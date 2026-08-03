La crise mondiale de la mémoire continue de bouleverser le marché des produits électroniques, et les consoles de jeu n’y échappent plus. Après avoir relevé ses tarifs aux États-Unis en juin, Microsoft officialise désormais une hausse spectaculaire des prix des Xbox en Europe et au Royaume-Uni.

Selon les modèles, les augmentations atteignent jusqu’à 200 euros, un niveau inédit depuis le lancement de la génération Xbox Series. Une décision qui illustre les conséquences grandissantes de la pénurie de mémoire, alimentée par l’explosion des investissements dans l’intelligence artificielle.

Des augmentations record sur toute la gamme Xbox

Microsoft applique une hausse généralisée à l’ensemble de sa gamme actuelle. Les nouveaux tarifs européens sont les suivants :

Modèle Ancien prix Nouveau prix Xbox Series S 512 Go 349,99 € 499,99 € Xbox Series S 1 To 399,99 € 599,99 € Xbox Series X Digital 1 To 549,99 € 749,99 € Xbox Series X 1 To (lecteur Blu-ray) 599,99 € 799,99 €

La Xbox Series S de 512 Go enregistre la plus forte progression relative avec une augmentation dépassant 43 %, tandis que la Series X avec lecteur grimpe de plus de 30 %, atteignant désormais 799,99 €.

Une crise des composants qui frappe de plein fouet le jeu vidéo

Ces hausses interviennent dans un contexte de forte tension sur les marchés de la mémoire DRAM et du stockage NAND. Depuis plusieurs mois, les fabricants de composants privilégient les centres de données dédiés à l’intelligence artificielle, où les marges sont nettement plus élevées. Résultat : les constructeurs de PC, smartphones et consoles doivent composer avec une offre plus limitée et des coûts en forte augmentation.

Sony, Nintendo et plusieurs fabricants de matériel informatique ont déjà ajusté leurs tarifs ces derniers mois. Mais Microsoft va nettement plus loin.

Il s’agit déjà de la troisième augmentation des prix Xbox depuis mai 2025, preuve que la situation ne montre aucun signe d’amélioration.

La Xbox devient plus chère que jamais

L’évolution est particulièrement marquante pour la Xbox Series X. Lors de son lancement en 2020, la console était commercialisée à 599,99 euros. Avec les différentes augmentations successives, son prix a désormais progressé de plusieurs centaines d’euros sur certains marchés.

Microsoft annonce également l’arrêt du modèle Xbox Series X 2 To, une décision qui semble directement liée aux difficultés d’approvisionnement en mémoire et en stockage. Cette rationalisation de la gamme permettrait au constructeur de concentrer ses volumes sur des configurations moins coûteuses à produire.

Une stratégie dictée par les coûts… mais aussi par le marché

Au-delà de la pénurie de composants, Microsoft poursuit une transformation plus profonde de son activité Xbox. Depuis plusieurs années, le groupe mise davantage sur le Xbox Game Pass, le cloud gaming, les jeux multiplateformes et les revenus liés aux services plutôt qu’aux ventes de consoles.

Dans ce contexte, la console devient progressivement une porte d’entrée vers l’écosystème Xbox plutôt qu’un produit destiné à être vendu à prix cassé.

Les fortes hausses tarifaires traduisent aussi cette évolution : Microsoft semble désormais privilégier la rentabilité plutôt que la conquête de nouveaux utilisateurs via des machines subventionnées.

Une nouvelle réalité pour toute l’industrie

La hausse des prix des Xbox n’est probablement pas un événement isolé. Les principaux fabricants de mémoire préviennent que les tensions d’approvisionnement pourraient durer jusqu’en 2028, alors que la demande des infrastructures d’intelligence artificielle continue de battre des records.

Dans ce contexte, les consoles de jeu rejoignent la longue liste des appareils affectés par cette nouvelle économie des composants. Smartphones, ordinateurs portables, cartes graphiques et désormais consoles voient leurs prix progresser sous l’effet d’un marché où la mémoire est devenue l’une des ressources les plus stratégiques du secteur technologique.

Pour les joueurs, cette génération Xbox entre ainsi dans une situation inédite : près de six ans après son lancement, la console coûte désormais significativement plus cher qu’à sa sortie, une évolution rarement observée dans l’histoire du jeu vidéo.