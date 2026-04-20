DJI prépare un lancement stratégique pour ce printemps. Le 23 avril 2026, la marque dévoilera sa nouvelle série DJI Lito — une gamme qui ne se contente pas d’évoluer, mais qui pourrait redéfinir l’entrée et le milieu de gamme du drone grand public.

DJI Lito : Une nouvelle famille pour remplacer plusieurs générations

Avec la série Lito, DJI semble vouloir simplifier son catalogue. Deux modèles sont attendus : le DJI Lito 1 et le Lito X1.

Le premier viserait à remplacer des références, comme les drones d’entrée de gamme type Mini 3 ou Mini 4K, avec une approche centrée sur la simplicité et le prix. Le second, plus ambitieux, s’inscrirait dans la lignée des modèles avancés, comme le DJI Mini 5 Pro (encore attendu), en misant sur l’image et les fonctionnalités intelligentes.

Cette double stratégie permettrait à DJI de rationaliser une gamme devenue dense, tout en clarifiant son positionnement pour le grand public.

Un positionnement tarifaire particulièrement agressif

Les premières fuites évoquent des prix très compétitifs. Le DJI Lito 1 démarrerait autour de 339 €, tandis que le Lito X1 débuterait à 419 €, avec des bundles pouvant grimper jusqu’à 759 € pour les versions les plus complètes.

À ce niveau, DJI viendrait se positionner précisément entre les drones d’entrée de gamme et les modèles compacts premium. Une zone stratégique, où la concurrence s’intensifie et où le rapport qualité-prix devient décisif.

Connectivité nouvelle génération et ambitions techniques

Le vrai saut pourrait venir de la connectivité. La série DJI Lito serait compatible avec le système de transmission O5, capable d’atteindre plus de 20 km de portée. Une évolution majeure qui viserait à améliorer la stabilité du signal et la qualité du retour vidéo.

Plus surprenant encore, des rumeurs évoquent l’intégration d’une connectivité 5G via radio logicielle. Si cela se confirme, DJI chercherait clairement à anticiper les environnements saturés — zones urbaines, événements — où les interférences deviennent un vrai problème.

Sécurité renforcée et automatisation avancée

Autre évolution attendue : la détection d’obstacles à 360°. Les deux modèles pourraient combiner caméras fisheye, capteurs infrarouges et technologies proches du LiDAR, avec une détection jusqu’à 10 mètres.

Dans les faits, cela rapprocherait ces drones compacts de capacités jusqu’ici réservées à des modèles bien plus chers. L’objectif est évident : rendre le pilotage plus sûr, mais aussi plus accessible aux débutants.

Dans cette logique, DJI pourrait également introduire des commandes vocales et gestuelles, amorçant une transition vers un pilotage plus intuitif, voire semi-automatisé.

Un format toujours ultra-compact, mais plus ambitieux

Les deux drones devraient rester sous la barre des 249 grammes — un seuil clé pour éviter certaines contraintes réglementaires. Le DJI Lito 1 proposerait environ 30 minutes d’autonomie et 22 Go de stockage, tandis que le Lito X1 irait plus loin avec 42 Go et des capacités de détection plus avancées. Les deux modèles conserveraient une nacelle stabilisée sur trois axes, indispensable pour garantir une qualité d’image exploitable.

Reste un point crucial encore inconnu : les performances photo et vidéo. DJI garde ces détails pour l’annonce officielle, signe que l’imagerie pourrait être l’un des axes majeurs de différenciation.

Une offensive stratégique sur un marché en mutation

Avec la série Lito, DJI ne lance pas simplement deux nouveaux produits. La marque semble vouloir restructurer son offre autour d’un équilibre plus lisible entre prix, fonctionnalités et simplicité d’usage.

Dans un marché où les drones deviennent de plus en plus accessibles, la bataille ne se joue plus uniquement sur la performance brute, mais sur l’expérience globale : facilité de prise en main, sécurité, connectivité et intelligence embarquée.

Si les promesses se confirment, les DJI Lito 1 et X1 pourraient devenir les nouveaux standards du drone compact — et accélérer encore un peu la démocratisation de la captation aérienne.

Rendez-vous le 23 avril pour voir si DJI transforme l’essai… ou redéfinit réellement sa catégorie.