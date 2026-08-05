Copier un texte sur son iPhone et le coller instantanément sur un Mac est devenu un réflexe pour des millions d’utilisateurs Apple. Cette fonctionnalité, baptisée Universal Clipboard, fait partie des piliers de l’écosystème Continuity. Bientôt, Universal Clipboard pourrait également fonctionner avec les PC Windows… mais pas grâce à un changement de stratégie d’Apple.

Selon plusieurs informations, cette évolution découle directement des nouvelles règles européennes imposées par le Digital Markets Act (DMA), qui pousse les géants de la tech à ouvrir davantage leurs plateformes.

Universal Clipboard pourrait enfin dépasser l’écosystème Apple

Aujourd’hui, Universal Clipboard permet de copier du texte, des images ou certains fichiers sur un iPhone avant de les coller quelques secondes plus tard sur un Mac ou un iPad connecté au même compte Apple. Cette continuité quasi invisible constitue l’un des principaux arguments qui fidélisent les utilisateurs à l’écosystème de la marque.

En revanche, les propriétaires d’un PC Windows restent exclus de cette expérience.

Microsoft souhaite désormais combler cet écart en proposant exactement le même fonctionnement entre Windows et l’iPhone, sans passer par une application tierce. L’idée est simple : copier un contenu sur l’un des appareils pour le retrouver instantanément disponible sur l’autre, de manière totalement transparente.

Une ouverture imposée par le Digital Markets Act

Contrairement à ce que certains pourraient penser, Apple n’a pas décidé d’ouvrir volontairement son écosystème. Microsoft a officiellement formulé cette demande dans le cadre du programme d’interopérabilité mis en place par Apple afin de respecter le Digital Markets Act, la réglementation européenne destinée à limiter les pratiques anticoncurrentielles des grandes plateformes.

Selon les informations disponibles, Microsoft a soumis sa requête en mars. Apple aurait ensuite étudié le dossier avant de présenter un premier plan de développement le 26 juin.

L’entreprise de Cupertino prévoit de rendre cette interopérabilité possible via ses propres interfaces système, tout en conservant le contrôle sur le processus d’autorisation.

Comment Apple compte intégrer Windows ?

La solution imaginée par Apple repose sur AccessorySetupKit , un framework déjà utilisé en Europe pour connecter certains accessoires tiers à l’iPhone. Le principe serait relativement simple. Lors de la première configuration, l’utilisateur accorderait une autorisation unique à son PC Windows.

Une fois cette étape validée, les échanges entre le presse-papiers de l’iPhone et celui du PC pourraient s’effectuer automatiquement en arrière-plan, sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir une application ou de confirmer chaque transfert.

L’expérience se rapprocherait ainsi de celle déjà proposée entre un iPhone et un Mac.

Une arrivée qui demandera encore beaucoup de patience

Si le projet semble prometteur, son calendrier est particulièrement long. Apple considère cette fonctionnalité comme un important chantier d’ingénierie et prévoit de finaliser son développement à l’automne 2027. Une première version destinée aux développeurs arriverait ensuite, avant un éventuel déploiement public qui pourrait ne pas intervenir avant 2028.

Autrement dit, cette évolution reste encore loin d’être disponible pour le grand public.

Une fonctionnalité qui pourrait rester européenne

Autre point important : rien ne garantit un lancement mondial. À ce stade, Apple répond uniquement aux exigences imposées par l’Union européenne. La société a déjà adopté une stratégie analogue avec plusieurs nouveautés réservées au marché européen, notamment certaines fonctions d’appairage d’accessoires ou de transfert de notifications vers des appareils tiers.

Même si certaines fonctionnalités finissent par être déployées à l’international, Apple ne s’est engagée à rien concernant Universal Clipboard sur Windows.

Une petite fonction qui pourrait avoir un grand impact

Sur le papier, il ne s’agit que d’un simple copier-coller. Dans la pratique, cette évolution pourrait supprimer l’une des dernières barrières qui séparent encore les utilisateurs d’iPhone équipés d’un PC Windows de l’expérience offerte par l’écosystème Apple.

Elle illustre également un changement plus profond : sous l’effet du Digital Markets Act, Apple est progressivement contrainte d’ouvrir certaines des fonctionnalités qui faisaient jusqu’ici partie intégrante de son avantage concurrentiel.

Si ce projet aboutit, Universal Clipboard ne sera plus uniquement un symbole de l’intégration Apple. Il pourrait devenir l’un des premiers exemples concrets d’une interopérabilité imposée par la réglementation européenne, au bénéfice de millions d’utilisateurs hybrides mêlant iPhone et Windows.