La prochaine puce premium de Qualcomm pourrait progresser moins par la force brute que par l’intelligence de sa répartition des tâches. Selon une nouvelle fuite relayée ces derniers jours, le Snapdragon 8 Elite Gen 6 pourrait intégrer un cœur LPE (Low Power Efficiency) utilisé comme coprocesseur dédié aux tâches légères en arrière-plan.

En parallèle, plusieurs rumeurs évoquent aussi une nouvelle architecture 2+3+3, signe que Qualcomm chercherait à affiner l’équilibre entre performance soutenue et consommation.

À quoi servirait un cœur LPE ?

Sur le principe, un cœur LPE est pensé pour prendre en charge les tâches modestes qui n’ont pas besoin de réveiller les gros cœurs CPU : surveillance de capteurs, notifications, fonctions always-on, ou autres opérations de fond. L’idée est simple : laisser les cœurs principaux dormir plus souvent, et donc réduire la consommation dans les scénarios passifs ou semi-actifs.

La fuite attribuée à Fixed Focus Digital va précisément dans ce sens, même si Qualcomm n’a encore rien confirmé officiellement.

Une nouvelle architecture CPU plus flexible

Les précédentes rumeurs décrivaient déjà un passage vers une configuration 2+3+3, en remplacement d’un schéma où les six cœurs « intermédiaires » étaient moins finement segmentés. Cette séparation en deux grappes pourrait permettre à Qualcomm de faire tourner différents groupes de cœurs à des fréquences distinctes selon la charge, avec un scheduler plus souple pour arbitrer entre puissance et efficacité.

Dans cette logique, l’ajout d’un cœur LPE irait encore plus loin : il sortirait les plus petites tâches du CPU principal lui-même.

Le vrai sujet semble être l’efficacité, pas seulement le benchmark

Cette fuite s’insère dans une tendance déjà visible dans d’autres indiscrétions autour de la série Snapdragon 8 Elite Gen 6. Plusieurs rapports récents indiquent que Qualcomm pourrait privilégier cette fois les gains GPU, la gestion énergétique et l’optimisation globale, plutôt qu’un énorme bond de performances CPU.

En face, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 officiel mettait déjà en avant une hausse de performance CPU de 20 % et une amélioration d’efficacité énergétique CPU de 35 %, ce qui montre que Qualcomm est déjà engagé dans cette bataille de l’efficience.

Une évolution moins spectaculaire, mais sans doute plus utile

Sur le papier, un cœur LPE ne fait pas rêver comme une fréquence à 5 GHz ou une nouvelle puce « Ultra ». Pourtant, c’est peut-être exactement le type d’évolution qui compte le plus sur un smartphone premium en 2026. Les utilisateurs ne jugent plus seulement une puce sur son pic de performance, mais sur sa capacité à rester sobre quand le téléphone surveille, notifie, photographie, écoute et exécute de l’IA en permanence.

Si cette fuite est exacte, Qualcomm semble donc vouloir améliorer non seulement les usages lourds, mais aussi tous les moments invisibles qui grignotent la batterie au quotidien.