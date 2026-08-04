La bataille de l’intelligence artificielle franchit une nouvelle étape. Alibaba vient de dévoiler Qwen3.8-Max, son nouveau modèle multimodal de pointe de 2 400 milliards de paramètres (MoE), avec une ambition assumée : rivaliser avec les meilleurs modèles américains dans les domaines du développement logiciel autonome, de l’automatisation des entreprises et des agents IA longue durée.

Au-delà des performances annoncées, cette présentation pourrait marquer un tournant stratégique. Alibaba prévoit en effet de publier les poids (« open weights ») de son modèle dès la semaine prochaine, une décision qui pourrait profondément modifier le marché de l’IA d’entreprise si elle s’accompagne d’une licence suffisamment permissive.

Un modèle pensé pour les agents IA autonomes

Contrairement aux générations précédentes de grands modèles de langage, Qwen3.8-Max ne cherche pas uniquement à répondre à des questions ou générer du texte. Alibaba présente son IA comme un véritable collaborateur autonome, capable de mener des projets complexes pendant plusieurs jours sans intervention humaine constante.

Selon l’entreprise, le modèle peut notamment développer des projets logiciels sur plus de dix jours, reproduire des travaux scientifiques impliquant des milliers de lignes de code, optimiser des conceptions de puces électroniques et exploiter simultanément texte, images et interfaces logicielles pour ajuster ses décisions.

Ces démonstrations restent pour l’instant issues des laboratoires d’Alibaba et devront être validées par des évaluations indépendantes. Elles illustrent néanmoins une évolution majeure du secteur : les modèles d’IA sont désormais évalués sur leur capacité à exécuter des workflows complets, bien au-delà de la simple génération de réponses.

Des performances qui bousculent les leaders du marché

Alibaba accompagne son annonce d’une série de résultats particulièrement ambitieux. Sur OSWorld-Verified, un benchmark qui mesure la capacité des IA à manipuler un véritable système d’exploitation, Qwen3.8-Max obtient un score de 86,1, devant

Le modèle revendique également la première place sur plusieurs autres références du secteur :

PaperBench : 93,0

TerminalBench 2.1 : 86,6

Vision2Web : 69,0

LVBench : 81,8

ERQA : 77,8

À l’inverse, OpenAI conserve l’avantage sur certaines évaluations de développement logiciel, tandis que Anthropic reste très performant sur plusieurs benchmarks de programmation avancée.

Plutôt que de dominer chaque catégorie, Qwen3.8-Max affiche un profil particulièrement équilibré, un élément souvent plus important pour les entreprises qui automatisent des tâches variées.

Un positionnement très offensif sur les prix

L’autre arme d’Alibaba est économique. Le modèle est proposé via l’API QwenCloud au tarif de 2 dollars par million de tokens en entrée et 6 dollars par million de tokens en sortie. Cette grille tarifaire place Qwen3.8-Max bien en dessous de plusieurs références occidentales comparables.

À titre d’exemple :

Modèle Prix total/million de tokens GPT-5.6 Sol (Standard) 35 dollars Claude Opus 5 30 dollars GPT-5.6 Terra 14 dollars Gemini 3.1 Pro 14 dollars Qwen3.8-Max 8 dollars

Cette différence devient particulièrement importante dans le contexte des agents IA autonomes, capables de consommer plusieurs millions de tokens au cours d’une seule mission. Pour les entreprises qui déploient des centaines, voire des milliers d’agents simultanément, le coût d’inférence devient rapidement l’un des principaux postes de dépenses.

L’ouverture du modèle pourrait changer la donne

L’annonce la plus stratégique concerne toutefois la publication prochaine des poids du modèle. Alibaba affirme que Qwen3.8-Max deviendra disponible en version open-weight dès la semaine prochaine, aux côtés de Qwen3.8-27B.

Si cette diffusion adopte une licence ouverte comparable à Apache 2.0, les entreprises pourront héberger le modèle sur leurs propres infrastructures, l’entraîner avec leurs données internes et le modifier et l’intégrer librement à leurs produits. En revanche, une licence plus restrictive — similaire à celle récemment utilisée par Moonshot AI pour Kimi K3 — limiterait fortement son adoption commerciale.

À ce stade, Alibaba n’a communiqué aucun détail sur les conditions de licence.

Alibaba accélère la montée en puissance de l’IA chinoise

Qwen3.8-Max s’inscrit dans une dynamique beaucoup plus large. Depuis plusieurs mois, les acteurs chinois multiplient les modèles de très haut niveau :

DeepSeek mise sur des coûts extrêmement faibles

Moonshot AI privilégie les modèles ouverts avec Kimi K3

Xiaomi développe sa famille MiMo

MiniMax poursuit également sa montée en puissance.

Alibaba tente aujourd’hui de réunir plusieurs avantages dans une seule plateforme : performances de pointe, fenêtre de contexte d’un million de tokens, capacités multimodales, agents autonomes et tarification compétitive. Cette stratégie vise directement les grands acteurs américains comme OpenAI, Anthropic ou Google.

Une nouvelle référence… sous réserve de validation

Sur le papier, Qwen3.8-Max figure désormais parmi les modèles d’IA les plus ambitieux jamais annoncés. Ses résultats sur les benchmarks, son orientation vers les agents autonomes et sa politique tarifaire lui donnent des arguments solides face aux offres occidentales.

Mais plusieurs inconnues demeurent. Les performances devront être confirmées par des tests indépendants, la stabilité en production reste à démontrer et les conditions de licence détermineront en grande partie son adoption dans les entreprises.

Dans une industrie où les annonces se succèdent à un rythme inédit, Qwen3.8-Max montre surtout que la prochaine bataille de l’intelligence artificielle ne se jouera plus uniquement sur la puissance brute, mais sur un équilibre entre performances, coût d’exploitation, autonomie et ouverture de l’écosystème.