Spotify vient de franchir un cap qu’aucun service de streaming audio n’avait encore atteint. Au deuxième trimestre 2026, la plateforme a annoncé compter 300 millions d’abonnés payants dans le monde, tout en enregistrant la meilleure marge brute de son histoire. Pourtant, son action a reculé de plus de 4 % avant l’ouverture des marchés.

Ce paradoxe résume parfaitement la situation actuelle de Spotify : l’entreprise a enfin prouvé qu’elle pouvait être durablement rentable, mais les investisseurs commencent déjà à se demander jusqu’où son moteur de croissance peut encore aller.

Un trimestre historique sur presque tous les indicateurs

Spotify a généré 4,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires au cours du trimestre, soit une progression de 14 % sur un an. La plateforme compte désormais 300 millions d’abonnés Premium, en hausse de 9 %, 777 millions d’utilisateurs actifs mensuels, en progression de 12 % et 494 millions d’utilisateurs financés par la publicité, en hausse de 14 %.

Spotify a ajouté 7 millions d’abonnés payants en trois mois.

Le bénéfice net atteint 545 millions d’euros, contre une perte de 86 millions d’euros un an plus tôt. En douze mois, l’entreprise a donc amélioré son résultat de plus de 630 millions d’euros. Le résultat opérationnel grimpe quant à lui à 655 millions d’euros, en hausse de 61 % et au-dessus des prévisions internes du groupe.

Une marge record qui change le récit financier de Spotify

Le chiffre le plus important du trimestre reste probablement la marge brute. Elle atteint 33,4 %, contre 29,2 % au deuxième trimestre 2024. Il s’agit du niveau le plus élevé jamais enregistré par Spotify depuis son introduction en Bourse.

Pendant des années, l’un des principaux reproches adressés à la plateforme concernait précisément son modèle économique. Spotify reversait une part considérable de ses revenus aux ayants droit, ce qui limitait fortement sa capacité à dégager des bénéfices durables.

Cette équation commence désormais à évoluer. Trois facteurs expliquent principalement cette progression.

Comment Spotify a amélioré sa rentabilité ?

Le premier levier est Discovery Mode. Ce programme permet aux maisons de disques et aux détenteurs de droits d’accepter une rémunération moins élevée en échange d’une meilleure exposition algorithmique. Pour Spotify, cela réduit le coût associé à certains flux tout en renforçant son contrôle sur la recommandation musicale.

Le deuxième levier concerne les podcasts et les contenus non musicaux. Contrairement à la musique, dont les revenus sont largement reversés aux ayants droit, les podcasts produits ou directement licenciés par Spotify offrent des marges beaucoup plus élevées. Leur montée en puissance améliore donc mécaniquement la rentabilité globale de la plateforme.

Enfin, Spotify a augmenté ses prix dans plusieurs marchés, où l’abonnement Premium est désormais à 12,14 euros par mois. Les coûts de royalties augmentent avec les revenus, mais pas toujours au même rythme. Une partie des hausses tarifaires améliore donc directement la marge brute.

Pourquoi l’action a-t-elle baissé malgré ces résultats ?

La réponse tient à un million d’utilisateurs. Spotify avait prévu d’ajouter 17 millions d’utilisateurs actifs mensuels au cours du trimestre. La plateforme n’en a ajouté que 16 millions. L’écart est faible, mais sa portée symbolique est importante.

Les investisseurs ne doutent plus vraiment de la capacité de Spotify à générer des bénéfices. Leur principale inquiétude concerne désormais la croissance future, en particulier dans les marchés les plus rentables.

L’Amérique du Nord et l’Europe concentrent une large part des abonnés Premium et une proportion encore plus importante des revenus. Or, ces régions arrivent progressivement à maturité. Spotify doit donc trouver davantage de croissance dans les pays émergents, où le revenu moyen par utilisateur est souvent plus faible.

Le défi d’un marché qui approche de la saturation

Spotify reste largement en tête du marché mondial du streaming musical. Avec 300 millions d’abonnés payants, la plateforme représenterait environ 36 % du marché mondial des abonnements musicaux. Apple Music et YouTube Music restent loin derrière, malgré les moyens considérables investis par Apple et Google.

Mais, cette avance ne supprime pas le problème structurel.

Plus Spotify grandit, plus chaque nouveau million d’utilisateurs devient difficile à conquérir. Les marchés les plus solvables sont déjà très équipés, tandis que les régions où le potentiel de croissance reste élevé génèrent moins de revenus par abonnement.

Pour le troisième trimestre 2026, Spotify vise 305 millions d’abonnés Premium, 788 millions d’utilisateurs actifs mensuels, environ 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 670 millions d’euros de résultat opérationnel. Ces objectifs témoignent d’une croissance toujours solide, mais plus mesurée.

Spotify ne veut plus être seulement une application musicale

Face à cette possible saturation, Spotify cherche à élargir considérablement son terrain de jeu. La société ne se présente plus uniquement comme un service de streaming musical, mais comme une plateforme audio capable d’accompagner l’utilisateur tout au long de sa journée.

Les podcasts, les livres audio, les contenus vidéo et les billets de concert occupent désormais une place croissante dans cette stratégie.

Spotify héberge plus de 7 millions de podcasts et plus de 700 000 livres audio. Plus de 500 millions d’utilisateurs ont déjà regardé ou écouté un podcast vidéo sur la plateforme. La consommation de podcasts vidéo aurait progressé de 140 % depuis le lancement du programme destiné aux créateurs partenaires.

L’intelligence artificielle ouvre un nouveau chapitre

Le véritable pari de Spotify concerne désormais la génération de contenus personnalisés. Avec Personal Podcasts, la plateforme teste des épisodes audio privés, conçus pour un seul utilisateur à partir de ses habitudes d’écoute et de ses préférences.

Spotify s’appuie pour cela sur son Large Taste Model, entraîné sur plusieurs milliers de milliards de signaux quotidiens liés aux goûts de ses utilisateurs. L’entreprise développe également Studio by Spotify Labs, une application capable de générer des briefings audio personnalisés à partir des e-mails, du calendrier ou de l’activité de navigation.

À cela s’ajoutent Talk to Spotify, pour contrôler l’application par conversation, Running Mode, qui adapte la musique au rythme et aux objectifs d’un coureur et des outils de création audio et de remix assistés par IA.

La logique est claire : après avoir organisé l’accès à la musique, puis personnalisé sa découverte, Spotify veut désormais générer du contenu unique pour chaque auditeur.

Les données d’écoute deviennent le véritable avantage compétitif

Spotify dispose d’un atout que ses concurrents auront du mal à reproduire : une connaissance extrêmement fine des habitudes d’écoute accumulée pendant près de vingt ans. Cette masse de données permet à la plateforme de comprendre non seulement ce que les utilisateurs aiment, mais aussi quand, où et dans quel contexte ils souhaitent l’écouter.

C’est sur ce socle que Spotify veut construire ses futurs produits d’intelligence artificielle.

La musique n’est alors plus seulement un catalogue. Elle devient une matière première permettant de créer des expériences personnalisées, des programmes audio sur mesure et des recommandations de plus en plus contextuelles.

300 millions d’abonnés, et maintenant ?

Le cap des 300 millions confirme la domination mondiale de Spotify. Il valide également une transformation financière longtemps jugée impossible : la plateforme est désormais rentable, ses marges progressent et les hausses de prix n’ont pas provoqué l’exode massif redouté.

Mais, ce succès ouvre une nouvelle question. Spotify a démontré qu’il pouvait convertir une audience mondiale en revenus et en bénéfices. Il doit maintenant prouver qu’il peut continuer à croître alors que ses principaux marchés arrivent à maturité.

La prochaine phase ne se jouera donc plus uniquement sur le nombre d’abonnés. Elle dépendra de la capacité de Spotify à vendre davantage de services, à générer de nouveaux formats et à transformer son immense base de données comportementales en expériences audio que personne d’autre ne peut proposer.

À 300 millions d’abonnés payants, Spotify n’a plus besoin de démontrer qu’il a gagné la bataille du streaming musical. Il doit désormais montrer qu’il peut inventer ce qui vient après.