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DJI domine le marché japonais des caméras vidéo avec 72,5 % de part de marché

DJI domine le marché japonais des caméras vidéo avec 72,5 % de part de marché

DJI n’est plus seulement le géant des drones. Au Japon, la marque chinoise vient de franchir un nouveau cap dans l’imagerie compacte, avec une part de marché qui atteint désormais 72,5 % sur les caméras vidéo, selon les données BCN Ranking.

Une domination portée par la Osmo Pocket 4

Lancée fin avril, la Osmo Pocket 4 a immédiatement trouvé son public. En seulement neuf jours, le modèle standard aurait représenté 21,5 % des ventes de caméras vidéo au Japon.

La performance est d’autant plus marquante que plusieurs autres modèles DJI, dont la Osmo Pocket 3 et la Osmo Pocket 4P, figurent également parmi les meilleures ventes. Face à cette offensive, Insta360 resterait loin derrière, autour de 12,5 % de part de marché.

Le format de poche devient le nouveau standard créateur

Le succès de DJI raconte surtout une évolution profonde des usages. Les créateurs ne veulent plus forcément transporter un hybride, un objectif, un micro et un stabilisateur. Ils cherchent un outil simple, compact, stabilisé et prêt à filmer.

C’est précisément le territoire de la Osmo Pocket : une caméra qui tient dans la main, stabilise mécaniquement l’image et produit un rendu plus maîtrisé qu’un smartphone.

Cette dynamique profite aussi au marché japonais dans son ensemble. Les ventes de caméras vidéo auraient progressé de 158,1 % en volume sur un an en avril 2026, avec un chiffre d’affaires en hausse de 135,2 %.

DJI dépasse les marques historiques

Le plus intéressant est peut-être là : DJI s’impose sur un marché historiquement associé aux grands noms japonais de l’image. Sony, Canon ou Panasonic restent des références dans l’hybride et la vidéo professionnelle, mais DJI a capté un usage différent : celui de la création mobile, rapide, sociale, pensée pour YouTube, TikTok, Instagram ou le voyage.

Avec la Osmo Pocket, DJI ne vend pas seulement une caméra. Il vend un workflow miniature.

Insta 360 en embuscade

Cette avance pourrait toutefois être contestée. Insta 360 prépare sa gamme Luna, pensée justement pour rivaliser avec les Osmo Pocket, avec capteur 1 pouce, stabilisation 3 axes et collaboration Leica.

Mais, pour l’instant, le message du marché japonais est limpide : DJI a trouvé le format qui parle aux créateurs modernes. La caméra de demain ne sera peut-être pas plus grande, ni plus complexe. Elle sera simplement toujours prête à filmer.