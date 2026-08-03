La future gamme Galaxy S27 continue de se préciser, et Samsung semble prêt à revoir en profondeur la hiérarchie de ses smartphones premium. Selon plusieurs fuites corroborées par un nouveau rapport venu de Corée du Sud, le constructeur introduirait un Galaxy S27 Pro inédit tout en simplifiant le système photo du Galaxy S27 Ultra.

Une décision qui peut sembler paradoxale à première vue, mais qui traduirait surtout une volonté de mieux différencier ses modèles haut de gamme.

Le Galaxy S27 Ultra ferait l’impasse sur un téléobjectif

Selon ETNews, Samsung aurait confirmé à ses partenaires spécialisés dans les modules photo la configuration optique de la série Galaxy S27. L’information la plus marquante concerne le Galaxy S27 Ultra, qui abandonnerait son téléobjectif dédié au zoom optique 3x.

Cette rumeur circule depuis plusieurs mois, mais le média sud-coréen affirme désormais que les schémas techniques transmis aux fournisseurs confirment cette évolution.

Le futur Ultra miserait ainsi sur un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle et un téléobjectif périscopique dédié aux forts grossissements. Entre le zoom 1x et environ 5x, Samsung s’appuierait principalement sur le recadrage haute définition du capteur principal, complété par des traitements d’image assistés par intelligence artificielle.

Un Galaxy S27 Pro doté d’un véritable téléobjectif 3x

Le changement le plus surprenant concerne toutefois le nouveau Galaxy S27 Pro. Selon le rapport, celui-ci embarquerait un capteur principal ISOCELL HP6 de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif 3x de 12 mégapixels.

Autrement dit, le modèle Pro conserverait un zoom optique classique là où l’Ultra miserait davantage sur la puissance de son capteur principal et le traitement logiciel. Cette approche peut sembler contre-intuitive, mais elle répondrait à une logique marketing bien précise.

Samsung veut différencier ses modèles premium

Jusqu’à présent, les versions Plus et Ultra partageaient une partie importante de leur configuration photographique. L’arrivée d’un modèle Pro modifie cet équilibre. Si le Galaxy S27 Pro et le Galaxy S27 Ultra avaient conservé exactement les mêmes focales, leurs systèmes photo auraient été très proches.

En optant pour deux philosophies différentes, Samsung pourrait attribuer à chaque appareil une identité propre : le Galaxy S27 Pro miserait sur une approche plus traditionnelle avec un téléobjectif dédié et le Galaxy S27 Ultra deviendrait une vitrine technologique centrée sur la photographie computationnelle.

Cette différenciation pourrait également simplifier le discours commercial de Samsung face à une gamme premium de plus en plus étoffée.

Le nouveau capteur ISOCELL HP6 au cœur de la stratégie

Les deux modèles partageraient néanmoins un élément clé : le nouveau Samsung ISOCELL HP6 de 200 mégapixels. Ce capteur succéderait progressivement à l’ISOCELL HP2 qui équipe les Galaxy S Ultra depuis plusieurs générations.

Samsung poursuit ainsi sa stratégie consistant à miniaturiser progressivement ses capteurs haute définition tout en améliorant leur traitement logiciel. À titre de comparaison le ISOCELL HP2 a une taille de 1/1,3 pouce, le ISOCELL HP3 de 1/1,4 pouce et le ISOCELL HP5 de 1/1,56 pouce.

Cette évolution montre que le constructeur privilégie désormais la combinaison entre intelligence artificielle, fusion de pixels et puissance de calcul plutôt qu’une simple augmentation de la taille physique du capteur.

Un pari ambitieux sur la photographie computationnelle

La disparition du téléobjectif 3x pourrait susciter des interrogations chez les amateurs de photographie mobile. En théorie, le recadrage d’un capteur de 200 mégapixels offre suffisamment de définition pour reproduire plusieurs niveaux de zoom sans perte importante de qualité.

En pratique, tout dépendra des performances du traitement logiciel. Samsung compte manifestement s’appuyer sur ses nouveaux algorithmes d’intelligence artificielle pour préserver le niveau de détail, améliorer la netteté et limiter les artefacts numériques lors des zooms intermédiaires.

Reste à savoir si cette approche pourra rivaliser avec un véritable téléobjectif optique dans des conditions réelles d’utilisation.

Une nouvelle hiérarchie pour les Galaxy S

Avec l’arrivée probable du Galaxy S27 Pro, Samsung semble faire évoluer en profondeur sa gamme phare. L’objectif n’est plus simplement d’ajouter un modèle supplémentaire, mais de proposer des expériences réellement distinctes selon les usages. Là où le Galaxy S27 Pro pourrait séduire les utilisateurs recherchant un appareil photo polyvalent et équilibré, le Galaxy S27 Ultra s’imposerait comme une démonstration du savoir-faire logiciel de Samsung, misant davantage sur la photographie computationnelle que sur la multiplication des capteurs.

Cette stratégie reflète une tendance de fond dans l’industrie mobile : les progrès de l’intelligence artificielle permettent désormais aux constructeurs de repenser l’architecture matérielle de leurs appareils. Le véritable défi pour Samsung sera désormais de prouver que cette simplification du module photo ne se traduira pas par un recul des performances, mais par une expérience plus cohérente et plus efficace.