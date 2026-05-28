La Steam Deck OLED vient de franchir un cap tarifaire inattendu. Valve a officiellement augmenté les prix de ses modèles OLED aux États-Unis et dans plusieurs marchés internationaux, dont la France, avec des hausses dépassant parfois les 200 euros.

Le modèle OLED 512 Go passe désormais à 779 euros, contre 569 euros auparavant. La version 1 To grimpe à 919 euros, contre 679 euros à son lancement.

À ce niveau, la Steam Deck OLED entre dans un territoire jusqu’ici réservé aux PC gaming portables premium.

Steam Deck OLED : Valve pointe la crise mémoire et les coûts logistiques

Dans un communiqué relayé après l’annonce, Valve explique cette hausse par la flambée des coûts liés à la mémoire et au stockage, ainsi que par les tensions logistiques qui touchent l’ensemble du secteur technologique.

Depuis plusieurs mois, l’industrie fait face à une pression croissante : hausse des prix de la RAM et des SSD, demande massive liée à l’IA, perturbations de la chaîne d’approvisionnement, tensions géopolitiques et coûts de transport plus élevés.

Valve avait déjà évoqué ces difficultés plus tôt cette année, notamment autour des stocks de la Steam Deck OLED et du retard de plusieurs projets hardware.

Le Steam Deck perd son principal argument

Le succès de la Steam Deck reposait sur une idée simple : proposer un PC gaming portable beaucoup plus accessible qu’un laptop gaming classique. Mais à près de 1 000 euros, la version 1 To se rapproche désormais dangereusement de machines concurrentes comme la ASUS ROG Ally, ou le Lenovo Legion Go.

Ces appareils offrent souvent des composants plus puissants, un environnement Windows natif et davantage de flexibilité matérielle.

Valve conserve certes un avantage logiciel avec SteamOS et une excellente optimisation énergétique, mais l’équation « rapport qualité-prix » devient beaucoup moins évidente.

Les modèles reconditionnés deviennent soudain stratégiques

Fait intéressant : Valve confirme que les versions reconditionnées certifiées conservent leurs anciens tarifs. Dans ce contexte, le refurbished pourrait rapidement devenir la meilleure porte d’entrée vers l’écosystème Steam Deck, surtout pour les joueurs qui cherchent une machine portable sans dépasser les tarifs d’un PC gaming complet.

Une tendance qui dépasse Valve

Cette hausse s’inscrit dans un mouvement plus large. Sony, Microsoft et même Nintendo ont déjà ajusté leurs prix ou préparent des augmentations sur leurs prochaines machines.

Le problème est structurel : les composants stratégiques deviennent plus chers, et l’industrie gaming entre progressivement dans une ère où le matériel « abordable » devient beaucoup plus difficile à maintenir.

Le Steam Deck avait démocratisé le PC gaming portable. Cette hausse de prix montre peut-être que cette parenthèse touche déjà à sa limite.