Le DJI Mini 3 est une combinaison abordable de ses deux meilleurs drones compacts

DJI a été assez prolifique avec ses lancements de drones en 2022. La société a commencé l’année en lançant un nouveau produit de sa célèbre gamme « Mini » – le DJI Mini 3 Pro – en mai 2022. Pour ceux qui l’ignorent, les drones Mini de DJI entrent dans la catégorie des nano-drones qui pèsent moins de 250 g pour être conformes aux normes de la FAA.

Un peu plus de deux mois plus tard, DJI a présenté le DJI Avata, un drone FPV compact destiné aux utilisateurs récréatifs. Début novembre, DJI a lancé une version plus modeste de sa série phare de drones grand public, le DJI Mavic 3 Classic. Avec un prix de 1 499 euros, ce drone était nettement moins cher que le Mavic 3 et le Mavic 3 Cine, dont le prix est supérieur à 2 000 euros.

Hier, DJI a fait quelque chose d’analogue à sa gamme Mini en lançant un nouveau modèle appelé DJI Mini 3. Au cas où vous ne l’auriez pas encore compris, le Mini 3 est une version plus abordable Mini 3 Pro lancé en mai de cette année. Cependant, le prix inférieur signifie que vous perdez quelques fonctionnalités.

Dans le cas du DJI Mini 3, il perd la fonction de « détection tridirectionnelle des obstacles » qui a fait ses débuts sur le Mini 3 Pro. Cette fonction a fait du Mini 3 Pro le premier drone compact de DJI à offrir une capacité de détection d’obstacles en avant, en arrière et en bas. En outre, le Mini 3 moins cher ne dispose pas de la caméra de 48 mégapixels du modèle Pro et utilise un capteur de 12 mégapixels à la place. Heureusement, DJI a utilisé la même taille de capteur sur la DJI Mini 3.

DJI Mini 3 : caractéristiques principales

Le DJI Mini 3 est à peu près de la même taille que son grand frère Pro et mesure 148×90×62 mm avec les hélices repliées. Bien que les vitesses maximales d’ascension et horizontale du drone soient les mêmes, le Mini 3 Pro a un taux de descente légèrement plus rapide. Avec une autonomie annoncée de 38 minutes, le Mini 3 peut voler 4 minutes de plus que le Pro. Si le mode Intelligent Flight Battery Plus est sélectionné, le temps de vol passe respectivement à 51 minutes et 47 minutes.

Comme je l’ai précédemment mentionné, la caméra du DJI Mini 3 est équipée d’un capteur CMOS 1/1.3 pouce de 12 mégapixels associée à un objectif f/1,7. Bien qu’il prenne en charge la résolution 4K, le drone ne prend pas en charge la résolution 4K à 60 fps. Le débit binaire vidéo est également légèrement inférieur à celui du Pro (100 Mb/s contre 150 Mb/s). Une autre différence entre les deux drones est la résolution de transmission vidéo inférieure sur le Mini 3 (720 p) par rapport à 1080 p sur le Mini 3 Pro.

Les deux drones utilisent le même type de batterie, d’une capacité de 2453 mAh. Comme le Mini 3 Pro, le Mini 3 prend en charge plusieurs prises de vue rapides, notamment Dronie, Helix, Rocket, Circle et Boomerang.

Prix et disponibilité

Si vous êtes un novice et que vous envisagez d’acheter le DJI Mini 3 comme premier drone simplement en raison de son faible prix, je vous recommande de dépenser un peu plus d’argent et d’acheter la variante Pro à la place. En effet, la fonction d’évitement d’obstacles que vous obtenez en échange de cet argent supplémentaire peut vous éviter de potentiels accidents. Néanmoins, si vous avez l’intention d’acheter la DJI Mini de toute façon, voici les détails des prix.

Le prix du DJI Mini 3 commence à 489 euros si vous achetez uniquement le drone sans télécommande ni changeur. Pour 579 euros, les utilisateurs peuvent obtenir le drone et la télécommande DJI RC-N1 qui nécessite un smartphone pour le vol POV. Les clients ont également la possibilité d’obtenir le DJI Mini 3 avec la télécommande DJI RC (qui a un écran tactile intégré) — mais cela leur coûtera 749 euros. Ensuite, il y a le Combo Fly More DJI Mini 3 qui comprend un sac à bandoulière, un hub de charge bidirectionnel et deux batteries de vol intelligentes supplémentaires pour 768 euros. La deuxième option Combo Fly More comprend les mêmes accessoires — mais avec la télécommande DJI RC — et coûte 938 euros. Le DJI Mini 3 est en vente à partir d’aujourd’hui sur DJI.com et d’autres points de vente.