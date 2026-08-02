Le prochain flagship de OPPO commence à se dévoiler avant l’heure. De nouvelles images attribuées à la série OPPO Find X10 circulent actuellement sur les réseaux sociaux chinois, laissant entrevoir une importante refonte du design. Bien que leur origine reste inconnue, le célèbre leaker Digital Chat Station affirme qu’il s’agit de prototypes d’ingénierie en phase de validation, tout en dévoilant plusieurs informations sur les futurs modèles.

Au-delà d’un changement esthétique, ces fuites suggèrent que OPPO pourrait également revoir la structure de sa gamme premium et préparer un nouveau smartphone compact pour 2027.

Un nouveau module photo horizontal remplace le design circulaire

Selon Digital Chat Station, les unités EVT (Engineering Validation Test) de la série OPPO Find X10 abandonnent le traditionnel module photo circulaire adopté sur plusieurs générations précédentes. À sa place, OPPO opterait pour un large bloc photo horizontal, dont le design rappellerait celui du récent Find X9s Pro.

Les clichés en fuite montrent une disposition plus linéaire des composants : trois capteurs photo alignés sur la partie gauche et un flash LED et un capteur multispectral positionnés à droite.

Cette nouvelle architecture offrirait une identité visuelle plus épurée tout en conservant une forte présence au dos de l’appareil.

Plusieurs modèles seraient déjà en développement

Les prototypes visibles sur les images semblent représenter plusieurs déclinaisons de la future gamme. D’après les différentes indiscrétions, OPPO préparerait un Find X10, un Find X10 Pro et un inédit Find X10 Pro Max. Les appareils apparaissent aux côtés d’un iPhone 17 Pro, permettant d’avoir une première idée de leurs dimensions respectives.

En revanche, l’existence d’un éventuel Find X10 Ultra reste incertaine.

Si le modèle Pro Max devenait effectivement la version la plus haut de gamme, OPPO suivrait une tendance observée chez plusieurs constructeurs consistant à simplifier leurs gammes premium afin de limiter les coûts de production, notamment dans un contexte de hausse du prix des composants mémoire.

Toutefois, il est encore trop tôt pour conclure à l’abandon définitif de la déclinaison Ultra, qui pourrait être réservée à une présentation distincte au cours du premier semestre 2027.

Des fonctionnalités premium et un bouton IA personnalisable

Toujours selon Digital Chat Station, la série Find X10 proposerait plusieurs nouveautés matérielles. Les smartphones seraient notamment disponibles en blanc, orange et cyan. Ils intégreraient également un bouton physique personnalisable dédié à l’intelligence artificielle, une approche qui rappelle la stratégie adoptée par plusieurs fabricants souhaitant offrir un accès immédiat aux fonctions IA directement depuis le châssis.

Le leaker précise également que les appareils auraient déjà atteint le stade EVT, une étape importante du développement matériel.

Si cette information se confirme, un lancement en Chine pourrait intervenir entre septembre et octobre.

OPPO préparerait aussi un nouveau smartphone compact

Les fuites ne concernent pas uniquement la série Find X10. Digital Chat Station affirme que OPPO travaille également sur un nouveau smartphone compact haut de gamme, attendu au cours du premier semestre 2027. L’appareil disposerait d’un écran LTPO de 6,3 à 6,4 pouces et d’une définition 1,5K, de bordures extrêmement fines et parfaitement symétriques sur les quatre côtés. Son identité commerciale reste inconnue.

Il pourrait succéder au Find X9s Pro, commercialisé exclusivement en Chine, ou inaugurer une nouvelle stratégie de nomenclature au sein de la gamme Find.

Oppo affine sa stratégie sur le segment premium

Ces nouvelles fuites témoignent d’une évolution plus profonde que le simple renouvellement annuel de la gamme Find. En revisitant le design de ses smartphones, en intégrant davantage de fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle et en envisageant une rationalisation de son catalogue, OPPO semble chercher à renforcer la cohérence de son offre premium face à une concurrence toujours plus intense.

Le retour d’un format compact constitue également un signal intéressant. Alors que le marché des smartphones haut de gamme est dominé par de grands écrans, plusieurs constructeurs redécouvrent l’intérêt d’appareils plus compacts, capables d’offrir des performances de premier plan sans sacrifier la prise en main. Reste désormais à attendre les prochaines fuites, ou une éventuelle confirmation officielle, pour savoir si OPPO concrétisera cette nouvelle orientation avec la série Find X10.