OnePlus commence à lever le voile sur son prochain smartphone haut de gamme. Après plusieurs semaines de rumeurs, la marque a publié le premier teaser officiel du OnePlus 16, confirmant que les performances, et plus particulièrement le jeu mobile, seront au cœur de cette nouvelle génération. Dans le même temps, une fuite non officielle relance les spéculations autour du design de l’appareil, en contradiction avec les précédentes indiscrétions.

Si ces informations se confirment, le OnePlus 16 s’annonce comme l’un des premiers smartphones à exploiter toute la puissance du futur Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, même si son lancement devrait rester limité à certains marchés.

OnePlus met le jeu vidéo au premier plan

Le premier teaser officiel a été présenté à l’occasion du Snapdragon Gaming Technology Showcase en Chine. À cette occasion, Liu Baoyou, directeur général de OnePlus Chine, a confirmé que le OnePlus 16 bénéficierait d’une nouvelle génération de technologies dédiées au gaming.

Le smartphone intégrera notamment des versions améliorées de Fengchi Gaming Kernel, Extreme High Refresh Rate et Esports Triple Chip. La marque n’a toutefois pas détaillé les évolutions apportées à ces technologies. Cette communication confirme néanmoins que OnePlus entend poursuivre sa stratégie consistant à séduire les joueurs mobiles en combinant puissance matérielle et optimisations logicielles.

Une marque qui revendique une forte croissance

Lors de cette présentation, Liu Baoyou a également mis en avant les performances commerciales de OnePlus. Selon le dirigeant, la marque aurait enregistré une croissance de 13 % de ses ventes au premier semestre 2026 par rapport à la même période de l’année précédente.

Il affirme même que OnePlus aurait été le constructeur de smartphones affichant la plus forte progression sur cette période.

Aucun chiffre détaillé n’a toutefois été communiqué pour étayer cette déclaration.

Un design qui divise déjà les observateurs

En parallèle du teaser officiel, une affiche apparue sur les réseaux sociaux chinois prétend montrer le futur OnePlus 16. Même si le smartphone reste largement dissimulé, plusieurs éléments semblent visibles. Le plus notable concerne le bloc photo. L’image laisse apparaître un module circulaire occupant la partie supérieure du dos de l’appareil et regroupant trois capteurs photo et un flash LED.

Cette configuration rappelle fortement celle du OnePlus 13, qui utilisait déjà un large bloc circulaire.

Des fuites contradictoires

Cette nouvelle fuite entre pourtant en contradiction avec les précédentes informations. Le célèbre leaker Digital Chat Station affirmait récemment que le OnePlus 16 adopterait un design proche du OnePlus 15, avec un module photo carré de dimensions plus réduites. L’authenticité de l’affiche publiée sur les réseaux sociaux n’ayant pas été confirmée, il est donc préférable de considérer ces éléments avec prudence.

Comme souvent à ce stade du développement, plusieurs prototypes peuvent coexister avant que le design final ne soit définitivement retenu.

Une fiche technique particulièrement ambitieuse

Au-delà du design, plusieurs caractéristiques techniques circulent déjà depuis plusieurs semaines. Selon les différentes fuites, le OnePlus 16 pourrait embarquer un écran de 6,78 pouces, un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 185 Hz, le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, une batterie impressionnante de 9 000 mAh et un triple module photo composé d’un capteur principal de 200 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels et d’un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels.

À ce stade, ces spécifications restent bien entendu à prendre avec précaution tant qu’elles n’ont pas été officialisées.

Un flagship qui pourrait rester réservé à certains marchés

Malgré ses caractéristiques prometteuses, le OnePlus 16 ne devrait pas être disponible partout. Plusieurs informations récentes indiquent que OnePlus aurait profondément réduit, voire interrompu, la commercialisation de ses nouveaux smartphones haut de gamme en Europe et en Amérique du Nord. Si cette stratégie se confirme, le OnePlus 16 serait principalement destiné au marché chinois ainsi qu’à certains pays d’Asie.

Une décision qui témoigne d’un repositionnement géographique de la marque, désormais davantage concentrée sur les régions où sa croissance reste la plus forte.

OnePlus cherche à consolider son identité premium

Le OnePlus 16 illustre l’évolution de la stratégie du constructeur. Longtemps reconnu pour ses smartphones offrant un excellent rapport qualité-prix, OnePlus mise désormais sur des appareils ultra haut de gamme capables de rivaliser avec les références du marché en matière de performances, d’autonomie et de photographie.

Le choix de mettre en avant les capacités gaming dès le premier teaser n’est pas anodin. Alors que les différences de puissance entre les flagships deviennent de plus en plus faibles, les constructeurs cherchent à se distinguer par des optimisations logicielles et des usages spécifiques. OnePlus semble ainsi vouloir renforcer son image auprès des joueurs mobiles, tout en s’appuyant sur la prochaine génération de puces Snapdragon pour conserver une longueur d’avance.

Reste désormais à découvrir si le design final confirmera les dernières fuites et si les impressionnantes caractéristiques évoquées ces dernières semaines se concrétiseront lors de la présentation officielle attendue en octobre. Une chose est certaine : le OnePlus 16 s’annonce déjà comme l’un des smartphones Android les plus ambitieux de cette fin d’année.