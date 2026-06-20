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Logitech G316 X 98 : un clavier mécanique gaming compact qui mise sur la performance et la personnalisation

Logitech G316 X 98 : un clavier mécanique gaming compact qui mise sur la performance et la personnalisation

Logitech poursuit l’expansion de sa gamme G3 Series avec le lancement du nouveau G316 X 98, un clavier mécanique filaire destiné aux joueurs exigeants. Présenté aux côtés de la nouvelle souris G305 X Superlight, ce modèle adopte un format compact tout en conservant le pavé numérique, une combinaison de plus en plus recherchée par les amateurs de gaming et de productivité.

Commercialisé à partir du 30 juin 2026 au tarif de 119,99 euros, le G316 X 98 ambitionne de séduire aussi bien les joueurs compétitifs que les passionnés de claviers mécaniques personnalisables.

Un format 98 % pensé pour optimiser l’espace

Avec son agencement 98 %, le G316 X 98 conserve l’ensemble des touches essentielles d’un clavier pleine taille, y compris le pavé numérique, tout en réduisant son encombrement sur le bureau. Cette approche permet de libérer davantage d’espace pour les mouvements de souris sans sacrifier les fonctionnalités appréciées par les utilisateurs professionnels ou les créateurs de contenu.

À une époque où les configurations gaming deviennent de plus en plus épurées, ce compromis entre compacité et polyvalence apparaît particulièrement pertinent.

L’un des arguments techniques majeurs du clavier réside dans sa fréquence d’interrogation de 8 000 Hz. Cette caractéristique permet au clavier de communiquer jusqu’à 8 000 fois par seconde avec l’ordinateur, réduisant ainsi la latence des entrées. Dans la pratique, les bénéfices seront principalement perceptibles pour les joueurs compétitifs évoluant sur des titres rapides comme les FPS ou les jeux e-sport, où chaque milliseconde peut faire la différence.

Même si l’impact reste limité pour un usage classique, cette spécification illustre la volonté de Logitech de positionner le G316 X 98 parmi les périphériques gaming hautes performances.

Des switches interchangeables et une acoustique travaillée

Le constructeur propose deux types d’interrupteurs au moment de l’achat. Les utilisateurs pourront choisir entre un switch tactile avec un point d’activation de 2,2 mm et une force de 55 g, et un switch linéaire avec un point d’activation de 1,9 mm et une force de 40 g. Le clavier est également compatible avec le hot-swap, permettant de remplacer facilement les interrupteurs sans soudure.

Cette caractéristique, longtemps réservée aux claviers custom haut de gamme, devient progressivement un argument incontournable sur le marché grand public.

Logitech a également travaillé l’acoustique du produit grâce à une structure montée sur joints (gasket mount) et à plusieurs couches d’amortissement interne destinées à réduire les résonances métalliques souvent présentes sur les claviers mécaniques traditionnels.

Un écran intégré pour contrôler les paramètres sans logiciel

Le G316 X 98 se distingue également par la présence d’un petit écran LED matriciel situé dans l’angle supérieur droit. Cette interface permet d’afficher différents paramètres système tandis qu’une molette physique adjacente facilite le contrôle du volume, de la lecture multimédia, de la luminosité ou encore du taux de rapport du clavier.

Cette approche rappelle certaines fonctionnalités habituellement réservées aux modèles premium du marché et apporte une couche de praticité appréciable au quotidien.

RGB avancé et keycaps PBT

Côté finition, Logitech équipe son nouveau clavier de keycaps en PBT, un matériau réputé pour sa résistance à l’usure et sa meilleure durabilité face aux traces de brillance qui apparaissent souvent avec les plastiques ABS classiques.

L’éclairage RGB reste évidemment au programme.

Chaque touche bénéficie d’un rétroéclairage individuel, complété par une barre lumineuse intégrant 30 zones personnalisables. L’ensemble des paramètres peut être configuré via le logiciel G Hub, qui permet également de gérer les macros, le remappage des touches et les profils de jeu.

Logitech renforce sa présence sur le marché des claviers premium

Avec le G316 X 98, Logitech adopte plusieurs tendances qui dominent actuellement l’univers des claviers mécaniques : format compact, switches remplaçables, montage gasket, matériaux premium et personnalisation avancée.

Longtemps dominé par des marques spécialisées et des fabricants issus de la communauté custom, ce segment attire désormais les grands acteurs du gaming qui cherchent à proposer des produits plus raffinés et mieux adaptés aux attentes des passionnés.

Le G316 X 98 illustre parfaitement cette évolution. Plus qu’un simple clavier gaming, il reflète la manière dont le marché des périphériques se rapproche progressivement de l’univers du clavier mécanique haut de gamme, où le confort de frappe, l’acoustique et la personnalisation deviennent aussi importants que les performances pures.