permanence.

Cette vision rejoint d’ailleurs les stratégies poursuivies par plusieurs acteurs du secteur, entre les lunettes connectées, les assistants vocaux de nouvelle génération et les futurs appareils hybrides mêlant intelligence artificielle et informatique ambiante.

Si ce premier compagnon IA tient ses promesses, il ne remplacera probablement pas le smartphone dès sa première génération. En revanche, il pourrait inaugurer une nouvelle catégorie de produits où l’interaction naturelle avec une intelligence artificielle deviendra plus importante que l’écran lui-même.

La prochaine révolution informatique pourrait finalement être celle où la technologie cesse de monopoliser notre attention… pour simplement nous accompagner.