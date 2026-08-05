Google continue d’enrichir son écosystème Workspace avec une fonctionnalité attendue depuis longtemps. Désormais, les utilisateurs peuvent laisser des commentaires horodatés directement dans les vidéos stockées sur Google Drive, une évolution qui promet de fluidifier les échanges entre créateurs de contenu, monteurs vidéo et équipes marketing.

Si cette capacité existe depuis plusieurs années sur des plateformes spécialisées comme Frame.io ou Vimeo, son arrivée dans Google Drive pourrait transformer les workflows de millions d’utilisateurs qui collaborent quotidiennement au sein de Workspace.

Des retours précis, directement sur la timeline

Jusqu’à présent, commenter une vidéo dans Google Drive impliquait souvent des échanges peu pratiques : indiquer manuellement un minutage, envoyer une capture d’écran ou expliquer approximativement l’endroit concerné.

Avec cette mise à jour, Google supprime cette friction.

Lorsqu’un utilisateur visionne une vidéo sur Google Drive, il peut désormais choisir entre un commentaire classique applicable à l’ensemble du fichier et un commentaire horodaté lié à l’instant exact de la lecture.

Chaque remarque apparaît ensuite sous la forme d’un repère directement intégré à la barre de progression de la vidéo. Un simple clic permet de revenir automatiquement au moment concerné et d’afficher immédiatement le commentaire associé.

L’ensemble des fonctionnalités collaboratives déjà présentes dans Workspace reste disponible : réponses, résolution des commentaires, modification des messages ou encore mentions @ pour notifier un collaborateur.

Une fonctionnalité pensée pour les équipes créatives

Cette nouveauté répond à un besoin concret rencontré par de nombreux professionnels de la création. Qu’il s’agisse d’un monteur vidéo, d’une agence marketing, d’un responsable communication ou d’un créateur de contenu, il devient beaucoup plus simple d’indiquer précisément une transition à corriger, un texte difficile à lire, une erreur de synchronisation, un problème de sous-titrage et un élément graphique à modifier.

En supprimant les allers-retours entre Google Drive, Slack, WhatsApp ou d’autres outils de messagerie, Google réduit considérablement le temps nécessaire pour traiter les retours de production.

Une disponibilité très large

Google déploie cette fonctionnalité auprès de l’ensemble des utilisateurs de Google Workspace. Sont concernés les entreprises utilisant Google Workspace, les abonnés Workspace Individual et les comptes Google personnels.

La fonctionnalité est activée par défaut.

Une limitation subsiste néanmoins : seuls les utilisateurs de la version web peuvent créer des commentaires horodatés. Sur Android et iOS, ces commentaires restent consultables, mais apparaissent simplement comme des commentaires classiques, sans repère directement visible sur la timeline.

Google comble progressivement son retard

Avec cette évolution, Google poursuit une stratégie de plus en plus visible : intégrer directement dans Workspace des fonctionnalités jusqu’ici réservées à des solutions spécialisées. Des plateformes comme Frame.io, Vimeo ou Wipster proposent depuis longtemps un système de commentaires synchronisés à la vidéo, devenu indispensable dans les secteurs de la production audiovisuelle.

En ajoutant cette capacité à Google Drive, la firme de Mountain View réduit progressivement l’écart entre sa suite collaborative et ces outils professionnels, tout en conservant l’avantage d’une intégration native avec Gmail, Docs, Meet ou encore Gemini.

Une amélioration discrète mais très utile

Cette nouveauté n’a peut-être pas l’impact médiatique d’une nouvelle fonctionnalité d’intelligence artificielle, mais elle répond à un besoin quotidien de milliers d’équipes. En facilitant les échanges autour d’une vidéo, Google élimine une étape souvent chronophage du processus de validation. Pour les créateurs de contenu comme pour les entreprises, quelques secondes gagnées sur chaque commentaire peuvent rapidement représenter plusieurs heures économisées sur un projet complet.

À mesure que Google Workspace s’enrichit, la plateforme ne cherche plus seulement à concurrencer les suites bureautiques traditionnelles. Elle ambitionne désormais de devenir un véritable environnement de production collaborative, capable d’accompagner aussi bien les documents que les contenus multimédias.