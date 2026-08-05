Google change une nouvelle fois sa stratégie autour de l’intelligence artificielle. Quelques mois seulement après avoir annoncé AI Studio sur Android et iOS, le géant américain a décidé d’abandonner son application mobile avant même son lancement officiel. Une décision surprenante, d’autant plus que plus de 800 000 utilisateurs avaient déjà précommandé l’application.

Plutôt que de multiplier les services, Google préfère désormais concentrer ses efforts sur Gemini, appelé à devenir la porte d’entrée unique de son écosystème IA.

AI Studio mobile n’arrivera finalement jamais

L’annonce est officielle. Sur le compte X de Google AI Studio, l’entreprise a confirmé qu’elle mettait fin au développement de l’application mobile dévoilée lors de Google I/O en mai dernier.

Google reconnaît l’engouement suscité par le projet :

Plus de 800 000 personnes ont précommandé notre application sur iOS et Android. Il est clair que les utilisateurs souhaitent pouvoir créer des logiciels directement depuis leur mobile.

Malgré cet intérêt, l’application ne sera jamais publiée.

Contrairement à de nombreux projets abandonnés par Google, AI Studio ne rejoindra toutefois pas totalement le célèbre « Google Graveyard ». Ses principales fonctionnalités devraient être intégrées directement dans Gemini.

AI Studio devait transformer le smartphone en environnement de développement

L’objectif d’AI Studio mobile était ambitieux. L’application devait reprendre une grande partie des capacités de la version web afin de permettre aux développeurs de créer rapidement des applications, expérimenter du code assisté par IA, synchroniser leurs projets entre plusieurs appareils et tester leurs créations directement depuis un smartphone ou une tablette.

Cette approche répondait à la popularité grandissante du vibe coding, où l’intelligence artificielle génère une grande partie du code à partir d’instructions en langage naturel. Même si le développement sur smartphone reste moins confortable qu’un ordinateur, AI Studio ambitionnait de rendre ces usages beaucoup plus accessibles en mobilité.

Gemini devient le centre névralgique de toute l’IA Google

Ce changement illustre une évolution stratégique plus profonde. Plutôt que de proposer une nouvelle application dédiée, Google souhaite désormais faire de Gemini son interface universelle pour tous les usages liés à l’intelligence artificielle.

Dans son annonce, l’entreprise explique vouloir permettre aux applications de « naître naturellement au fil des conversations avec Gemini », sans obliger les utilisateurs à télécharger un service supplémentaire. Les équipes d’AI Studio collaborent désormais directement avec celles de Gemini afin d’intégrer progressivement ces capacités, aussi bien sur mobile que sur ordinateur.

Aucune date de disponibilité n’a cependant été communiquée.

Une stratégie de simplification… mais aussi de concentration

Cette décision s’inscrit dans une tendance de fond chez Google. Au fil des derniers mois, Gemini s’est progressivement enrichi de nombreuses fonctions : assistant personnel, génération d’images, recherche avancée, automatisation de tâches, agents IA et désormais potentiellement création d’applications.

L’objectif semble clair : éviter la fragmentation de l’écosystème IA et faire de Gemini une plateforme unique capable de répondre à tous les besoins.

Cette stratégie présente plusieurs avantages, notamment une expérience plus cohérente pour les utilisateurs. En revanche, elle pourrait également limiter l’apparition d’outils spécialisés, souvent plus adaptés aux usages professionnels.

Une décision logique… mais frustrante

Sur le papier, centraliser l’ensemble des fonctionnalités IA dans Gemini peut sembler pertinent. Une seule application à maintenir, une interface unifiée et une adoption plus rapide constituent des arguments solides.

En revanche, cette décision intervient alors que plusieurs centaines de milliers d’utilisateurs avaient déjà manifesté leur intérêt pour AI Studio mobile. Beaucoup espéraient disposer d’un environnement dédié au développement assisté par IA, indépendant d’un assistant conversationnel grand public.

Pour l’instant, les développeurs devront continuer à utiliser AI Studio sur le Web, tandis que les fonctionnalités promises migreront progressivement vers Gemini.

Cette annonce confirme surtout une chose : chez Google, Gemini n’est plus seulement un chatbot. Il devient peu à peu le cœur de toute la stratégie IA de l’entreprise, au risque de faire disparaître certains projets avant même qu’ils n’aient eu le temps d’exister.