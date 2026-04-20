Apple n’essaierait pas de réinventer le smartphone pliable. D’après les dernières fuites autour de son futur iPhone Fold, voir iPhone Ultra, la marque chercherait plutôt à corriger ce que beaucoup de modèles concurrents n’ont jamais totalement résolu : les proportions, l’ergonomie une fois fermé et l’impression générale de finition. Le nouveau leak de coque va clairement dans ce sens.

iPhone Fold : Un format livre, mais avec une vraie différence de silhouette

Les éléments qui reviennent le plus souvent convergent vers un pliable au format de style livre, donc avec une ouverture vers l’intérieur, à la manière d’un Galaxy Z Fold. Là-dessus, Apple ne casserait pas les codes du segment.

En revanche, les rumeurs les plus solides décrivent un appareil plus large et moins étroit que la plupart des smartphones pliables actuels, avec un format souvent qualifié de « passeport ». Les rumeurs évoquent un design en 4:3, plus large que haut, soit un gabarit « passport » plus naturel à utiliser fermé.

C’est probablement le point le plus intéressant du dossier. Depuis plusieurs années, une partie des pliables Android donnent encore l’impression d’être des compromis : très utiles une fois ouverts, mais parfois trop étroits ou trop hauts lorsqu’ils sont fermés. Apple semble vouloir lisser cette friction.

Dit autrement, l’iPhone Fold ne chercherait pas à être le plus spectaculaire ; il chercherait à paraître plus évident à vivre au quotidien.

Un appareil extrêmement fin, au prix de quelques concessions

Autre élément récurrent : l’épaisseur. Plusieurs sources parlent d’un terminal autour de 4,5 mm une fois déplié, ce qui en ferait l’un des pliables les plus fins du marché.

Cette finesse raconte beaucoup sur les priorités d’Apple. Elle suggère une approche centrée sur la silhouette, la symétrie et la sensation premium plutôt que sur l’accumulation de modules imposants. Les rumeurs évoquent ainsi un châssis en titane et un double capteur arrière, plutôt qu’un bloc photo massif à trois caméras. Là encore, on retrouve une logique très Apple : accepter des compromis ciblés pour préserver la cohérence de l’objet.

Un pliable pensé comme un pont entre iPhone et iPad mini

Les dimensions d’écran qui circulent renforcent cette idée. Les fuites les plus souvent reprises parlent d’un écran externe d’environ 5,5 pouces et d’un écran interne autour de 7,8 pouces, avec un ratio proche de l’iPad.

C’est sans doute là que le projet prend sa vraie cohérence. Apple ne préparerait pas seulement un iPhone qui se plie, mais un appareil hybride qui emprunte au téléphone sa portabilité et à la tablette sa surface d’usage. Le design plus large fermé a alors beaucoup de sens : il permettrait de garder un écran externe crédible, sans donner l’impression de manipuler une télécommande allongée.

Apple entre dans le pliable avec une stratégie de nettoyage, pas de rupture

Le message implicite de ces leaks est assez limpide. Apple ne semble pas vouloir courir après la nouveauté pour la nouveauté. Les rumeurs parlent moins d’une révolution conceptuelle que d’un raffinement méthodique de ce qui existe déjà.

C’est précisément ce qui pourrait faire la différence. Apple n’entrerait pas dans la course au pliable pour « rattraper » le marché, mais pour imposer sa version d’un produit déjà connu : moins expérimental, plus poli, plus lisible dans son usage. Et si ce leak de coque reflète vraiment la direction finale, le vrai pari d’Apple ne sera pas la surprise. Ce sera la maturité.