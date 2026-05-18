Le haut de gamme Android entre dans une zone tarifaire de plus en plus tendue. Selon une fuite d’Abhishek Yadav, le futur Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro de Qualcomm pourrait coûter plus de 300 dollars aux fabricants, un niveau inédit pour une puce mobile grand public.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro : Une puce bientôt réservée aux modèles Ultra ?

La progression est spectaculaire. Les Snapdragon 8 Gen 1 coûtaient autour de 120 à 130 dollars aux constructeurs, contre plus de 220 dollars pour les générations Elite récentes. Le passage au-delà des 300 dollars ferait basculer le processeur dans une autre catégorie économique.

Qualcomm pourrait donc segmenter son offre avec deux versions : un Snapdragon 8 Elite Gen 6 standard pour les flagships classiques, et un Gen 6 Pro réservé aux modèles les plus chers. Ce dernier serait notamment associé à une gravure TSMC 2 nm, un GPU plus ambitieux, davantage de cache et la prise en charge de la mémoire LPDDR6.

Le prix des smartphones risque encore de grimper

Pour les marques Android, l’équation devient difficile. Entre la hausse du coût des puces, la pression sur la RAM et le stockage, et l’intégration de fonctions IA locales plus gourmandes, la facture matérielle explose.

Deux scénarios se dessinent : soit les constructeurs augmentent encore les prix, soit ils réservent les meilleures puces aux versions Ultra, tout en rendant les modèles « Pro » ou « standard » moins ambitieux.

L’Android premium devient un marché de luxe

Cette fuite raconte surtout une transformation plus large. Le smartphone haut de gamme n’est plus seulement un appareil puissant : il devient une plateforme IA, photo, gaming et productivité dont chaque composant coûte plus cher.

Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro pourrait donc marquer une rupture symbolique : le moment où la meilleure puce Android cesse d’être un standard du premium pour devenir un privilège réservé aux modèles Ultra.