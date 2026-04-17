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DJI Lito 1 & X1 : Pourquoi c’est la fin du drone d’entrée de gamme classique ?

DJI Lito 1 & X1 : Pourquoi c'est la fin du drone d'entrée de gamme classique ?

DJI joue la carte du teasing minimaliste… mais efficace. Le constructeur chinois vient d’annoncer l’arrivée d’une nouvelle gamme de drones baptisée DJI Lito, avec un lancement fixé au 23 avril 2026.

Peu d’informations concrètes pour l’instant, mais suffisamment d’indices pour commencer à décrypter la stratégie derrière ce nouveau nom.

DJI Lito 1 & X1 : Un teaser qui en dit plus qu’il n’y paraît

Dans son teaser, DJI affiche un ticker déroulant avec les noms de ses gammes actuelles : Mavic, Air, Mini, Avata, Neo, Flip… avant de s’arrêter sur un nouveau venu : Lito.

Ce détail est loin d’être anodin. L’ordre semble suivre une logique de positionnement — du plus premium au plus accessible. Si cette lecture est correcte, la gamme Lito pourrait se situer encore en dessous du Flip, ce qui en ferait le nouveau point d’entrée de l’écosystème DJI. C’est une hypothèse, mais elle s’appuie directement sur la mise en scène du teaser.

Autre indice : les hashtags #DJILito1 et #DJILitoX1, qui suggèrent deux modèles dès le lancement.

Une gamme déjà saturée… alors pourquoi Lito ?

C’est là que la question devient intéressante. DJI domine déjà largement le segment des drones grand public, notamment sur l’entrée de gamme :

séries Mini : compacts et réglementairement « safe »

Neo : ultra accessibles et polyvalents

Flip : encore plus orientés simplicité

Prenons le cas du DJI Neo 2 : un drone à prix contenu, capable de filmer en 4K 60 fps, avec stabilisation avancée, stockage intégré et capteurs omnidirectionnels. Difficile de faire plus complet à ce niveau.

Dans ce contexte, lancer une nouvelle gamme peut sembler redondant.

Une piste crédible : remplacer le Mini 4K

L’hypothèse la plus logique serait un remplacement du DJI Mini 4K, actuellement l’un des modèles les plus abordables du catalogue. Pourquoi ? Caméra moins performante que le Neo mais meilleure autonomie (jusqu’à 31 minutes).

Un DJI Lito pourrait donc combiner une meilleure qualité d’image (au niveau du Neo), une autonomie renforcée (héritée du Mini 4K) et un prix agressif. Ce positionnement ferait sens : non pas ajouter un produit de plus, mais fusionner deux logiques existantes en une seule gamme plus cohérente.

DJI prépare peut-être plus qu’un simple drone

En parallèle, DJI a également teasé un second produit pour le 28 avril 2026, avec le slogan « More Than Sound ». Tout pointe vers un successeur du DJI Mic Mini, possiblement une version 2 avec des panneaux interchangeables, une meilleure identification en multi-config et une intégration plus poussée avec l’écosystème DJI.

Derrière ce lancement, DJI ne cherche probablement pas à multiplier les produits, mais à clarifier une gamme devenue dense.

Trois scénarios se dessinent :

remplacer un modèle vieillissant simplifier le choix pour les nouveaux utilisateurs adapter l’offre à un marché ultra compétitif

Car aujourd’hui, le vrai enjeu n’est plus seulement la performance, mais l’accessibilité intelligente : drones faciles à piloter, compatibles avec smartphone et sans contraintes réglementaires lourdes.

Si le DJI Lito réussit ce pari, il pourrait devenir le nouveau standard d’entrée chez DJI. Sinon, il risque de se perdre dans une gamme déjà très bien fournie.

Réponse le 23 avril — et chez DJI, les surprises sont rarement anodines.