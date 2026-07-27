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Smartphones premium : Apple, Huawei, Xiaomi, OPPO et Vivo pourraient tous lancer leurs flagships en septembre 2026

Smartphones premium : Apple, Huawei, Xiaomi, OPPO et Vivo pourraient tous lancer leurs flagships en septembre 2026

La rentrée 2026 pourrait marquer un tournant dans le calendrier de l’industrie des smartphones. Selon une nouvelle fuite en provenance de Chine, les principaux fabricants Android s’apprêteraient à concentrer leurs lancements haut de gamme sur une période inédite, en venant concurrencer directement Apple dès le mois de septembre.

Si ces informations se confirment, le traditionnel étalement des annonces entre septembre et novembre laisserait place à une véritable bataille commerciale où cinq des plus grands constructeurs dévoileraient leurs nouveaux fleurons quasiment au même moment.

Cinq grandes séries de smartphones attendues en septembre

D’après le leaker Digital Chat Station (DCS), généralement bien informé sur les calendriers des constructeurs chinois, cinq gammes majeures devraient être présentées en septembre 2026 : l’iPhone 18 d’Apple, le Huawei Mate 90, le Xiaomi 18, le vivo X500 et le OPPO Find X10.

Une telle concentration de lancements constituerait un changement notable pour le secteur, où chaque marque cherche habituellement à disposer de plusieurs semaines d’exposition médiatique avant l’arrivée d’un nouveau concurrent.

Le changement le plus marquant concernerait Huawei.

Ces dernières années, la gamme Mate était progressivement repoussée vers la fin de l’année, avec des annonces intervenant généralement en novembre. Selon cette nouvelle fuite, la série Mate 90 ferait son retour dès septembre 2026, ce qui placerait le constructeur chinois dans la même fenêtre de lancement que l’iPhone pour la première fois depuis plusieurs générations.

Cette stratégie pourrait permettre à Huawei de profiter davantage de l’attention médiatique mondiale et d’affronter Apple directement sur le segment ultra-premium.

Xiaomi, Vivo et OPPO miseraient eux aussi sur une rentrée plus offensive

Du côté de Xiaomi, ce calendrier serait dans la continuité de la stratégie adoptée ces dernières années. Après avoir lancé la série Xiaomi 17 en septembre 2025, le constructeur devrait reconduire cette période de lancement avec le Xiaomi 18.

En revanche, vivo et OPPO semblent vouloir modifier leurs habitudes. Traditionnellement présentés en octobre, les futurs vivo X500 et OPPO Find X10 seraient désormais attendus dès septembre afin de concurrencer immédiatement Xiaomi et Apple, sans laisser plusieurs semaines d’avance à leurs rivaux.

Selon plusieurs informations, le OPPO Find X10 aurait déjà franchi certaines étapes de certification en Chine, laissant envisager une présentation vers la fin du mois de septembre.

Un calendrier qui reste encore à confirmer

À ce stade, aucun constructeur n’a officialisé ces dates. Comme souvent, les calendriers de lancement peuvent évoluer jusqu’au dernier moment en fonction de plusieurs facteurs :

les procédures de certification

les capacités de production

la disponibilité des composants

les coûts de fabrication.

Si Digital Chat Station bénéficie d’une réputation solide concernant les fuites issues de l’industrie chinoise, ces informations doivent donc encore être considérées avec prudence.

Une rentrée 2026 qui pourrait redéfinir la compétition sur le marché premium

Si ce scénario se concrétise, septembre 2026 deviendrait l’un des mois les plus stratégiques de l’histoire récente du marché des smartphones. Plutôt que de laisser Apple occuper seul le devant de la scène avant les annonces des constructeurs Android, plusieurs fabricants chinois choisiraient d’affronter simultanément le géant de Cupertino. Cette concentration des lancements pourrait également accélérer les comparatifs entre appareils et renforcer la concurrence dès les premières semaines de commercialisation.

Au-delà du simple calendrier, cette évolution traduit une volonté plus large des marques chinoises de réduire l’avantage médiatique traditionnel d’Apple. Huawei, Xiaomi, Oppo et Vivo cherchent désormais à capter l’attention des consommateurs au même moment, dans un contexte où l’innovation matérielle, l’intelligence artificielle embarquée et les nouveaux processeurs deviennent les principaux leviers de différenciation. Reste désormais à savoir si les annonces officielles confirmeront cette rentrée particulièrement chargée.