Le développement de la série Galaxy S27 est officiellement en marche. Plusieurs indices repérés sur les serveurs de Samsung montrent que le constructeur teste déjà One UI 9.5, la future surcouche basée sur Android 17 qui accompagnera sa prochaine génération de smartphones premium. Une bonne nouvelle… qui s’accompagne toutefois d’un détail intriguant : le calendrier semble légèrement en retard par rapport à celui de l’an dernier.

Si cette tendance se confirme, les Galaxy S27 pourraient arriver un peu plus tard que prévu.

Samsung prépare déjà One UI 9.5

Selon le leaker Tarun Vats, Samsung a commencé à compiler les premiers firmwares destinés à la gamme Galaxy S27. Ces références logicielles, découvertes sur les serveurs internes du constructeur, confirment que le développement de One UI 9.5 est désormais bien engagé.

Cette nouvelle version succédera à One UI 9, actuellement réservée aux récents Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8, premiers appareils commercialisés avec Android 17.

Les premiers tests renforcent également les rumeurs autour de la future gamme, qui pourrait comprendre quatre modèles : Galaxy S27, Galaxy S27+, Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Ultra. L’apparition d’un modèle Pro marquerait une évolution stratégique importante dans l’organisation de la gamme Galaxy S.

Un calendrier moins avancé que l’année dernière

Si le développement progresse, son rythme paraît toutefois plus lent. À titre de comparaison, les premières versions de test de One UI 8,5 destinées aux Galaxy S26 avaient été repérées dès le 25 juillet 2025. Cette année, Samsung semble avoir pris un léger retard dans son cycle de développement.

À ce stade, rien ne permet d’affirmer que cela repoussera officiellement le lancement des Galaxy S27. Mais cette différence de calendrier pourrait se répercuter sur la présentation de la nouvelle génération.

Pour rappel, les Galaxy S26 avaient été annoncés le 25 février 2026 avant une commercialisation début mars.

One UI 9 n’est pas encore totalement déployé

Ce léger décalage intervient alors que Samsung n’a toujours pas terminé le déploiement public de One UI 9. La version stable reste, pour l’instant, principalement réservée aux nouveaux smartphones pliants de la marque. Les autres appareils compatibles devraient commencer à recevoir la mise à jour progressivement après leur commercialisation mondiale.

Cette version apporte plusieurs nouveautés importantes : +

une interface plus personnalisable

un panneau de raccourcis repensé

de nouveaux outils créatifs dans Samsung Notes

une protection renforcée contre les applications malveillantes

une barre de recherche Google intégrée à l’écran d’accueil

un tableau de bord dédié au suivi des activités de l’assistant IA.

Samsung poursuit ainsi son ambition de renforcer l’intégration de l’intelligence artificielle au cœur de One UI.

Mystère autour des nouveautés de One UI 9.5

Pour l’instant, les premiers firmwares ne dévoilent aucune fonctionnalité. Le numéro de build ayant été volontairement masqué, impossible de connaître les évolutions prévues pour One UI 9.5. Comme souvent à ce stade du développement, Samsung travaille probablement avant tout sur la stabilité du système et l’adaptation de la plateforme aux futurs composants de la série Galaxy S27.

Les premières informations concrètes devraient apparaître au fil des prochaines versions internes.

La série Galaxy S27 commence déjà à se dessiner

Même si One UI 9,5 reste très mystérieuse, plusieurs rumeurs concernant les futurs smartphones circulent déjà. Le Galaxy S27 Pro devrait venir s’intercaler entre les versions Plus et Ultra afin d’offrir une montée en gamme plus progressive.

Le Galaxy S27 Ultra pourrait, quant à lui, ne pas bénéficier des toutes dernières technologies mémoire initialement attendues, conséquence directe des tensions persistantes sur le marché mondial des composants. En parallèle, Samsung préparerait une évolution de son système photo sur l’ensemble de la gamme plutôt que de réserver les principales nouveautés au seul modèle Ultra.

Cette stratégie traduirait une volonté d’harmoniser davantage l’expérience utilisateur entre les différents modèles.

Un développement discret, mais révélateur

L’apparition des premiers firmwares montre que Samsung respecte son calendrier de développement interne, même si celui-ci semble légèrement glisser par rapport aux années précédentes. À plusieurs mois de la présentation officielle, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur une éventuelle date de lancement. En revanche, ces premiers indices confirment que le constructeur prépare déjà activement la prochaine génération Galaxy, avec One UI 9.5 comme pierre angulaire de son expérience logicielle.

Reste désormais à découvrir si Samsung profitera du Galaxy S27 pour proposer une véritable évolution de son interface… ou simplement une mise à jour de transition en attendant des changements plus profonds dans One UI 10.