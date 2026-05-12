DJI préparerait un virage inattendu pour sa gamme Air. Selon une fuite repérée par Igor Bogdanov, alias @Quadro_News, un nouveau DJI Air 4 serait apparu dans une application chinoise liée à la conformité réglementaire, avec une catégorisation suggérant un poids inférieur à 250 grammes.

Un DJI Air 4 qui se rapprocherait dangereusement de la gamme Mini

Jusqu’ici, la gamme Air occupait un territoire clair : plus ambitieuse que les Mini, plus compacte que les Mavic haut de gamme. Le DJI Air 3S, par exemple, pèse environ 724 grammes avec batterie, tout en misant sur une double caméra, un capteur principal 1 pouce et une détection d’obstacles omnidirectionnelle.

Un DJI Air 4 sous les 250 grammes changerait donc radicalement la lecture de la gamme. Ce seuil est stratégique : en Europe comme dans plusieurs marchés, les drones de moins de 250 grammes bénéficient de contraintes d’usage allégées, ce qui explique en grande partie le succès des DJI Mini auprès des voyageurs et créateurs nomades.

Le défi : garder l’ADN Air dans un corps de Mini

La vraie question n’est pas seulement le poids, mais ce que DJI accepterait de sacrifier pour l’atteindre. Batterie, capteurs, stabilisation, optique, refroidissement : chaque gramme compte.

Si DJI parvient à conserver une partie des capacités photo/vidéo de la série Air dans un châssis sous les 250 g, le DJI Air 4 pourrait devenir l’un des drones les plus intéressants du marché : plus sérieux qu’un Mini classique, mais beaucoup plus accessible réglementairement qu’un Air 3S.

De précédentes images supposées d’un prototype accidenté avaient déjà montré un design retravaillé avec davantage de capteurs autour du châssis. La nouvelle apparition dans une application réglementaire donne désormais plus de consistance à cette piste, même si DJI n’a encore rien officialisé.

Une stratégie de segmentation plus fine

Cette fuite arrive alors que DJI multiplie les lancements et les gammes compactes. La marque semble vouloir occuper chaque segment : drones ultra-légers pour débutants, modèles nomades pour créateurs, appareils plus avancés pour les vidéastes exigeants.

Un DJI Air 4 sous les 250 grammes brouillerait volontairement les frontières. Il pourrait devenir le drone « sweet spot » de DJI : assez léger pour voyager sans friction, assez puissant pour justifier le nom Air.

Reste à voir si cette promesse tiendra techniquement. Mais, si la fuite se confirme, DJI pourrait bien préparer le drone qui réconcilie enfin portabilité réglementaire et ambition créative.