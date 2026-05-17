Accueil » Gemini Intelligence : Google prépare une IA Android réservée aux smartphones les plus puissants

Gemini Intelligence : Google prépare une IA Android réservée aux smartphones les plus puissants

Gemini Intelligence : Google prépare une IA Android réservée aux smartphones les plus puissants

Google veut faire de Gemini Intelligence la nouvelle vitrine de l’IA sur Android. Mais, cette ambition aura un prix : tous les smartphones premium ne seront pas automatiquement compatibles.

Selon les exigences repérées dans la documentation de Google, Gemini Intelligence demandera un processeur haut de gamme, au moins 12 Go de RAM, la prise en charge d’AI Core et Gemini Nano v3 ou plus récent. Les appareils devront aussi garantir au moins 5 mises à jour majeures d’Android et 6 ans de correctifs de sécurité.

Gemini Intelligence : Une IA pensée pour le très haut de gamme

Cette sélection stricte montre que Google ne considère pas Gemini Intelligence comme une simple fonctionnalité logicielle. L’entreprise semble construire une couche IA profonde, capable de fonctionner localement grâce à Gemini Nano et au service Android AI Core, qui permet d’exécuter des modèles génératifs directement sur l’appareil.

La contrainte la plus révélatrice reste Gemini Nano v3. D’après les premières analyses, certains modèles récents, comme les Pixel 9 ou le Galaxy Z Fold 7 fonctionneraient encore avec Gemini Nano v2, ce qui pourrait les exclure, au moins temporairement, de cette nouvelle expérience.

Les 12 Go de RAM deviennent le nouveau seuil IA

L’exigence de 12 Go de RAM confirme une tendance de fond : l’IA embarquée redéfinit progressivement la fiche technique des smartphones Android.

Jusqu’ici, la mémoire vive servait surtout à distinguer les modèles premium sur le multitâche, le gaming ou la photo computationnelle. Avec Gemini Intelligence, elle devient une condition d’accès à certaines fonctions avancées d’assistance, de compréhension contextuelle et d’automatisation.

Cela pourrait pousser les constructeurs à revoir leurs configurations de base dès les prochaines générations de flagships.

Pixel, Galaxy et la nouvelle fracture Android

Google indique que Gemini Intelligence arrivera d’abord sur des appareils Pixel et Samsung Galaxy plus tard cette année. Mais, l’ironie est évidente : certains smartphones récents de Google et Samsung pourraient ne pas remplir tous les critères matériels ou logiciels nécessaires.

Cette situation ouvre une nouvelle fracture dans l’écosystème Android. Demain, deux téléphones haut de gamme ne se distingueront plus seulement par leur écran, leur appareil photo ou leur puce, mais par leur capacité à exécuter localement les dernières fonctions IA de Google.

Une stratégie autant technique que commerciale

Avec Gemini Intelligence, Google prépare surtout l’après-smartphone classique. L’IA ne sera plus une application ajoutée à Android, mais une couche intégrée au système, capable d’agir dans les apps, de comprendre le contexte et d’anticiper certains usages.

Reste une inconnue majeure : les appareils aujourd’hui exclus pourront-ils être rendus compatibles via mise à jour, ou Gemini Nano v3 marquera-t-il une vraie ligne de démarcation matérielle ?

Une chose est sûre : sur Android, le prochain luxe ne sera peut-être plus seulement un écran pliable ou une puce dernier cri. Ce sera l’accès à l’IA la plus profonde du système.