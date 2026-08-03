Google s’apprête à tourner définitivement la page des Chromebooks. Quelques mois après avoir présenté la plateforme Googlebook lors de la conférence Google I/O 2026, les premières images du futur Lenovo Googlebook 15 viennent de fuiter sur Internet. Plus qu’un simple ordinateur portable, ce modèle illustre la nouvelle vision de Google : fusionner Android, ChromeOS et l’intelligence artificielle dans une plateforme unique.

Le résultat ressemble à un ordinateur portable classique… mais cache une transformation beaucoup plus profonde.

Un design sobre, pensé pour la productivité

Les rendus publiés par Digital Citizen montrent un ordinateur portable au design particulièrement épuré. Le Lenovo Googlebook 15 adopte un châssis argenté, des bordures d’écran fines, un large pavé tactile et un clavier centré, sans pavé numérique.

L’un des changements les plus visibles concerne justement le clavier. La traditionnelle touche Windows disparaît au profit d’une touche Google dédiée, destinée à ouvrir rapidement Gemini, l’assistant IA de Google.

La rangée de fonctions accueille également plusieurs raccourcis spécifiques :

capture d’écran

désactivation du microphone

fonctions d’accessibilité

réglage de la luminosité

rétroéclairage du clavier

commandes multimédias

changement de profil utilisateur

L’ensemble traduit une volonté d’intégrer l’intelligence artificielle directement dans les usages quotidiens, sans passer par une application dédiée.

Une connectique complète

Contrairement à certains ordinateurs ultraportables récents, Lenovo ne semble pas sacrifier la connectique. Les visuels dévoilent notamment deux ports USB-C, un port USB-A, une sortie HDMI, un lecteur de cartes mémoire et une prise casque 3,5 mm. Le portable intégrerait également une webcam avec obturateur physique pour la confidentialité, des haut-parleurs certifiés Dolby Atmos et une charnière capable de s’ouvrir jusqu’à 157,5 degrés.

Autant d’éléments qui rapprochent davantage ce Googlebook d’un PC Windows traditionnel que d’un Chromebook classique.

Android devient enfin un véritable système pour ordinateur

Le matériel n’est pourtant qu’une partie de l’histoire. Lors de Google I/O 2026, Google avait annoncé que Googlebook reposait désormais sur une nouvelle plateforme fusionnant Android et ChromeOS. Concrètement, cela signifie que les applications Android fonctionneront nativement sur ordinateur tout en bénéficiant d’une interface optimisée pour un usage clavier/souris.

Google promet également une intégration beaucoup plus poussée avec les smartphones Android.

Grâce à Quick Access, les utilisateurs pourront accéder directement aux fichiers de leur téléphone depuis leur ordinateur, sans synchronisation manuelle.

Gemini devient le cœur de l’expérience

L’intelligence artificielle constitue évidemment le principal argument de Googlebook. Parmi les nouveautés annoncées figure Magic Pointer, une fonctionnalité qui adapte les suggestions de Gemini en fonction de la position du curseur.

L’assistant pourra ainsi proposer automatiquement des actions contextuelles selon l’application utilisée ou l’élément survolé.

Google a également présenté Create Your Widget, un système capable de générer automatiquement des widgets personnalisés à partir des informations présentes dans Gmail, Google Agenda ou d’autres applications.

Les captures d’écran dévoilées dans cette fuite reprennent exactement cette philosophie. On y aperçoit une barre des tâches repensée, une interface inspirée d’Android, Gemini intégré au système, plusieurs applications Google, mais également Adobe Premiere Pro, signe que Google vise désormais des usages créatifs bien plus exigeants que ceux des Chromebooks traditionnels.

Google change de stratégie

Pendant plus d’une décennie, ChromeOS s’est imposé comme une solution simple, économique et largement tournée vers le cloud. Avec Googlebook, Google change radicalement de cap. La plateforme ambitionne désormais de concurrencer directement Windows et macOS sur le terrain de la productivité, de la création de contenu et de l’intelligence artificielle embarquée.

Le rapprochement entre Android et ChromeOS simplifie également l’écosystème logiciel de Google, qui n’aura plus à maintenir deux plateformes distinctes pour les ordinateurs.

Lenovo ouvre le bal

Lors de son annonce officielle, Google avait confirmé travailler avec plusieurs constructeurs : Acer, Asus, Dell, HP et Lenovo. Cette fuite laisse penser que Lenovo sera le premier partenaire à dévoiler un ordinateur Googlebook. En revanche, plusieurs informations importantes restent inconnues : le processeur, la quantité de mémoire vive, le stockage, la définition de l’écran, l’autonomie et le prix.

Plus qu’un successeur des Chromebooks

Le Lenovo Googlebook 15 apparaît comme le symbole d’une nouvelle génération d’ordinateurs où l’intelligence artificielle n’est plus une simple application, mais un élément central du système d’exploitation.

Google ne cherche plus uniquement à proposer une alternative légère à Windows. L’entreprise ambitionne désormais de bâtir une plateforme capable d’exploiter pleinement Android sur ordinateur tout en faisant de Gemini un véritable copilote numérique.

Si les promesses de Google se concrétisent, Googlebook pourrait représenter la plus importante évolution de son écosystème PC depuis le lancement des Chromebooks. La véritable question n’est donc plus de savoir s’il remplacera ChromeOS, mais s’il pourra convaincre les utilisateurs que l’ordinateur de demain sera avant tout pensé autour de l’intelligence artificielle.