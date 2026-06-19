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Xreal Aura : les premières lunettes Android XR de Google se rapprochent du marché

Xreal Aura : les premières lunettes Android XR de Google se rapprochent du marché

L’écosystème Android XR prend forme. Après le lancement du casque Samsung Galaxy XR l’an dernier, Google et Xreal franchissent une nouvelle étape avec l’ouverture des réservations des Xreal Aura, des lunettes de réalité étendue conçues autour de la plateforme Android XR.

Présentées initialement sous le nom de Project Aura, ces lunettes incarnent la vision de Google d’un appareil plus léger et plus portable qu’un casque XR traditionnel, tout en conservant des capacités avancées d’affichage et d’intelligence artificielle.

Leur arrivée sur le marché est désormais prévue pour l’automne 2026.

Des réservations ouvertes avant le lancement

Les utilisateurs intéressés peuvent réserver les Xreal Aura dès aujourd’hui moyennant un dépôt de 99 dollars. Cette somme reste remboursable et donne accès à une offre promotionnelle limitée. Selon Xreal, les premiers réservataires bénéficieront d’un crédit de 199 dollars appliqué lors de l’achat final, soit une réduction effective de 100 dollars sur le prix public. Le tarif définitif n’a toutefois pas encore été communiqué.

Les lunettes seront commercialisées dans plusieurs marchés clés : États-Unis, Royaume-Uni, Japon, Canada et Corée du Sud. Autre détail important : Best Buy⁠ deviendra le premier partenaire de distribution physique du produit.

Android XR passe des casques aux lunettes

Les Xreal Aura représentent le deuxième appareil officiel basé sur Android XR. Le premier était le Samsung Galaxy XR, lancé fin 2025 à 1 799 dollars. Toutefois, l’ambition de Google est différente avec Aura.

L’entreprise décrit le produit comme « un casque déguisé en lunettes », une formule qui résume parfaitement son positionnement. L’objectif consiste à offrir des capacités proches d’un casque XR tout en adoptant un format plus proche de lunettes classiques.

Cette approche pourrait rendre la technologie beaucoup plus acceptable dans un usage quotidien.

Moins de 95 grammes sur la balance

L’un des chiffres les plus impressionnants concerne le poids. Les Xreal Aura affichent moins de 95 grammes. Pour un appareil capable d’exécuter Android XR, ce niveau de légèreté constitue un argument majeur. La plupart des casques de réalité mixte actuels pèsent plusieurs centaines de grammes et deviennent rapidement fatigants lors d’une utilisation prolongée.

Réduire drastiquement ce poids pourrait améliorer considérablement le confort et favoriser une utilisation plus fréquente.

Snapdragon Reality Elite au cœur du système

Pour alimenter les lunettes, Xreal s’appuie sur la nouvelle plateforme Snapdragon Reality Elite développée par Qualcomm. Cette puce est spécifiquement conçue pour les appareils XR de nouvelle génération.

Selon Qualcomm, elle apporte davantage de performances, une meilleure efficacité énergétique, des capacités IA renforcées et une gestion avancée des expériences immersives.

Cette plateforme jouera un rôle essentiel dans la capacité des lunettes à exécuter Android XR tout en conservant une autonomie acceptable.

Google prépare sa réponse à Meta et Apple

Le lancement des Xreal Aura intervient dans un contexte particulièrement concurrentiel. Google construit progressivement un écosystème Android XR destiné à rivaliser avec les futures lunettes intelligentes de Meta, les produits XR d’Apple et les dispositifs de réalité augmentée développés par Snap, ou encore les solutions de fabricants asiatiques comme Xreal ou RayNeo.

Contrairement à l’approche du Apple Vision Pro, centrée sur un casque haut de gamme relativement encombrant, Google semble privilégier des formats plus légers et potentiellement plus adaptés à un usage quotidien.

L’IA devient le moteur de la nouvelle génération XR

Au-delà du matériel, Android XR repose largement sur Gemini. Google imagine des lunettes capables de comprendre l’environnement, fournir des informations contextuelles, répondre aux questions en temps réel et interagir naturellement avec l’utilisateur.

Cette vision rapproche progressivement les lunettes connectées d’un véritable assistant numérique permanent.

Le matériel devient alors le support physique d’une intelligence artificielle capable de voir, comprendre et assister l’utilisateur dans son environnement quotidien.

Une démonstration très attendue à l’AWE 2026

De nouveaux détails pourraient être révélés dans les prochains jours. Xreal doit présenter les Aura lors de l’Augmented World Expo 2026, qui se déroule à Long Beach en Californie.

L’événement constitue l’un des rendez-vous les plus importants du secteur XR et pourrait permettre d’obtenir un aperçu plus précis des capacités d’affichage, de l’autonomie, de l’interface Android XR et des usages concrets imaginés par Google.

Les lunettes XR entrent dans une nouvelle phase

Pendant longtemps, les lunettes connectées ont oscillé entre démonstration technologique et produit de niche.

Avec Android XR, Google tente désormais de construire une plateforme complète capable de soutenir un véritable marché grand public.

Les Xreal Aura ne seront probablement pas des appareils de masse dès leur lancement. Mais elles représentent une étape importante dans l’évolution du secteur : celle où les lunettes intelligentes commencent à quitter le laboratoire pour devenir des produits commercialisables à grande échelle.

L’automne 2026 pourrait ainsi marquer le début d’une nouvelle bataille technologique entre Google, Meta, Apple et Snap, où l’avenir de l’informatique personnelle se jouera peut-être directement devant nos yeux.