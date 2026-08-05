Changer de médecin implique souvent de recommencer les mêmes démarches : remplir des formulaires, détailler ses antécédents ou transmettre des documents médicaux parfois dispersés. Avec Smart Health Links, Google souhaite simplifier cette étape en permettant de transformer les informations stockées dans Google Health en un lien sécurisé, facilement partageable avec un professionnel de santé ou un proche.

La fonctionnalité est actuellement déployée aux États-Unis avec Google Health 5.05, illustrant l’ambition de Google de faire de son application un véritable hub de gestion de la santé.

Un simple lien pour partager son historique médical

Depuis que Google Health a remplacé l’application Fitbit en mai dernier, les utilisateurs peuvent importer leurs dossiers médicaux directement dans l’application. Ces données alimentent notamment Health Coach, l’assistant santé basé sur l’intelligence artificielle de Google, capable de fournir des réponses plus personnalisées en s’appuyant sur les informations médicales de l’utilisateur.

Jusqu’à présent, ces documents restaient consultables uniquement depuis l’application. Avec Smart Health Links, Google ouvre désormais la possibilité de générer un résumé partageable de son historique médical.

Pour créer ce lien, il suffit d’ouvrir l’onglet Health, accéder à la section Medical, sélectionner Shareable records, choisir les informations à inclure et générer ensuite un lien web ou un QR Code via le menu de partage. Encore une fois, cette fonctionnalité est uniquement accessible de l’autre côté de l’Atlantique.

Le destinataire peut ainsi consulter un résumé des données sélectionnées sans que l’utilisateur ait à transmettre manuellement chaque document.

Un outil conçu pour accélérer les consultations

Google ne présente pas Smart Health Links comme un remplacement du dossier médical officiel. L’objectif est plutôt de faciliter les premières consultations, les changements de praticien ou encore le partage rapide d’informations avec un membre de la famille.

Dans de nombreux cas, les patients doivent encore imprimer leurs comptes rendus ou reconstituer leur historique de mémoire. Cette nouvelle approche permet de transmettre rapidement les éléments essentiels avant un rendez-vous, réduisant ainsi le temps consacré aux formalités administratives.

Une brique supplémentaire dans l’écosystème santé de Google

Cette nouveauté s’inscrit dans une stratégie plus large autour de Google Health. L’entreprise cherche progressivement à centraliser les données issues de différentes sources afin de proposer une plateforme capable de suivre l’activité physique, les constantes de santé et désormais les dossiers médicaux.

L’intelligence artificielle joue un rôle central dans cette évolution. Plus les informations disponibles sont complètes, plus Health Coach est susceptible de fournir des recommandations adaptées au profil de chaque utilisateur.

Google insiste toutefois sur un point : Smart Health Links ne constitue pas un dossier médical certifié et ne remplace en aucun cas les documents officiels détenus par les établissements de santé.

Apple Health devient enfin un véritable partenaire

La version 5.05 apporte également une évolution importante pour les utilisateurs d’iPhone. Jusqu’à présent, Google Health pouvait récupérer certaines données issues d’Apple Health, mais la synchronisation fonctionnait essentiellement dans un seul sens. Désormais, les données collectées dans Google Health peuvent également être renvoyées vers Apple Health, offrant une synchronisation bidirectionnelle entre les deux plateformes.

Cette ouverture marque un changement notable dans la stratégie de Google, qui cherche davantage à intégrer son écosystème aux services concurrents plutôt qu’à les remplacer.

Une vision de plus en plus connectée de la santé numérique

Avec Smart Health Links, Google ne révolutionne pas le dossier médical électronique, mais simplifie une étape souvent fastidieuse de la relation entre patients et professionnels de santé.

La possibilité de partager rapidement un résumé médical via un simple lien répond à un besoin concret, notamment dans un contexte où les parcours de soins deviennent plus fragmentés et où les patients consultent plusieurs spécialistes.

Pour l’instant, la fonctionnalité reste limitée aux États-Unis. Si son déploiement s’étend à d’autres marchés, elle pourrait contribuer à faire de Google Health bien plus qu’une simple application de suivi d’activité : une plateforme capable de centraliser, organiser et partager les informations de santé de manière plus fluide.