Longtemps épargné grâce à sa puissance d’achat et à ses accords avec les fournisseurs, Apple n’échappe plus à la crise mondiale de la mémoire. Après une hausse de prix remarquée au début de l’été, le MacBook Air commence désormais à manquer dans plusieurs configurations, un signal qui confirme que les tensions sur la chaîne d’approvisionnement s’intensifient.

Pour les étudiants comme pour le grand public, le portable le plus populaire d’Apple devient à la fois plus cher… et plus difficile à obtenir.

Des délais qui s’étendent jusqu’en septembre

D’après le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, plusieurs versions du MacBook Air M5 affichent désormais des délais de livraison repoussés à la fin du mois d’août, tandis que certaines configurations personnalisées ne seraient expédiées qu’en septembre.

Cette situation intervient quelques semaines seulement après une augmentation tarifaire significative. Lancé en mars à 1 199 euros dans sa version 13 pouces, le MacBook Air est passé à 1 399 euros dès le mois de juin, soit une hausse de 200 euros.

Les consommateurs doivent donc composer avec une double contrainte : un prix plus élevé et une disponibilité plus limitée.

Apple pousse désormais le MacBook Pro

Face à ces difficultés, Apple semble déjà adapter sa stratégie commerciale. Selon Bloomberg, la firme de Cupertino aurait retardé sa traditionnelle campagne de rentrée scolaire afin de mettre davantage en avant le MacBook Pro 14 pouces dans ses Apple Store et ses supports marketing.

Certaines promotions indiqueraient même que le MacBook Air est « sous réserve de disponibilité », un message particulièrement inhabituel pour un produit qui constitue depuis des années la porte d’entrée de l’écosystème Mac.

Le MacBook Pro représente évidemment une alternative plus performante grâce à un écran plus avancé, davantage de connectique et un meilleur maintien des performances sur les longues charges de travail. En revanche, son tarif sensiblement plus élevé en fait une option moins accessible pour la majorité des étudiants.

Cette réorientation pourrait également permettre à Apple d’écouler ses stocks avant l’arrivée attendue des modèles équipés de la future puce M6.

La crise de la mémoire s’étend à toute la gamme

Le MacBook Air n’est pas le premier ordinateur Apple concerné. Ces derniers mois, les tensions d’approvisionnement avaient déjà affecté les Mac mini ainsi que les Mac Studio. Voir désormais le MacBook Air rejoindre cette liste montre que la pression sur les composants critiques continue de s’accentuer.

À l’origine de cette situation, la demande explosive en mémoire DRAM et NAND portée par les infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle. Les centres de données absorbent une part croissante de la production mondiale, réduisant les volumes disponibles pour les fabricants de PC et de smartphones.

Samsung, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de mémoire, estime d’ailleurs que cette tension pourrait se prolonger jusqu’en 2028, avec une aggravation attendue dès 2027.

Une hausse des prix qui pourrait ne pas être la dernière

Si les coûts des composants continuent d’augmenter, Apple pourrait être contraint de revoir une nouvelle fois sa politique tarifaire. La marque dispose certes d’une capacité de négociation supérieure à celle de nombreux constructeurs, mais même son pouvoir d’achat ne suffit plus à absorber entièrement la hausse des coûts industriels.

Dans ce contexte, le récent lancement du programme Apple Upgrade outre-Atlantique, qui permet de louer un Mac via des mensualités avant de le restituer, le remplacer ou l’acheter définitivement, prend une dimension plus stratégique.

Ce modèle ne réduit pas le prix réel des machines. Il vise surtout à rendre psychologiquement plus acceptable une montée continue des tarifs.

Apple entre dans une nouvelle réalité

Pendant plusieurs années, Apple semblait relativement immunisée contre les perturbations qui touchaient le reste de l’industrie informatique. Cette période semble désormais révolue. La pénurie qui atteint aujourd’hui le MacBook Air illustre un changement plus profond : même les acteurs les plus puissants doivent désormais composer avec une chaîne d’approvisionnement sous tension, alimentée par l’explosion des investissements dans l’intelligence artificielle.

Si cette tendance se confirme, les prochains mois pourraient voir les délais de livraison s’allonger davantage et les prix continuer leur progression. Plus qu’une simple rupture de stock, cette situation témoigne d’un nouvel équilibre du marché où la mémoire est devenue l’une des ressources technologiques les plus convoitées.