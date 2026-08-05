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Huawei Nova 16 SE officiel : le retour de la gamme SE avec un écran OLED 120 Hz et une batterie de 8 500 mAh

Huawei Nova 16 SE officiel : le retour de la gamme SE avec un écran OLED 120 Hz et une batterie de 8 500 mAh

Après plusieurs générations d’absence, Huawei ressuscite enfin sa gamme Nova SE. À l’occasion d’un événement consacré à ses nouveaux produits, le constructeur chinois a officialisé le Huawei Nova 16 SE, un smartphone milieu de gamme qui mise sur une autonomie hors norme, un écran OLED lumineux et les dernières évolutions de HarmonyOS.

Avec ce lancement, Huawei complète définitivement sa famille Nova 16, désormais composée de cinq modèles.

Le retour inattendu de la série Nova SE

Après le Nova 12 SE, Huawei avait cessé de proposer des variantes « SE », laissant planer le doute sur l’avenir de cette déclinaison plus accessible. Le Nova 16 SE marque donc le retour de cette gamme avec une approche modernisée, tout en conservant les codes de la série Nova : design soigné, accent mis sur la photographie et expérience logicielle optimisée.

En façade, le Nova 16 SE embarque un écran OLED plat de 6,84 pouces affichant une définition de 2756 × 1272 pixels. La dalle propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité locale maximale annoncée à 8 000 nits et un système de modulation PWM haute fréquence de 1 440 Hz, destiné à réduire la fatigue visuelle.

Huawei continue ainsi de renforcer la qualité d’affichage de ses modèles milieu de gamme.

Kirin 8020 et jusqu’à 512 Go de stockage

Sous le capot, le smartphone est animé par la puce Kirin 8020, développée en interne par Huawei. Le terminal est proposé avec des capacités de stockage allant jusqu’à 512 Go, sans que le constructeur ne précise la quantité de mémoire vive intégrée.

Le Nova 16 SE fonctionne sous HarmonyOS 6.1, bénéficiant des dernières optimisations de l’écosystème logiciel de Huawei.

Côté photographie, Huawei conserve sa technologie RYYB destinée à améliorer la capture de lumière. Le module arrière comprend un capteur principal de 50 mégapixels (1/1,56 pouce) avec stabilisation optique (OIS) et un capteur Red Maple Color Camera, chargé d’améliorer la fidélité des couleurs.

À l’avant, les selfies sont assurés par une caméra de 32 mégapixels.

Une batterie géante de 8 500 mAh

L’autonomie constitue sans doute l’un des principaux arguments du Nova 16 SE. Huawei intègre une imposante batterie de 8 500 mAh, compatible avec une charge rapide filaire de 66 W.

Cette capacité place le smartphone parmi les appareils grand public les mieux équipés du marché en matière d’endurance.

Une fiche technique particulièrement complète

Au-delà de ses composants principaux, le Nova 16 SE propose une dotation très généreuse :

lecteur d’empreintes latéral

double haut-parleur super-linéaire 1115

châssis en alliage d’aluminium

dos en fibre de verre

port infrarouge

NFC

Wi-Fi 7

Bluetooth 6.0

Star Flash 2.0

messagerie satellite Beidou.

Huawei met également l’accent sur la robustesse avec une certification IP66, IP68, IP69 et IP69K, offrant une protection renforcée contre la poussière, l’eau et les jets haute pression.

Le smartphone affiche une épaisseur de 7,98 mm pour un poids de 229 grammes, un compromis raisonnable au regard de sa batterie particulièrement généreuse.

Prix et disponibilité

Le Huawei Nova 16 SE est commercialisé en Chine dans les coloris Starry Black, Sky White, Dawn Orange et Sakura Sky.

Les tarifs annoncés sont les suivants :

128 Go : 2 499 yuans (environ 370 €)

256 Go : 2 699 yuans (environ 400 €)

512 Go : 3 199 yuans (environ 475 €)

Huawei n’a pas encore communiqué d’informations concernant une éventuelle commercialisation internationale.

Huawei complète sa gamme Nova 16

Avec l’arrivée du Nova 16 SE, Huawei finalise une famille composée des Nova 16z, Nova 16, Nova 16 Pro, Nova 16 Ultra et désormais Nova 16 SE. Cette stratégie illustre la volonté du constructeur de couvrir l’ensemble des segments du milieu de gamme au premium tout en renforçant progressivement l’écosystème HarmonyOS.

Le Nova 16 SE ne cherche pas à rivaliser avec les modèles Ultra sur la photographie ou les performances pures. En revanche, son immense batterie, son écran OLED 120 Hz et sa fiche technique très équilibrée pourraient séduire les utilisateurs à la recherche d’un smartphone endurant sans franchir la barre des modèles haut de gamme.