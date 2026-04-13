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Pura X Max : Comment Huawei a réinventé le pliable avant tout le monde ?

Pura X Max : Comment Huawei a réinventé le pliable avant tout le monde ?

Huawei ne se contente plus d’itérer sur le pliable classique. La marque a commencé à montrer officiellement le Pura X Max avant son événement du 20 avril 2026 en Chine, avec un positionnement très clair : un smartphone pliable pensé autour d’un format plus large à l’horizontale, très différent des smartphone pliables étroits qui dominent encore le marché.

Plusieurs sources concordantes décrivent déjà ce modèle comme le premier vrai représentant grand public de cette nouvelle approche « wide fold ».

Huawei Pura X Max : Un pliable plus tablette que téléphone étroit

Le cœur du produit, c’est son écran interne. Les informations qui circulent le situent entre 7,6 et 7,69 pouces, avec un ratio proche de 16 h 10, ce qui le rapproche davantage d’une mini-tablette que d’un pliable « livre » traditionnel.

L’écran externe serait, lui, autour de 5,5 pouces, assez grand pour les usages rapides sans ouverture complète. Dit autrement, Huawei cherche moins à faire un téléphone qui se déplie qu’un petit écran de productivité qui se replie.

Un design déjà visible, avec une logique d’usage différente

Les images officielles et fuites récentes montrent un châssis à bords relativement plats, un poinçon centré sur l’écran externe et un poinçon décalé sur l’écran interne, ainsi qu’un module photo horizontal à l’arrière.

Ce détail compte, car il confirme que le Pura X Max n’est pas un simple Pura X agrandi : Huawei adapte aussi la disposition visuelle à un usage plus orienté paysage, plus proche d’un terminal multimédia et multitâche.

Ce n’est pas le Pura X2

Plusieurs rapports insistent sur le fait que Huawei travaillerait sur deux pliables distincts dans la gamme Pura : d’un côté un successeur plus direct du Pura X, souvent appelé Pura X2 dans les rumeurs, et de l’autre ce Pura X Max, beaucoup plus ambitieux sur le format.

Cela permet à Huawei de tester deux visions du pliable en parallèle : une plus compacte et verticale, l’autre beaucoup plus large et tournée vers la consommation de contenu ou la productivité.

Kirin 9030 et plusieurs configurations mémoire

Sur la partie technique, les informations disponibles restent encore partiellement non confirmées, mais plusieurs sources évoquent le Kirin 9030 comme base probable du Pura X Max. Huawei a aussi déjà ouvert ou préparé les précommandes en Chine avec plusieurs configurations, allant de 12 Go + 256 Go jusqu’à 16 Go + 1 To, plus plusieurs coloris comme noir, blanc, bleu, or et orange selon les reprises du listing.

Pourquoi ce lancement compte vraiment

Le point le plus intéressant n’est pas seulement le produit lui-même, mais ce qu’il annonce pour le marché. Huawei semble lancer avant Samsung et Apple un format plus large qui pourrait servir de référence pour la prochaine vague de smartphones pliables. En clair, Huawei tente de prendre l’initiative sur un terrain où l’on attendait plutôt Apple et Samsung comme catalyseurs. C’est une inversion du récit assez rare pour être notée.

Le Pura X Max semble raconter une idée simple : le futur du pliable ne passe peut-être pas par des appareils toujours plus hauts et étroits, mais par des formats plus proches d’un petit carnet ou d’une mini-tablette. Ce n’est pas automatiquement le bon choix pour tout le monde — l’écran externe plus compact peut rester un compromis — mais c’est probablement l’une des tentatives les plus intéressantes du moment pour redéfinir l’usage du pliable.

Et si Huawei réussit l’équilibre entre ergonomie, poids et logiciel, il pourrait bien lancer une tendance que les autres n’auront plus qu’à suivre.