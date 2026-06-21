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OPPO Find N7 : un pliable large avec Snapdragon 8 Elite Gen 6 serait prévu pour 2027

OPPO Find N7 : un pliable large avec Snapdragon 8 Elite Gen 6 serait prévu pour 2027

Le marché des smartphones pliables s’apprête à changer de proportions. Après le Huawei Pura X Max et alors que Samsung et Apple prépareraient leurs propres modèles plus larges, OPPO testerait à son tour un nouveau pliable au format livre, conçu autour d’un écran externe plus compact et d’un grand écran interne plus confortable.

Selon le leaker Digital Chat Station, ce futur modèle pourrait arriver au premier trimestre 2027.

OPPO Find N7 : Un format proche du futur iPhone Ultra

Le prototype actuellement testé par OPPO intégrerait un écran interne pliable d’environ 7,6 pouces et un écran externe proche de 5,5 pouces. Ce format rappelle les rumeurs entourant l’iPhone Ultra pliable d’Apple, attendu avec une approche plus courte et plus large que les pliables Samsung traditionnels.

OPPO chercherait donc à s’éloigner des formats étroits pour proposer une expérience plus proche d’une petite tablette une fois l’appareil ouvert.

Les panneaux seraient fournis par Samsung Display et BOE, deux acteurs majeurs de l’écran pliable. Sous le capot, OPPO testerait la future puce Snapdragon 8 Elite Gen 6, gravée en 2 nm. Une plateforme qui placerait clairement l’appareil dans le segment ultra-premium.

Une nouvelle charnière anti-pliure

Le futur pliable utiliserait également une nouvelle génération de charnière conçue pour réduire davantage la pliure visible au centre de l’écran. Digital Chat Station suggère même que cette solution pourrait dépasser plusieurs technologies concurrentes actuellement disponibles.

Si cela se confirme, OPPO pourrait retrouver l’un de ses points forts historiques : le raffinement matériel.

Une bataille des pliables larges se prépare

OPPO ne sera pas seul. Samsung préparerait un Galaxy Z Fold 8 Wide, Apple travaillerait sur son premier iPhone pliable, tandis que Honor, Xiaomi et Vivo seraient également attendus sur ce nouveau format en 2027.

Le message est clair : après plusieurs années de pliables longs et étroits, l’industrie semble converger vers des écrans plus larges, plus pratiques pour la lecture, la vidéo, le multitâche et les usages IA.

Le futur OPPO Find N7 pourrait ainsi devenir l’un des modèles clés de cette nouvelle génération.