Premier coup d’oeil sur le DJI Mini 4K : Lancement le 29 avril

La première image du nouveau drone DJI Mini 4K a fait son apparition sur les boutiques Amazon US et US de DJI, accompagnée de la date de lancement : le 29 avril à 15 heures, heure de Paris.

Contrairement aux habitudes, cette sortie n’a pas été précédée des habituelles spéculations, rumeurs ou images pixelisées qui annoncent généralement l’arrivée d’un drone DJI. Nous n’aurons pas à attendre longtemps pour découvrir ce que ce nouveau drone, destiné aux débutants, a dans le ventre.

Nous savons déjà quelques choses : ce drone à bas coût sera le dernier modèle d’entrée de gamme de l’excellente gamme de drones DJI, et il sera capable de filmer en 4K. De plus, le design, basé sur l’image ci-dessus, semble identique à celui du modèle d’entrée de gamme actuel, le Mini 2 SE, qui a vu son prix baisser depuis que le Mini 4K a été dévoilé.

Le Mini 2 SE filme en vidéo 2.7K, ce qui rend l’amélioration notable avec le Mini 4K capable de filmer en 4K. Cependant, le Mini 2, maintenant bradé, filmait déjà en 4K, tout comme le Mini 3, le modèle supérieur. Le Mini 4K ne pourrait être qu’une version rafraîchie et rebaptisée du DJI Mini 2.

Le Mini 4K deviendra le drone DJI le moins cher disponible capable de filmer en 4K, ce qui suffira à intéresser les débutants à la recherche de leur premier drone équipé d’une caméra. Nous ne savons pas quel capteur 4K il utilisera, bien qu’il s’agira probablement du même capteur de 12 mégapixels 1/1.3 pouce utilisé dans le Mini 2. Si un drone 4K moins cher que jamais n’est pas déjà assez attrayant, ce qui rendrait vraiment le Mini 4K spécial serait l’inclusion de certaines des dernières technologies de DJI d’un drone comme le Mini 4 Pro, qui est le meilleur drone disponible sous les 250 g, bien que cela soit peu probable.

Le DJI Mini 4K est attendu par les amateurs

Étant donné la différence de prix anticipée, et basé sur ce qui a été fait auparavant, nous ne devrions probablement pas attendre les fonctionnalités intelligentes du Mini 4 Pro, telles que la détection d’objets omnidirectionnelle, que DJI n’a jamais proposée sur un modèle d’entrée de gamme ; et nous n’aurons probablement pas le profil de couleur D-Log M, car les débutants ne veulent généralement pas s’embêter avec l’étalonnage des couleurs, préférant le profil de couleur D-Cinelike prêt à l’emploi.

Le Mini 4K pèsera définitivement moins de 250 g, et on peut attendre une autonomie de vol maximale d’environ 30 minutes, une transmission vidéo HD jusqu’à 10 km, et une résistance au vent de niveau modéré 5, étant donné sa construction petite et légère. Nous saurons tout cela avec certitude le 29 avril.