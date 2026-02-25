Accueil » OnePlus 16 : Des bordures de 0,8 mm pour l’écran le plus immersif de 2026 ?

À ce stade, OnePlus semble vouloir gagner une bataille que l’on croit secondaire… jusqu’au moment où on a le téléphone en main : les bordures d’écran. Une nouvelle fuite venue de Chine évoque des bords d’écran uniformes sous 1 mm, avec des mesures qui descendraient autour de 0,8 mm pour le futur OnePlus 16.

Sur une face avant déjà très propre sur le OnePlus 15, ce n’est pas un saut spectaculaire, mais c’est exactement le genre de détail qui donne au smartphone ce look « une seule dalle », surtout en paysage.

OnePlus 16 : 0,8 mm partout, une symétrie qui « fait premium »

Le leak insiste sur un point : la symétrie. Des bordures ultra-fines, oui, mais surtout uniformes sur les quatre côtés. C’est ce qui crée l’illusion de « tout écran », là où beaucoup de smartphones gardent un menton un peu plus épais.

Évidemment, ces chiffres restent au conditionnel : on parle de mesures de fuite, pas d’une fiche technique officielle. Mais le fait que plusieurs sources reprennent le même ordre de grandeur renforce l’idée que OnePlus vise ce cap.

L’écran : LTPO 1.5K plat, BOE… et un « jusqu’à 240 Hz » encore incertain

Le reste du panneau est encore flou, mais les rumeurs persistent sur un LTPO OLED plat en 1.5K, possiblement fourni par BOE, avec une cadence qui pourrait monter jusqu’à 240 Hz.

Le « 240 Hz » mérite un bémol : c’est un chiffre souvent testé en interne parce qu’il sonne bien, mais il a un coût énergétique réel. OnePlus pourrait très bien s’arrêter à un palier plus « raisonnable » si l’autonomie et la chauffe deviennent trop pénalisantes. (Et au-delà de 165 Hz, le gain perçu devient très dépendant des usages.).

Autre signal intéressant dans les leaks : OnePlus éviterait les éléments typés gaming (gâchettes, ventilateur), au profit d’un design plus classique et premium. C’est cohérent : OnePlus veut clairement rester dans la catégorie « flagship polyvalent », pas dans un sous-segment.

La rumeur folle des 9 000 mAh en silicon-carbon

C’est le chiffre qui fait lever un sourcil : une batterie « Glacier » de 9 000 mAh via technologie silicon-carbon circule dans plusieurs reprises. La techno est crédible (densité supérieure), le chiffre est énorme (donc à traiter comme une hypothèse agressive tant qu’on n’a pas de preuves matérielles).

Le gros upgrade pourrait être un périscope de 200 mégapixels

Côté caméra, la rumeur la plus cohérente parle d’un triptyque de 50 mégapixels pour le capteur principal et 50 mégapixels pour l’ultra grand-angle, le tout avec un périscope de 200 mégapixels, avec l’idée que OnePlus pourrait reprendre un module très performant déjà vu côté Oppo (même galaxie industrielle).

Si cela se confirme, c’est probablement le changement le plus « visible » au quotidien : le zoom (et les portraits) deviennent enfin un terrain où OnePlus peut jouer la cour des grands, au lieu d’être « bon partout, excellent nulle part ».