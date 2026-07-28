Le prochain flagship de OnePlus continue de se dévoiler avant son annonce officielle. Selon une nouvelle fuite du célèbre leaker Digital Chat Station, le OnePlus 16 arriverait finalement un peu plus tard que prévu et apporterait plusieurs évolutions matérielles, tout en conservant l’identité visuelle de son prédécesseur.

Ces informations interviennent alors que OnePlus traverse une période de transition stratégique, marquée par son retrait des marchés nord-américain et européen et par des interrogations sur la disponibilité de son futur smartphone en dehors de la Chine.

Un lancement désormais attendu en octobre

Alors que les premières rumeurs évoquaient une présentation en septembre 2026, les dernières indiscrétions avancent désormais un lancement en octobre en Chine. Aucune date n’a encore été communiquée pour les marchés internationaux.

La situation apparaît d’autant plus incertaine que plusieurs fuites suggèrent désormais que l’Inde, pourtant principal marché de OnePlus, pourrait ne pas accueillir le OnePlus 16 lors de sa sortie.

À ce stade, la marque n’a confirmé aucune information concernant son calendrier de commercialisation.

Un design plus discret pour le module photo

Selon Digital Chat Station, le OnePlus 16 conserverait les grandes lignes esthétiques du OnePlus 15, mais avec quelques ajustements notables. Le principal changement concernerait le bloc photo arrière, qui adopterait un format carré plus compact, en remplacement du module plus imposant de la génération précédente.

À l’avant, le smartphone serait équipé d’un écran plat de 6,78 pouces, et de bordures particulièrement fines et symétriques sur les quatre côtés.

L’objectif serait de proposer une façade plus homogène tout en optimisant l’immersion visuelle.

Un écran très haute fréquence et une fiche technique ambitieuse

Les précédentes fuites évoquent également une montée en puissance de l’affichage. Le OnePlus 16 pourrait bénéficier d’un écran affichant un taux de rafraîchissement de 185 Hz, tandis que certains prototypes testeraient même une fréquence pouvant atteindre 240 Hz.

Si ces informations se confirment, le smartphone dépasserait largement les 165 Hz proposés par le OnePlus 15.

Sous le capot, plusieurs rumeurs convergent vers une configuration haut de gamme comprenant le futur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, gravé en 2 nm et une batterie dont la capacité approcherait les 9 000 mAh. La partie photo serait également revue avec un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, et un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels offrant un zoom optique 3,5x.

Comme toujours, ces caractéristiques restent à confirmer officiellement.

Un avenir international encore très incertain

Le contexte commercial de OnePlus complique la lecture de ces fuites. La marque a déjà annoncé qu’elle ne lancerait plus de nouveaux produits en Amérique du Nord ni en Europe, invoquant notamment les litiges liés aux brevets, l’augmentation des coûts marketing et une concurrence particulièrement forte face à Samsung et Google.

Les utilisateurs actuels continueront néanmoins de bénéficier des mises à jour logicielles et du support technique.

OnePlus a également confirmé que plusieurs modèles compatibles pourront, à terme, migrer d’OxygenOS vers ColorOS, le système d’exploitation développé par Oppo.

En Inde, les activités de la marque se poursuivent pour le moment, mais plusieurs sources estiment que le OnePlus 16 pourrait ne pas y être commercialisé, une information qui reste toutefois au stade de la rumeur.

OnePlus redéfinit progressivement sa stratégie premium

Le OnePlus 16 pourrait symboliser une nouvelle étape dans l’évolution du constructeur. Si les caractéristiques évoquées se confirment, la marque continuerait de miser sur une fiche technique particulièrement ambitieuse, avec un accent mis sur l’autonomie, les performances et l’affichage. En parallèle, la réduction de sa présence internationale traduit un recentrage stratégique sur des marchés jugés plus porteurs, notamment en Asie.

Cette double dynamique montre que OnePlus ne renonce pas au segment haut de gamme, mais adapte désormais sa stratégie commerciale à un environnement devenu plus complexe. Le lancement officiel du OnePlus 16 permettra de vérifier si cette nouvelle génération parvient à conserver l’ADN de la marque tout en répondant aux attentes d’un marché premium toujours plus concurrentiel.