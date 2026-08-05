Huawei poursuit son offensive sur le marché des PC en étoffant son écosystème HarmonyOS. Avec le nouveau MateBook Pro S, le constructeur chinois mise sur une formule premium alliant extrême légèreté, intelligence artificielle embarquée et performances optimisées.

L’objectif est clair : séduire les professionnels mobiles et les utilisateurs exigeants à la recherche d’un ordinateur ultraportable sans compromis.

Un design ultrafin pensé pour la mobilité

Le Huawei MateBook Pro S se distingue d’abord par son châssis en alliage de magnésium-lithium, qui lui permet d’afficher un poids de seulement 798 grammes pour une épaisseur de 11,9 mm. Huawei le présente ainsi comme son ordinateur portable HarmonyOS de 14 pouces le plus léger à ce jour.

L’ordinateur est proposé dans plusieurs coloris : Dawn Yellow, Summer Purple, Velvet White, Smoky Grey et Feather Black, renforçant son positionnement haut de gamme.

Un écran OLED flexible avec un mode confidentialité inédit

En façade, Huawei intègre une dalle OLED flexible de 14,2 pouces offrant une définition de 3120 × 2080 pixels. Les caractéristiques annoncées comprennent un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité maximale de 1 600 nits, une couverture du gamut P3 et la prise en charge du tactile.

Le MateBook Pro S inaugure également ce que Huawei présente comme le premier écran Lingdun Privacy Display du secteur. Une touche physique dédiée permet d’activer ou de désactiver instantanément un mode confidentialité destiné à limiter les regards indiscrets.

Kirin XE90 : une nouvelle génération tournée vers l’IA

Sous le capot, le MateBook Pro S embarque le nouveau Kirin XE90, une puce développée par Huawei pour sa plateforme HarmonyOS PC. Selon le constructeur, ce processeur apporte plusieurs améliorations par rapport au Kirin X90 :

23 % de performances supplémentaires en mono-cœur

25 % d’efficacité énergétique en plus

40 % de gain de performances pour le NPU, dédié aux traitements d’intelligence artificielle.

Pour maintenir ces performances sur la durée, Huawei adopte un nouveau système de refroidissement à double ventilateur associé à un matériau thermique en graphène orienté verticalement, capable de maintenir jusqu’à 20 W de puissance soutenue.

HarmonyOS 6.1 mise sur l’intelligence artificielle

Le MateBook Pro S fonctionne sous HarmonyOS 6.1, avec une intégration renforcée de l’intelligence artificielle dans l’ensemble du système. Parmi les principales nouveautés figurent une version améliorée de l’assistant Celia, la transcription automatique des réunions, des outils de recherche assistés par IA, une collaboration renforcée entre appareils HarmonyOS et des fonctions de sécurité directement intégrées au système.

Huawei poursuit ainsi sa stratégie consistant à construire un véritable écosystème unifié entre smartphones, tablettes et ordinateurs.

Une autonomie annoncée de plus de 18 heures

L’ordinateur embarque une batterie de 54 Wh, compatible avec une charge rapide USB-C de 66 W. Huawei annonce jusqu’à 18 heures de lecture vidéo en 1080p, un chiffre qui reste à confirmer lors de tests indépendants, mais qui place le MateBook Pro S parmi les ultraportables les plus ambitieux de sa catégorie.

La fiche technique comprend également 6 microphones, le Wi-Fi 7, la technologie audio Star Flash et la recharge inversée rapide pour les appareils compatibles.

Prix et disponibilité

Le Huawei MateBook Pro S est commercialisé en Chine avec plusieurs configurations :

24 Go + 512 Go : 7 999 yuans (environ 1 185 €)

24 Go + 512 Go Soft Light Edition : 8 999 yuans (environ 1 330 €)

24 Go + 1 To : 10 499 yuans (environ 1 555 €)

24 Go + 1 To Privacy Edition : 11 799 yuans (environ 1 745 €)

24 Go + 1 To Collector’s Edition : 14 999 yuans (environ 2 220 €).

Aucune disponibilité internationale n’a encore été annoncée.

Huawei accélère sa stratégie PC

Avec le MateBook Pro S, Huawei confirme sa volonté de faire de HarmonyOS PC une véritable alternative aux plateformes traditionnelles. Au-delà du matériel, le constructeur cherche désormais à différencier ses ordinateurs grâce à une intégration poussée de l’intelligence artificielle, des fonctionnalités de confidentialité inédites et une expérience fluide entre tous ses appareils.

Reste désormais à voir si cette stratégie pourra dépasser le marché chinois et convaincre les utilisateurs internationaux, où Windows et macOS conservent aujourd’hui une position largement dominante.