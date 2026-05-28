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MediaTek Dimensity 8550 : la puce Android qui prépare l’arrivée de Gemini Intelligence

MediaTek Dimensity 8550 : la puce Android qui prépare l’arrivée de Gemini Intelligence

L’intelligence artificielle mobile ne sera peut-être plus réservée aux smartphones ultra-premium. Avec le discret lancement du Dimensity 8550, MediaTek prépare le terrain pour une nouvelle génération d’appareils Android capables d’exécuter les fonctions avancées de Gemini Nano V3 directement sur le téléphone.

Mais derrière cette annonce se cache une réalité plus nuancée : avoir la bonne puce ne suffira pas forcément à accéder à l’IA de Google.

Un Dimensity 8550 presque identique au 8500

Sur le papier, le nouveau Dimensity 8550 ressemble fortement à son prédécesseur. Gravé en 4 nm chez TSMC, le SoC conserve une architecture composée exclusivement de cœurs Cortex-A725.

On retrouve ainsi un cœur principal cadencé à 3,4 GHz, trois cœurs à 3,2 GHz, et quatre cœurs à 2,2 GHz.

La partie graphique repose toujours sur un GPU Mali-G720 MC8 capable de gérer des écrans 1440p jusqu’à 144 Hz. MediaTek maintient également : l’enregistrement vidéo 4K à 60 fps, le support AV1, la compatibilité avec des capteurs photo jusqu’à 320 mégapixels, la RAM LPDDR5X, le stockage UFS 4.0, ainsi que la 5G dual SIM active, le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.4.

Autrement dit, le Dimensity 8550 n’est pas une révolution matérielle. La vraie nouveauté se situe ailleurs.

Gemini Nano V3 : le véritable argument stratégique

MediaTek ajoute ici un nouvel élément baptisé « LLM Booster », intégré au NPU 880. Son rôle : accélérer les traitements IA directement sur l’appareil, sans connexion cloud.

C’est surtout ce composant qui permet au Dimensity 8550 de devenir compatible avec Gemini Nano V3, le nouveau modèle IA local de Google.

Et, c’est précisément là que le marché Android commence à se fragmenter.

Lors de la Google I/O, la firme a largement communiqué sur Gemini Intelligence — son futur ensemble d’expériences IA avancées — sans réellement insister sur les contraintes matérielles nécessaires. En pratique, très peu de smartphones sont actuellement compatibles.

Jusqu’ici, seuls des modèles haut de gamme comme les Pixel 10, Galaxy S26 ou OnePlus 15 répondaient aux exigences techniques. Même certains flagships récents restent bloqués sur Gemini Nano V2.

Le Dimensity 8550 pourrait donc ouvrir la porte à des appareils plus abordables.

La RAM devient le nouveau filtre de l’IA mobile

Mais, il y a un détail qui change complètement l’équation : Google impose également un minimum de 12 Go de RAM pour Gemini Intelligence. Et, cette exigence transforme l’IA mobile en nouveau marqueur premium.

Un smartphone équipé du Dimensity 8550 avec seulement 8 Go de RAM — configuration encore très répandue dans le milieu de gamme — ne pourra probablement pas profiter des fonctions Gemini les plus avancées.

Cette situation rappelle les débuts des smartphones modernes, lorsque certaines fonctionnalités clés dépendaient brutalement du matériel. Sauf qu’ici, la frontière ne se joue plus uniquement sur la puissance brute, mais sur la capacité à faire tourner localement des modèles d’intelligence artificielle.

Apple suit d’ailleurs une logique similaire avec Apple Intelligence, même si ses exigences mémoire restent moins élevées.

Honor et Oppo ouvrent déjà le bal

Fait intéressant, les premiers smartphones équipés du Dimensity 8550 sont déjà disponibles. Le Honor 600 Pro et le OPPO Reno 16 figurent parmi les premiers appareils à intégrer cette nouvelle plateforme.

Reste maintenant à voir si les constructeurs accepteront de généraliser les configurations 12 Go sur des appareils plus accessibles. Car sans cette montée en gamme de la mémoire, la promesse d’une IA « démocratisée » restera surtout théorique.

Cette évolution montre surtout une chose : l’intelligence artificielle devient progressivement le moteur principal du renouvellement des smartphones. Et après des années d’innovations parfois marginales, les fabricants semblent enfin avoir trouvé un nouvel argument capable de relancer la course au hardware.