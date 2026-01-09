Accueil » OPPO Find N7 : un pliable au format large pour rivaliser avec l’iPhone Fold

OPPO ne semble pas vouloir se contenter d’un seul smartphone pliable en 2026. Alors que le Find N6 est attendu très prochainement en Chine, un nouveau rapport suggère que la marque prépare déjà un second modèle, baptisé Find N7, avec une approche radicalement différente.

Son objectif serait clair : se positionner face au tout premier iPhone pliable d’Apple.

Selon les informations de SmartPrix, OPPO travaillerait ainsi sur deux visions complémentaires du pliable, avec un Find N6 plus classique et un Find N7 pensé comme une alternative au futur smartphone pliable d’Apple.

OPPO Find N7 : Un format large inspiré du « passeport »

Là où le Find N6 resterait fidèle à un design pliable « livre » traditionnel, le Find N7 adopterait un format plus large, proche de celui qu’Apple serait en train de développer.

Plié, l’appareil aurait des proportions rappelant un passeport, tandis qu’une fois déployé, il offrirait une grande surface d’affichage orientée paysage, se rapprochant davantage d’une petite tablette que d’un smartphone allongé.

Ce choix de design permettrait un meilleur confort pour le multitâche, une lecture et un visionnage vidéo plus naturels, et une expérience plus proche d’un iPad mini pliable.

Un positionnement qui viserait clairement les utilisateurs déçus par les formats étroits des pliables actuels.

Une fiche technique héritée du Find N6

D’après les premières fuites, le Find N7 ne repartirait pas de zéro sur le plan matériel. Il pourrait reprendre l’essentiel de la plateforme technique du Find N6, notamment sur la partie photo et autonomie.

Les éléments évoqués incluent un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra-grand-angle de 50 mégapixels, un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels, une batterie de 6 000 mAh, et une charge rapide 80 W filaire et 50 W sans fil.

Un ensemble haut de gamme, pensé pour rivaliser avec les meilleurs flagships Android — et potentiellement avec Apple, si ce dernier entre effectivement sur le marché du pliable cette année.

Le Find N6 : un pliable plus classique en approche immédiate

En parallèle, le Find N6 devrait être lancé très prochainement en Chine. Il embarquerait le Snapdragon 8 Elite Gen 5, et proposerait un écran pliable interne de 8,12 pouces, un écran externe de 6,62 pouces, deux caméras frontales de 20 mégapixels, un poids d’environ 225 grammes, et des coloris Titanium, Noir profond et Orange doré.

Ce modèle jouerait la carte de la continuité, tandis que le Find N7 servirait de laboratoire design pour explorer un format plus audacieux.

Une riposte anticipée à Apple… et à Samsung

Le calendrier évoqué pour le Find N7 parle d’un lancement vers septembre, soit quelques mois après le Find N6. Un timing qui coïnciderait avec le lancement supposé de l’iPhone Fold aux côtés des iPhone 18 Pro, mais aussi avec les futurs pliables de Samsung, dont un mystérieux Galaxy Wide Fold, attendu avec les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8.

Face à ces mouvements, OPPO semble vouloir prendre de l’avance, en proposant plusieurs interprétations du pliable, plutôt qu’un modèle unique.

OPPO prépare l’après-pliable « étroit »

Avec le Find N7, OPPO pourrait répondre à l’une des critiques majeures adressées aux smartphones pliables actuels : des écrans internes trop carrés ou trop étroits pour un usage tablette convaincant.

Si Apple confirme son entrée sur le marché avec un format large, OPPO serait alors l’un des rares acteurs Android à proposer une alternative directe, déjà mature, tant sur le design que sur la fiche technique.

Reste à voir si ce pari sera confirmé commercialement. Mais une chose est sûre : en multipliant les formats et les usages, Oppo montre qu’il ne compte pas laisser Apple redéfinir seul les règles du pliable.