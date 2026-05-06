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Chrome : Gemini Nano peut installer un fichier IA de 4 Go sur votre ordinateur

Chrome : Gemini Nano peut installer un fichier IA de 4 Go sur votre ordinateur

Google veut rendre Chrome plus intelligent grâce à l’IA embarquée. Mais, cette promesse a un coût très concret : plusieurs utilisateurs découvrent qu’un fichier lié à Gemini Nano peut s’installer localement et peser environ 4 Go.

Un fichier massif dans les dossiers de Chrome

Selon The Verge, certaines fonctionnalités IA de Chrome entraînent le téléchargement automatique d’un fichier weights.bin dans le dossier système du navigateur. Ce fichier est associé à Gemini Nano, le modèle IA local de Google utilisé pour des fonctions, comme la détection d’arnaques, l’aide à l’écriture, le remplissage automatique ou les suggestions intelligentes.

L’intérêt technique est clair : faire tourner l’IA directement sur l’appareil, sans passer systématiquement par le cloud. C’est meilleur pour la confidentialité et la réactivité.

Mais pour les utilisateurs disposant d’un SSD limité, 4 Go consommés sans alerte évidente peuvent vite devenir problématiques.

Pourquoi Chrome télécharge ce fichier ?

Gemini Nano fonctionne localement grâce à des paramètres stockés sur la machine. Ces données sont contenues dans le fichier weights.bin , situé notamment dans le répertoire OptGuideOnDeviceModel . Le fichier peut être retéléchargé si l’utilisateur le supprime alors que les fonctions IA restent activées.

Pour empêcher son retour, il faut désactiver l’option On-device AI dans les paramètres de Chrome, section Système.

Google indique bien que la taille de Gemini Nano peut varier selon les mises à jour du modèle. Mais, l’information n’apparaît pas clairement au moment où l’utilisateur active ces fonctions IA. Elle se trouve plutôt dans une documentation technique plus longue.

C’est là que le sujet devient plus large : l’IA locale est souvent présentée comme plus privée, mais elle déplace une partie du coût vers l’utilisateur — stockage, ressources système, consommation énergétique.

Quel est l’impact et comment le désactiver ?

Bien que cela puisse sembler n’affecter que le stockage de votre appareil, la source a indiqué que l’impact est plus global et a un impact sur le climat. Il estime que si 500 millions d’appareils recevaient ce téléchargement, la bande passante consommée à elle seule générerait environ 30 000 tonnes d’émissions de CO2, soit l’équivalent des émissions de 6 500 voitures pendant un an. Et ce, uniquement pour la distribution, sans compter l’utilisation réelle.

Google devrait exiger une confirmation de l’utilisateur pour ce téléchargement. En attendant, vous pouvez le désactiver via « chrome : //flags ». Recherchez « Enables optimization guide on device » et désactivez-le. La procédure est plus longue qu’elle ne devrait l’être, mais elle fonctionne.

L’IA dans Chrome devient plus lourde, au sens propre

Cette affaire illustre une tendance de fond : les navigateurs ne sont plus de simples portes d’entrée vers le web. Ils deviennent des plateformes d’IA, capables d’analyser, suggérer et protéger en temps réel.

Mais à mesure que Chrome gagne en intelligence, il devient aussi plus exigeant. Et pour que l’IA locale soit acceptée, Google devra probablement mieux expliquer ce qu’elle installe, pourquoi, et combien d’espace elle réclame.