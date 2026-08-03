À quelques mois de son officialisation, le Galaxy S26 FE continue de se dévoiler par petites touches. Après les caractéristiques techniques et les premiers rendus, une nouvelle fuite révèle désormais une partie de la palette de couleurs du futur smartphone « Fan Edition ». Et Samsung semble vouloir remettre un peu de fraîcheur dans une gamme qui a souvent privilégié des teintes très sobres.

Des coques officielles présumées permettent d’apercevoir deux coloris inédits : un vert pastel et un violet profond.

Des coques officielles qui dévoilent le design… et les couleurs

Le site Android Headlines a publié une série d’images présentant ce qui serait les coques officielles du Galaxy S26 FE. Les accessoires comprennent des coques en silicone compatibles avec la recharge magnétique ainsi que des modèles transparents.

Au-delà des accessoires, ces visuels offrent également un aperçu du smartphone lui-même.

Le design confirme les précédentes fuites : le Galaxy S26 FE adopte un langage esthétique très proche du Galaxy S26 classique, avec un bloc photo vertical intégré directement à la coque arrière, un châssis métallique et un flash LED placé à côté des capteurs.

Samsung poursuit ainsi l’unification visuelle de sa gamme premium.

Deux coloris qui apportent un peu de fraîcheur

Les coques transparentes laissent apparaître deux finitions qui devraient faire partie du catalogue au lancement. La première est un violet profond, très proche du coloris Cobalt Violet déjà proposé sur les Galaxy S26 et Galaxy S26+. Samsung pourrait d’ailleurs reprendre cette même appellation commerciale afin d’harmoniser sa gamme.

Le second coloris adopte une nuance de vert clair, proche d’un vert menthe ou aqua. Son nom officiel n’est pas encore connu, mais il pourrait s’inscrire dans la continuité des teintes pastel déjà utilisées par Samsung ces dernières années.

Ces nouvelles couleurs permettraient au Galaxy S26 FE de se distinguer davantage d’une génération précédente relativement discrète sur le plan esthétique.

Une fiche technique qui évoluerait en douceur

En parallèle, les rumeurs dressent désormais un portrait assez complet du futur smartphone. Le Galaxy S26 FE conserverait un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale pouvant atteindre 1 900 nits. Sous le capot, Samsung miserait sur la puce Exynos 2500, accompagnée d’une batterie comprise entre 4 900 et 5 000 mAh, compatible avec une recharge rapide filaire de 45 W.

Côté photographie, les évolutions semblent beaucoup plus limitées.

Les dernières informations évoquent le maintien du capteur principal Samsung ISOCELL S5KGN3 de 50 mégapixels, déjà utilisé sur le Galaxy S25 FE. Il serait accompagné d’un téléobjectif OmniVision de 8 mégapixels et d’un ultra grand-angle Sony IMX825 de 12 mégapixels.

Autrement dit, Samsung privilégierait l’optimisation logicielle plutôt qu’une véritable évolution matérielle.

Un prix en légère hausse, mais un positionnement toujours attractif

Le tarif officiel n’a pas encore été annoncé. Les dernières indiscrétions évoquent toutefois un prix de 749 € en Europe, soit environ 50 € de plus que le Galaxy S25 FE. Face à un Galaxy S26 désormais proposé à partir de 849 euros, la version Fan Edition conserverait ainsi un avantage tarifaire d’environ 200 dollars tout en offrant plusieurs arguments solides : un grand écran AMOLED 120 Hz, ne batterie généreuse, une recharge rapide de 45 W, plusieurs années de mises à jour Android et une expérience logicielle très proche des modèles premium.

Le compromis se situerait essentiellement au niveau de la puissance brute, l’Exynos 2500 restant moins performant que les puces équipant les modèles les plus haut de gamme.

Samsung affine la formule « Fan Edition »

Au fil des générations, la série FE est devenue un pilier de la stratégie de Samsung. Plutôt que de proposer une version « allégée », le constructeur cherche désormais à offrir l’essentiel de l’expérience Galaxy premium à un tarif plus accessible.

Le Galaxy S26 FE semble poursuivre cette logique. Les nouveautés matérielles restent mesurées, mais l’ensemble conserve une fiche technique équilibrée, enrichie par une identité visuelle plus moderne grâce à ces nouveaux coloris.

Si Samsung parvient à maintenir un écart de prix raisonnable avec le Galaxy S26 tout en conservant sa politique de mises à jour longue durée, le S26 FE pourrait une nouvelle fois s’imposer comme l’un des smartphones offrant le meilleur rapport prestations/prix de son catalogue.