Pendant des années, choisir un ordinateur portable revenait à accepter un compromis. Les machines les plus puissantes offraient des performances élevées au prix d’une autonomie limitée, tandis que les modèles capables de tenir une journée entière sur batterie sacrifiaient souvent la puissance ou obligeaient à quitter l’écosystème Windows.

Avec la plateforme Snapdragon X Series, Qualcomm ambitionne justement de mettre fin à cette équation. Performances, autonomie et intelligence artificielle locale sont désormais réunies dans une même architecture. Pourtant, une question continue de freiner de nombreux acheteurs : les applications Windows fonctionnent-elles réellement sur ARM ? Aujourd’hui, la réponse est bien différente de celle d’il y a seulement quelques années.

Le mythe de l’incompatibilité ARM appartient progressivement au passé

Pendant longtemps, les PC Windows équipés de processeurs ARM souffraient d’une réputation difficile à effacer. Beaucoup d’utilisateurs associaient encore cette architecture à une compatibilité logicielle limitée, avec la crainte que leurs logiciels professionnels ou leurs applications favorites ne fonctionnent pas correctement.

La réalité actuelle est beaucoup plus favorable.

Selon Microsoft, plus de 93 % du temps passé par les utilisateurs sur Windows concerne désormais des applications qui fonctionnent nativement sur Snapdragon X Series. En parallèle, Microsoft et Qualcomm ont travaillé avec de nombreux éditeurs afin d’optimiser les logiciels les plus populaires pour l’architecture Arm64.

Le résultat est un catalogue logiciel bien plus mature qu’auparavant.

Des outils professionnels comme Visual Studio, Node.js, Power BI, PostgreSQL ou encore Notepad++ disposent aujourd’hui d’une version native. Des applications créatives telles que Adobe Photoshop, Lightroom, DaVinci Resolve, Figma ou Rhinoceros 3D proposent également une compatibilité native ou optimisée selon les usages.

Autrement dit, le principal frein historique des PC ARM n’est plus aussi pertinent qu’il l’était il y a quelques années.

Deux approches permettent d’assurer la compatibilité

L’expérience Windows sur Snapdragon repose aujourd’hui sur deux piliers complémentaires.

Les applications Arm64 natives

Les logiciels développés directement pour l’architecture Arm64 exploitent pleinement le processeur Snapdragon. Ils offrent les meilleures performances, une consommation énergétique réduite et une meilleure fluidité.

C’est notamment le cas de nombreuses applications Microsoft 365 : Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneDrive ou encore OneNote. À cela s’ajoutent désormais de nombreux logiciels grand public comme Google Chrome, Spotify, WhatsApp, Zoom, Google Drive, Adobe Creative Cloud et DaVinci Resolve.

Pour l’utilisateur, ces applications fonctionnent exactement comme sur un PC traditionnel.

Prism : l’émulation nouvelle génération de Microsoft

Tous les logiciels ne disposent pas encore d’une version Arm64. C’est précisément le rôle de Prism, la nouvelle couche d’émulation introduite avec les premiers Copilot+ PC. Contrairement aux anciennes solutions d’émulation, Prism traduit automatiquement les applications x86 et x64 afin qu’elles puissent fonctionner efficacement sur ARM.

Cette traduction s’effectue de manière transparente, sans intervention de l’utilisateur.

Dans la majorité des cas, l’expérience reste très proche d’une exécution native, avec un impact limité sur les performances et la consommation énergétique. Pour beaucoup d’utilisateurs, la différence passe totalement inaperçue au quotidien.

Des performances qui dépassent désormais le simple argument de l’autonomie

La compatibilité ne constitue plus le seul point fort de Snapdragon X Series. Les performances observées dans les usages quotidiens montrent également une évolution importante.

Selon les chiffres communiqués par Qualcomm, certaines applications se lancent sensiblement plus rapidement que sur des machines équipées d’un Intel Core Ultra 7 :

Adobe Photoshop : jusqu’à 67 % plus rapide

Adobe Lightroom : 53 %

Amazon Prime Video : 40 %

Zoom : 13 %

Même les navigateurs profitent de cette optimisation. Les tests réalisés avec Speedometer 3.0 montrent notamment :

Opera : jusqu’à 33 % plus rapide

Firefox : 24 %

Google Chrome : 13 %

Au-delà des chiffres, cela se traduit par une machine plus réactive au quotidien, avec des applications qui s’ouvrent presque instantanément.

Une architecture pensée dès le départ pour l’intelligence artificielle

L’autre grande différence de Snapdragon X Series réside dans son Neural Processing Unit (NPU). Plutôt que de confier toutes les tâches d’intelligence artificielle au processeur principal ou au cloud, cette unité spécialisée exécute directement les calculs IA sur l’ordinateur.

Cette approche présente plusieurs avantages : une consommation énergétique réduite, une meilleure confidentialité des données et une exécution plus rapide de nombreuses fonctions IA. Les applications créatives en profitent déjà.

Qualcomm met notamment en avant Luminar Neo Supersharp AI comme étant jusqu’à 6,7 fois plus rapide, DaVinci Resolve Magic Mask jusqu’à 3,8 fois plus rapide et Stable Diffusion sous GIMP jusqu’à 3,7 fois plus rapide.

Dans le monde professionnel, cette puissance dédiée permet également d’accélérer la traduction en temps réel, l’analyse documentaire, les assistants IA locaux ou encore l’exécution de modèles de langage via des solutions comme LM Studio ou AnythingLLM.

Windows on ARM entre enfin dans une nouvelle maturité

Pendant longtemps, Windows sur ARM était considéré comme une plateforme réservée aux utilisateurs curieux ou aux passionnés de nouvelles technologies. Cette époque semble désormais révolue.

L’écosystème logiciel s’est considérablement étoffé, les performances progressent à chaque génération et l’intégration de l’intelligence artificielle locale donne enfin un véritable avantage à cette architecture.

Il reste naturellement quelques logiciels spécialisés qui n’offrent pas encore une compatibilité parfaite, mais pour une immense majorité d’utilisateurs — qu’ils soient étudiants, créateurs de contenu ou professionnels — Snapdragon X Series constitue aujourd’hui une alternative pleinement crédible aux plateformes x86 traditionnelles.

L’arrivée des PC Copilot+ accélère encore cette transition. Plus qu’un simple changement de processeur, Qualcomm et Microsoft semblent vouloir redéfinir ce qu’un ordinateur portable Windows est capable d’offrir : une autonomie réellement prolongée, des performances constantes et une intelligence artificielle intégrée au cœur de l’expérience utilisateur.