La compétition autour de l’intelligence artificielle ne se joue plus uniquement sur les performances des modèles. En Chine, elle se transforme progressivement en une véritable guerre tarifaire. DeepSeek vient d’en apporter une nouvelle démonstration avec le lancement de V4-Flash, un modèle open-weight accompagné d’une réduction de prix spectaculaire.

En divisant par deux le coût d’utilisation de son IA et en abandonnant un système de tarification dynamique pourtant déjà annoncé, l’entreprise semble privilégier une stratégie de conquête plutôt que de rentabilité immédiate.

DeepSeek réduit drastiquement le coût de son IA

Avec V4-Flash, DeepSeek ne présente pas seulement une nouvelle génération de modèle. L’entreprise annonce également une baisse de 50 % du prix des tokens, rendant son IA beaucoup plus accessible aux développeurs, startups et entreprises.

Autre décision importante : DeepSeek renonce à mettre en place un système de tarification variable qui devait augmenter les coûts pendant les périodes de forte demande.

Ce choix offre une meilleure visibilité financière aux utilisateurs professionnels, qui pourront dimensionner leurs projets sans craindre une envolée des coûts liée à la charge des serveurs.

Des capacités renforcées pour les agents IA

Au-delà de son prix, V4-Flash apporte également plusieurs améliorations techniques. Selon DeepSeek, le modèle progresse notamment dans les usages liés aux agents IA, capables d’exécuter des tâches complexes comportant plusieurs étapes avec une intervention humaine réduite.

Ces améliorations concernent notamment l’exécution de workflows complexes, la planification de tâches successives et une meilleure autonomie des agents conversationnels. L’objectif est de rendre les applications basées sur l’IA plus efficaces dans les environnements professionnels.

Kimi K3 conserve l’avantage sur les performances

Malgré ces progrès, DeepSeek ne dominerait pas encore le marché chinois sur le plan purement technologique. Selon plusieurs observateurs du secteur, Kimi K3, développé par Moonshot AI, resterait aujourd’hui le modèle le plus performant du pays. Plutôt que de chercher à dépasser immédiatement son concurrent sur les benchmarks, DeepSeek adopte une approche différente : séduire un maximum de développeurs grâce à une politique tarifaire particulièrement agressive.

Cette stratégie pourrait accélérer l’adoption de son écosystème, notamment auprès des jeunes entreprises qui surveillent attentivement leurs coûts d’infrastructure.

Une guerre des prix qui s’intensifie en Chine

Le lancement de V4-Flash illustre une tendance de plus en plus visible au sein de l’industrie chinoise de l’IA. Les principaux acteurs multiplient les baisses de prix afin de gagner des parts de marché, parfois au détriment de leur rentabilité.

Cette concurrence est devenue si intense que les autorités chinoises ont récemment mis en garde les entreprises contre le phénomène d’« involution », un terme désignant une compétition excessive où les acteurs réduisent constamment leurs marges sans créer de valeur supplémentaire.

Pékin soutient malgré tout l’écosystème IA

Cette situation reste toutefois paradoxale. D’un côté, les autorités appellent les entreprises à éviter une guerre des prix destructrice. De l’autre, la Chine continue d’investir massivement dans son industrie de l’intelligence artificielle à travers des infrastructures de calcul, des centres de données et des aides énergétiques destinées aux entreprises du secteur.

Ces soutiens permettent aux laboratoires d’IA de maintenir des tarifs extrêmement compétitifs, même lorsque leur rentabilité reste limitée.

Une stratégie tournée vers l’adoption massive

En rendant son modèle plus accessible plutôt que plus exclusif, DeepSeek poursuit une stratégie désormais bien identifiée dans l’industrie de l’IA : créer un vaste écosystème avant de chercher à maximiser les revenus. Cette approche rappelle les premières années du cloud computing, où plusieurs fournisseurs ont volontairement réduit leurs marges afin d’attirer les développeurs et d’imposer leurs plateformes comme standards de fait.

À court terme, les principaux bénéficiaires seront les entreprises et les développeurs, qui disposeront de modèles toujours plus performants à des coûts de plus en plus faibles.

Reste une question essentielle : cette guerre tarifaire pourra-t-elle durer sans fragiliser durablement les acteurs du secteur ? Dans la course mondiale à l’intelligence artificielle, la Chine semble désormais vouloir prouver qu’il ne suffit plus de construire le meilleur modèle. Encore faut-il être capable de le proposer au prix le plus attractif.