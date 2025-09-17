Accueil » DJI Mini 5 Pro : un capteur 1 pouce et l’autonomie record pour un mini-drone

DJI Mini 5 Pro : un capteur 1 pouce et l’autonomie record pour un mini-drone

DJI frappe fort avec son Mini 5 Pro, successeur du très populaire Mini 4 Pro, en y intégrant pour la première fois un capteur 1 pouce de 50 mégapixels dans sa gamme ultra-compacte. Difficile de ne pas y voir le prochain Mini Pro — toujours sous la barre des 250 g qui allège les contraintes réglementaires dans plusieurs pays.

DJI Mini 5 Pro : Un capteur 1 pouce de 50 mégapixels pour des images ciné

Le capteur CMOS 1 pouce de 50 mégapixels apporte une nette amélioration en basse lumière, permettant de capturer jusqu’à 14 stops de dynamique et des vidéos HDR en 4K/60 fps.

Le Mini 5 Pro propose aussi :

Mode 48 mm Med-Tele pour un zoom numérique plus détaillé.

pour un zoom numérique plus détaillé. 4K/120 fps en ralenti pour des séquences fluides.

pour des séquences fluides. Vidéo 10 bits H.265 , avec prise en charge D-Log M et HLG (ISO max 3200).

, avec prise en charge et (ISO max 3200). Optimisation automatique des portraits (peau, contraste, luminosité).

Gimbal et cadrages créatifs

La nacelle du Mini 5 Pro gagne en souplesse avec :

Une rotation 225° , offrant des mouvements inédits.

, offrant des mouvements inédits. Le True Vertical Shooting , parfait pour TikTok, Reels ou stories, sans recadrage.

, parfait pour TikTok, Reels ou stories, sans recadrage. Modes intelligents (QuickShot Rotate, Timelapse, Spotlight, Waypoint).

Le Mini 5 Pro conserve le poids réglementaire sous les 250 g tout en offrant 36 minutes de vol (contre 34 sur le Mini 4 Pro). Avec la batterie prolongée (non disponible en Europe), il atteint même 52 minutes, un record pour un drone grand public de DJI.

Des fonctions inspirées de la gamme Air et Mavic

DJI a repris plusieurs innovations de ses modèles supérieurs :

Évitement d’obstacles amélioré grâce à un capteur LiDAR frontal, même de nuit.

Mémoire de trajectoire pour décoller et revenir sans GPS.

Montée deux fois plus rapide (10 m/s) et vitesse horizontale poussée à 42 mph.

Stockage interne de 42 Go (contre seulement 2 Go auparavant).

Mode télé numérique 48 mm pour simuler une focale intermédiaire.

Allumage automatique dès le dépliage des bras, hérité du DJI Flip.

Côté autonomie :

36 minutes avec la batterie standard.

avec la batterie standard. Jusqu’à 52 minutes avec la batterie Plus (non disponible en Europe pour rester sous la limite réglementaire de 250 g).

Le Mini 5 Pro sera proposé en différents packs avec batteries supplémentaires et contrôleurs avec écran intégré. Attention : les batteries et accessoires du Mini 4 Pro ne sont pas compatibles avec le nouveau modèle.

Prix et disponibilité

Le Mini 5 Pro est disponible dès aujourd’hui au prix de 798 euros. Divers accessoires (batterie Plus, contrôleurs, filtres ND, etc.) sont vendus séparément.