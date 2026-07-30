Avec deux capteurs de 200 mégapixels et une calibration signée Hasselblad, le OPPO Find X9 Ultra avait tout du prétendant au trône de la photographie mobile. Son passage chez DxOMark confirme un niveau très élevé, mais aussi une réalité désormais incontournable : dans le très haut de gamme, la qualité ne dépend plus seulement du matériel.

Avec un score de 170 points, le flagship de OPPO se classe troisième au niveau mondial, à égalité avec le vivo X300 Ultra et cinq points derrière le Huawei Pura 80 Ultra.

Une troisième place qui confirme son statut de référence

Le résultat obtenu par le Find X9 Ultra reste excellent. Son score de 170 points le place dans le groupe très fermé des meilleurs photophones du marché. Il ne suffit toutefois pas à dépasser le Huawei Pura 80 Ultra, toujours en tête du classement avec cinq points d’avance.

Le OPPO partage également sa position avec le vivo X300 Ultra, autre modèle chinois qui mise fortement sur la photographie computationnelle et les grandes focales.

Ce classement montre à quel point les écarts se resserrent. Les smartphones les plus avancés disposent désormais tous de capteurs imposants, de téléobjectifs périscopiques et de traitements d’image sophistiqués. La différence se joue donc sur la cohérence globale, plus que sur une seule caractéristique spectaculaire.

Une configuration photo parmi les plus ambitieuses du marché

Le Find X9 Ultra s’appuie sur un système à quatre capteurs particulièrement complet. Il comprend un capteur principal de 200 mégapixels ouvrant à f/1,5, au format 1/1,12 pouce, un ultra grand-angle de 50 mégapixels ouvrant à f/2,0, un premier téléobjectif périscopique de 200 mégapixels, équivalent à 70 mm et un second téléobjectif périscopique de 50 mégapixels, offrant un zoom optique 10x à 230 mm.

Cette architecture permet au smartphone de couvrir un large éventail de focales, du paysage au portrait en passant par les sujets très éloignés.

La présence de deux capteurs de 200 mégapixels constitue l’un de ses principaux arguments. Oppo cherche ici à conserver un niveau de détail élevé sur les focales les plus utilisées, tout en renforçant la flexibilité du zoom.

Hasselblad apporte une colorimétrie convaincante

La collaboration avec Hasselblad contribue directement aux bons résultats du smartphone. DxOMark souligne notamment une restitution précise des couleurs en pleine lumière, un niveau de bruit généralement bien maîtrisé, un mode portrait performant, une bonne reproduction des tons de peau et une exposition cohérente dans la plupart des situations.

Le Find X9 Ultra se montre donc particulièrement solide dans les scènes lumineuses, où ses grands capteurs et son traitement colorimétrique produisent des images détaillées et équilibrées.

Le mode portrait fait également partie de ses points forts, avec une séparation convaincante entre le sujet et l’arrière-plan.

L’absence d’ouverture variable limite les portraits de groupe

Le principal défaut relevé par DxOMark concerne le capteur principal. Celui-ci ne dispose pas d’une ouverture variable. Avec une ouverture fixe à f/1,5, la profondeur de champ peut devenir trop réduite dans certaines situations, notamment lors des portraits de groupe. Lorsque plusieurs personnes se trouvent à des distances légèrement différentes, le smartphone peut éprouver des difficultés à conserver tous les visages parfaitement nets.

Ce problème devient plus visible lorsque l’arrière-plan est chargé ou lorsque la scène manque de lumière.

Une ouverture variable aurait permis au système de mieux adapter la profondeur de champ aux conditions de prise de vue, au prix toutefois d’une mécanique plus complexe.

Le traitement IA manque parfois de naturel

OPPO s’appuie largement sur l’intelligence artificielle pour reconstruire les détails et améliorer la netteté. Dans certaines situations, ce traitement devient néanmoins trop agressif. L’image peut alors sembler artificielle, avec des textures suraccentuées ou des détails recréés de manière peu naturelle.

Ce phénomène illustre l’un des défis actuels de la photographie mobile : améliorer les images sans leur donner une apparence trop calculée.

La puissance des algorithmes permet aujourd’hui de compenser certaines limites optiques, mais elle peut aussi introduire des artefacts ou donner une impression de surtraitement.

Des faiblesses en basse lumière

Le Find X9 Ultra rencontre également quelques difficultés lorsque la lumière diminue. DxOMark relève notamment une teinte parfois trop chaude, une balance des blancs instable sous certains éclairages artificiels, du grain visible lorsque des sources lumineuses apparaissent en arrière-plan et une réduction du bruit moins homogène dans les scènes complexes.

Ces défauts ne rendent pas l’appareil mauvais en basse lumière. Ils l’empêchent simplement d’atteindre le niveau de régularité des meilleurs concurrents.

Dans cette catégorie, chaque variation de couleur ou chaque bruit résiduel peut suffire à faire perdre quelques points au classement final.

Deux téléobjectifs performants, mais un zoom intermédiaire moins convaincant

Les focales de 70 mm et 230 mm offrent un niveau de détail élevé. Le téléobjectif 10x constitue notamment un atout important pour la photographie de voyage, l’architecture ou les sujets éloignés. Son capteur de 50 mégapixels permet de conserver une bonne définition à longue distance.

Toutefois, la zone intermédiaire autour de 135 mm se montre moins performante.

Dans cette plage, le smartphone doit davantage compter sur le zoom numérique et sur la fusion de données issues de plusieurs capteurs. Le résultat reste exploitable, mais il manque de précision face à certains rivaux. Cette faiblesse n’est pas propre à OPPO. Même des modèles comme le vivo X300 Ultra s’appuient sur des traitements numériques similaires entre leurs focales optiques natives.

Le matériel ne suffit plus à dominer la photographie mobile

Le Find X9 Ultra confirme une tendance devenue centrale sur le marché des smartphones premium : la taille des capteurs ne garantit plus, à elle seule, la première place. Les fabricants disposent désormais de composants extrêmement proches en termes de potentiel. La différence repose davantage sur la cohérence entre les différents capteurs, la gestion de l’exposition, l’équilibre des couleurs, la réduction du bruit, le comportement du zoom entre les focales optiques et la qualité du traitement computationnel.

Le partenariat avec une marque historique comme Hasselblad peut renforcer l’identité visuelle d’un appareil, mais il ne remplace pas un travail logiciel parfaitement maîtrisé.

Des mises à jour pourraient encore améliorer les résultats

Plusieurs défauts identifiés par DxOMark semblent liés au traitement logiciel plutôt qu’au matériel. OPPO pourrait donc corriger une partie de ces limites grâce à de futures mises à jour, notamment pour ajuster la balance des blancs, réduire les effets de suraccentuation, améliorer le bruit en présence de lumières fortes et renforcer la qualité du zoom intermédiaire.

Une nouvelle évaluation après plusieurs correctifs pourrait réduire l’écart avec les deux leaders du classement.

Un photophone d’élite, sans être encore la référence absolue

Le Find X9 Ultra ne décroche pas la première place, mais il confirme l’expertise croissante de OPPO dans la photographie mobile. Sa polyvalence, ses deux capteurs de 200 mégapixels et son zoom 10x en font l’un des appareils les plus complets du marché. Ses limites apparaissent surtout dans des scénarios complexes, là où les meilleurs modèles se distinguent par leur constance.

À ce niveau de compétition, les cinq points qui le séparent du Huawei Pura 80 Ultra ne racontent pas un échec. Ils montrent plutôt que la prochaine bataille se jouera dans les détails invisibles : la finesse du traitement, la maîtrise de l’IA et la capacité à produire une image naturelle dans toutes les situations.