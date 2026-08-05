Une page importante de l’histoire d’Android s’apprête à se tourner. Après plusieurs mois de transition, Google a confirmé que Google Assistant disparaîtra progressivement des smartphones et tablettes Android à partir du 4 septembre 2026.

À sa place, Gemini deviendra l’assistant vocal et conversationnel par défaut sur les appareils compatibles, marquant une nouvelle étape dans la stratégie IA du géant de Mountain View.

Google Assistant entre officiellement au cimetière des services Google

L’information a été communiquée via un e-mail envoyé à certains utilisateurs, relayé par plusieurs médias spécialisés. Google y indique que la suppression de Google Assistant débutera le 4 septembre, avec un déploiement progressif qui s’étalera sur plusieurs semaines.

Une fois la migration effectuée, les utilisateurs concernés ne pourront plus réactiver Google Assistant sur leur smartphone, leur tablette ou leurs accessoires associés.

Cette décision met un terme à un service lancé en 2016, qui avait profondément transformé l’expérience Android grâce au contrôle vocal, aux routines intelligentes et à une intégration étroite avec l’écosystème Google.

Gemini devient le nouveau cœur de l’expérience Android

Pour les appareils compatibles et disponibles dans les régions où Gemini est déployé, l’assistant basé sur l’intelligence artificielle remplacera définitivement Google Assistant.

Contrairement à son prédécesseur, Gemini ne se limite plus aux commandes vocales traditionnelles. Il s’appuie sur des modèles d’IA générative capables de comprendre des requêtes complexes, de maintenir un contexte conversationnel et d’interagir avec de nombreuses applications Google.

Cette transition illustre clairement la nouvelle orientation de Google : faire de Gemini la porte d’entrée unique vers tous ses services d’intelligence artificielle.

Les montres, écouteurs et Android Auto également concernés

La disparition de Google Assistant ne concerne pas uniquement les smartphones. Les appareils associés, notamment les montres Wear OS, les écouteurs et casques compatibles et les véhicules utilisant Android Auto perdront également l’accès à Google Assistant au profit de Gemini, lorsque celui-ci est disponible.

En revanche, Google précise que les véhicules équipés de Google Built-in continueront provisoirement d’utiliser Google Assistant. Les appareils Google Home et Google TV ne sont pas concernés par cette première phase et conserveront Assistant pour le moment.

Une transition repoussée, mais désormais inévitable

Google avait initialement prévu de retirer Assistant de la majorité des appareils mobiles dès 2025. Le calendrier avait finalement été repoussé afin de laisser davantage de temps au déploiement de Gemini et à l’amélioration de ses fonctionnalités. Cette fois, le compte à rebours semble bel et bien lancé.

Après plusieurs années de coexistence entre les deux assistants, Google choisit désormais une stratégie beaucoup plus lisible : un seul assistant, une seule plateforme IA.

Une décision qui reflète la nouvelle stratégie de Google

Au-delà d’un simple changement de logiciel, cette évolution symbolise un basculement stratégique majeur. Pendant près d’une décennie, Google Assistant incarnait l’ambition de Google dans les assistants vocaux. Désormais, la société mise sur des modèles d’IA générative capables d’aller bien au-delà des commandes classiques, avec une compréhension plus naturelle du langage et une interaction multimodale.

Cette transition rapproche également Android de la vision que Google développe autour de Gemini, appelé à devenir le point central de son écosystème, des smartphones aux Chromebook, en passant par Workspace et les futurs appareils connectés.

La fin d’une époque

Google Assistant rejoint progressivement la longue liste des services abandonnés par Google, souvent surnommée le « Google Graveyard ». Pour de nombreux utilisateurs Android, il restera l’un des produits les plus marquants de la dernière décennie. Mais face à la montée en puissance de l’intelligence artificielle générative, Google estime désormais que Gemini représente l’avenir de son écosystème.

À partir du 4 septembre, le changement deviendra concret : sur Android, ce sera Gemini… ou rien.