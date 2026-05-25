La dictée vocale sur smartphone a toujours eu une promesse séduisante : parler au lieu de taper. Mais dans la pratique, elle oblige souvent à penser comme une machine, avec des phrases propres, linéaires, sans hésitation. Googlt Rambler, la nouvelle fonction de Gboard dopée par Gemini, veut corriger précisément ce décalage.

Une dictée vocale pensée pour les vraies conversations

Présenté lors du Android Show 2026, Google Rambler s’intègre à Gboard pour transformer une parole spontanée en message clair. L’outil peut retirer les hésitations, comprendre les répétitions et gérer les corrections formulées au milieu d’une phrase. Google explique aussi que cette fonction repose sur les modèles multilingues de Gemini.

L’idée n’est donc plus de retranscrire mot à mot ce que l’utilisateur dit, mais d’en extraire l’intention. C’est une différence majeure.

Une dictée classique capture le désordre de la pensée orale. Google Rambler tente, lui, de produire directement un texte envoyable.

Le grand écran a besoin d’une meilleure saisie

Cette nouveauté arrive au bon moment. Les smartphones approchent désormais les 7 pouces, excellents pour lire, regarder une vidéo ou jouer, mais toujours maladroits lorsqu’il faut répondre rapidement d’une seule main.

Dans ce contexte, la voix pourrait redevenir l’interface la plus évidente. Répondre en marchant, dans un taxi ou avec un café à la main devient plus simple si l’on n’a plus besoin de dicter comme un robot.

Le multilingue pourrait faire la vraie différence

Le point le plus intéressant est peut-être la gestion du « code-switching », cette manière naturelle de passer d’une langue à l’autre dans une même phrase. Google cite notamment les mélanges entre anglais et hindi, mais l’enjeu concerne tous les utilisateurs bilingues ou multilingues.

C’est là que Google Rambler peut dépasser la simple correction automatique. Si l’outil parvient à conserver le rythme d’une conversation bilingue tout en nettoyant les hésitations, il deviendra bien plus utile qu’un bouton IA générique censé « améliorer » un texte.

Une promesse encore à vérifier

Reste la question centrale : Google Rambler sera-t-il réellement plus rapide que le clavier ? Pour s’imposer, il devra être instantané, discret et suffisamment fiable pour ne pas demander une relecture constante.

Google indique que la fonction affichera clairement lorsqu’elle est active et que l’audio sert à la transcription en temps réel sans être stocké. Mais l’adoption dépendra aussi du confort social : tout le monde n’a pas envie de parler à son téléphone en public.

Rambler ne réinvente pas seulement la dictée. Il tente de rapprocher le smartphone de notre façon réelle de penser : imparfaite, rapide, parfois bilingue — mais profondément humaine.